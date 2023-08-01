Экипаж российского танка, отразивший атаку бронегруппы ВСУ на Запорожском направлении, представлен к награде

Давно анонсированное Киевом контрнаступление, успех которого должен был обусловливаться натовской техникой и вооружением, очевидно, пошло не по плану. Некоторые эксперты уже с уверенностью утверждают, что операция украинского командования, разработанная совместно с западными военными, зашла в тупик.
Между тем говоря о провалах ВСУ в ходе так называемого контрнаступления, многие попросту не придают значения, а порой и вовсе не замечают причин вышеупомянутых неудач. При этом именно в них и заключается суть происходящего сегодня на фронтах.
Речь идет о профессионализме и самоотверженности российских военных, которые порой просто творят чудеса на поле боя. Так, в июне текущего года, на Запорожском фронте, экипаж одного танка сумел практически полностью разгромить колонну наступающего противника (8 единиц, из них 2 танка). Остатки последней уже добивались артиллерией и ПТУРами. При этом сама бронированная машина с героическим экипажем, который противостоял значительно превосходящему по численности и вооружению противнику, вышла из боя уцелевшей.
Сегодня, 1 августа, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу представил к государственным наградам экипаж российского танка, проявивший мужество и героизм в вышеупомянутом бою, сообщает пресс-служба ведомства.
Кроме того, ранее подвиг российских танкистов прокомментировал и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Чиновник заявил, что в Кремле несколько раз просмотрели видео боя, где один русский танк противостоял целой колонне противника. При этом он добавил, что данную ситуацию в будущем можно разбирать в учебниках. Это пример самоотверженности и героизма, который войдёт в историю России.