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Экипаж российского танка, отразивший атаку бронегруппы ВСУ на Запорожском направлении, представлен к награде

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Экипаж российского танка, отразивший атаку бронегруппы ВСУ на Запорожском направлении, представлен к награде

Давно анонсированное Киевом контрнаступление, успех которого должен был обусловливаться натовской техникой и вооружением, очевидно, пошло не по плану. Некоторые эксперты уже с уверенностью утверждают, что операция украинского командования, разработанная совместно с западными военными, зашла в тупик.


Между тем говоря о провалах ВСУ в ходе так называемого контрнаступления, многие попросту не придают значения, а порой и вовсе не замечают причин вышеупомянутых неудач. При этом именно в них и заключается суть происходящего сегодня на фронтах.

Речь идет о профессионализме и самоотверженности российских военных, которые порой просто творят чудеса на поле боя. Так, в июне текущего года, на Запорожском фронте, экипаж одного танка сумел практически полностью разгромить колонну наступающего противника (8 единиц, из них 2 танка). Остатки последней уже добивались артиллерией и ПТУРами. При этом сама бронированная машина с героическим экипажем, который противостоял значительно превосходящему по численности и вооружению противнику, вышла из боя уцелевшей.

Сегодня, 1 августа, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу представил к государственным наградам экипаж российского танка, проявивший мужество и героизм в вышеупомянутом бою, сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, ранее подвиг российских танкистов прокомментировал и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Чиновник заявил, что в Кремле несколько раз просмотрели видео боя, где один русский танк противостоял целой колонне противника. При этом он добавил, что данную ситуацию в будущем можно разбирать в учебниках. Это пример самоотверженности и героизма, который войдёт в историю России.
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25 комментариев
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  1. kebeskin
    kebeskin Сегодня, 16:11
    +11
    Считаю парням надо Героя России дать!
    1. monetam
      monetam Сегодня, 16:15
      +6
      все верно, заслужили. Соответственно, и памятные доски - и там, где они проживают, и в их школах.
    2. PROXOR
      PROXOR Сегодня, 16:24
      +3
      А на танке написать: Спасибо Колобанову, показал как надо жечь фашистов.
    3. Konnick
      Konnick Сегодня, 16:38
      +3
      Считаю парням надо Героя России дать!

      Там не только их заслуга, это и саперы правильно расставили мины и заслуга командира подразделения, грамотно организовавшего линию обороны. Мы помним подвиг Колобанова, но не знаем кто правильно организовал оборону и расставил танки, а это опытный командир 1-го танкового полка Герой Советского Союза Д.Д.Погодин. Он написал представление к званию ГСС на всех членов экипажа, но высокое начальство не подписало этот наградной.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 16:45
        0
        Это произошло в июле,авторы напутали.Бой нашумевший,тут под сукно представление не положишь.Там грамотно действовали все.Второй танк поспешил на помощь,птурщики отрабатывали,саперы.Достойны все..В эфире творился треш при этом..Непередаваемые эмоции
        1. DirtyLiar
          DirtyLiar Сегодня, 16:52
          +1
          Не в июле, а в июне. И не было никакого второго танка и ПТУРов (их там даже близко на горизонте не видно).
          Вот ребята синхронизировали 2 видео с разных БПЛА этого боя:
          https://t.me/lost_armour/1306
  2. mad-max78
    mad-max78 Сегодня, 16:12
    +4
    Если экипажу этого танка не дадут звезду героя, то у меня тогда возникает вопрос а что надо сделать, что бы эту звезду героя получить?
    1. Комментарий был удален.
    2. БедМакс
      БедМакс Сегодня, 16:30
      0
      Носить лампасы..
      _____________________________________________
    3. Alexej
      Alexej Сегодня, 16:35
      -1
      Цитата: mad-max78
      Если экипажу этого танка не дадут звезду героя, то у меня тогда возникает вопрос а что надо сделать, что бы эту звезду героя получить?

      Активно помогать мутить бало.
    4. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 16:45
      0
      Цитата: mad-max78
      а что надо сделать, что бы эту звезду героя получить?

      У Кириенко можно спросить...Ротенберг знает...
    5. isv000
      isv000 Сегодня, 17:11
      0
      Цитата: mad-max78
      Если экипажу этого танка не дадут звезду героя, то у меня тогда возникает вопрос а что надо сделать, что бы эту звезду героя получить?

      Да-а-а, в штабе там, отсидеться... Первый комментарий был удалён...
  3. strannik1985
    strannik1985 Сегодня, 16:20
    +3
    На видео нет одной важной детали - обмена между пунктом управления (где сидит оператор БПЛА) и экипажем танка непосредственно во время боя.
    1. suhorukofal
      suhorukofal Сегодня, 16:29
      +1
      Разные подразделения на разных частотах работают. Я немного не понял, а что важного в этой детали?
    2. DirtyLiar
      DirtyLiar Сегодня, 16:30
      +2
      Они в разных подразделениях - оператор чётко говорит: "у нас тут один "алёша" и "алёша" - не наш".
      А ранее видео этого боя уже выкладывали. Видео было с другого БПЛА. И как раз, походу, контролирующего танк и наводящего арту. Сам танк не попал в кадр, поэтому было неясно - что это украинская техника так скучковалась под арту и поподрывалась на минах. А оно вон оно что - их танк боем связал.
      https://www.youtube.com/watch?v=r0L6aOAvzA8
    3. Tusv
      Tusv Сегодня, 16:39
      0
      Цитата: strannik1985
      На видео нет одной важной детали - обмена между пунктом управления (где сидит оператор БПЛА) и экипажем танка непосредственно во время боя.

      А его и не было. Оператор только с артой общался в красноречивой форме, не бить по Нашему. Да собственно артиллеристы и не успели жахнуть. Танкисты спокойно подошли, колонну размотали в упор и с чувством выполненного долга дали задний ход. Не знаю, как им, а мне было страшно. Вывались на очень мизерную дистанцию
    4. isv000
      isv000 Сегодня, 17:13
      0
      Цитата: strannik1985
      На видео нет одной важной детали - обмена между пунктом управления (где сидит оператор БПЛА) и экипажем танка непосредственно во время боя.

      От перемены мест слагаемых сумма не меняется...
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:21
    +9
    На дворе август, а подвиг был зафиксирован в июне. Так сложно было найти парней и наградить по "горячим следам"? Во времена ВОВ генералы в окопах награды не гнушались вручать.... Месяц "кино" рассматривали.........
  5. Roust
    Roust Сегодня, 16:23
    +4
    Снимаю бескозырку перед всем экипажем - героем танка, а также - их родителями, учителями, преподавателями и командирами. Вся Россия гордится героями.
  6. km-21
    km-21 Сегодня, 16:39
    -1
    Эта тактическая операция совершена не только танкистами. Там - коллективный подвиг. Задача Алеши заключалась не в расстреле вражеской колонны, как это многим показалось. В обычном встречном бою расстрелять колонну бронетехники в одиночку невозможно в принципе. Поэтому была спланирована засада. В качестве ловушки сработало хорошо организованное минное поле, а в качестве наживки - танк Алеша. Если бы его не было, то вражеская колонна натолкнувшись на мины отошла бы по пути подхода с минимальными потерями. Но Алеша сумел внести хаос и сумятицу в действия противника и добился паники в его рядах. После этого оставалось только наблюдать за паническими действиями вражеской техники и фиксировать подрывы.
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 16:54
      +2
      За такие "наживки" в окопах прикапывают свои..... Засада - это когда из укрытия, как в тире. Впрочем кому и что тут объяснять. Рыбак, походу......
      1. suhorukofal
        suhorukofal Сегодня, 17:16
        0
        Я вот то же офигел от такой логику про наживку. Если бы укры заранее увидели его, то отработали бы артой или танками издалека. Тут просто экипаж со стальными, нет с титановыми яйцами оказался, рванул вперед на всю групппу противника, да так, что аж свои не ожидали.
  7. Слон
    Слон Сегодня, 16:41
    +2
    Надо экипаж данного танка также премировать новым Т-90
  8. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 16:41
    +4
    Это пример самоотверженности и героизма, который войдёт в историю России.

    Россия жива благодаря именно таким Героям.
  9. brodyaga
    brodyaga Сегодня, 16:46
    +1
    Надо было выложить в интернет данный эпизод, что бы наградить. Невероятно.
  10. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 16:52
    0
    У меня от просмотра видео боя сердце колотилось переживая за парней, все правильно ребята на видео сказали, ребята Герои , вышли в лоб и связали 2 танка и 8 бронемашин и устроили мексиканскую дуэль на танках...
    стальные яйца - это ничего не сказать, одно слово ГЕРОИ
    10минутное видео есть в телеге, все четко видно, офигеть.... видео однозначно сохраню , ребята без сомнения Герои