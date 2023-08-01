Украинский комбат: По моим оценкам, война продлится ещё не менее пяти лет, и большой вопрос, по какому сценарию

Пора перестать приукрашивать происходящее на фронте и пора объявить тотальную мобилизацию. Нужно всю промышленность перевести на военные рельсы. Каждый должен покинуть зону комфорта. Нам нужно добиться прорыва везде, включая военно-промышленный комплекс, чтобы победить. Иначе исход войны – под большим вопросом.

По моим расчётам, война продлится ещё не менее пяти лет, и если будет действовать нынешняя… модель, то большой вопрос, по какому сценарию.

Если какие-то успехи и есть, то за ними стоит мясорубка.

В украинском сегменте социальных сетей началось активное обсуждение постов ряда военнослужащих, призвавших перестать «рисовать перемогу на ровном месте». В частности, командир одного из батальонов 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Дмитрий Кухарчук написал о том, что в тылу «идёт постоянное приукрашивание ситуации на фронте». Это он связывает с тем, что «никто не хочет, чтобы мобилизация на Украине была по-настоящему всеобщей».Кухарчук:Украинский комбат заявил, что его и его подчинённых раздражает созданный в украинских медиа информационный фон, основная суть которого состоит в пропагандистских заявлениях в стиле: «Война вот-вот закончится победой», «Крым уже совсем скоро будет освобождён».Комбат ВСУ в нелитературных формулировках охарактеризовал деятельность властей Украины, заявив (в переводе на литературный язык), что «там всё хорошо» и «там продолжают кормить всех обещаниями».Комбат ВСУ:Ещё один украинский военнослужащий написал в сети, что сейчас ситуация на фронте такова, что есть бригады, уже трижды поменявшие свой состав». По его словам, «уже тошнит от таких положительных блогеров, рассказывающих исключительно об успехах»:Множество других украинских военнослужащих поддержали эти тезисы, заявив, что если Украина хочет победить, то «на фронте должны быть все».Украинские пользователи по-разному реагируют на эти публикации. Одни поддерживают, другие считают, что у военных развился «фронтовой синдром, когда они начинают искать виноватых в тылу».В любом случае это говорит о том, что украинское контрнаступление пока явно не достигает тех целей, которые были обозначены.