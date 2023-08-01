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Президент Белоруссии опроверг слухи о планах ЧВК «Вагнер» обеспечить контроль над Сувалкским коридором

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Президент Белоруссии опроверг слухи о планах ЧВК «Вагнер» обеспечить контроль над Сувалкским коридором

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отрицает планы руководства ЧВК "Вагнер", связанные с установлением контроля над Сувалкским коридором, чтобы соединить РБ с Калининградской областью России.


Лукашенко подчеркнул, что Сувалкский коридор находится вне пределов Белоруссии и в этом направлении не перемещаются какие-либо силы.

Нам он тысячу лет не нужен. Главное, чтобы было спокойно

- добавил белорусский лидер.

Лукашенко также отметил, что переброска сотрудников ЧВК "Вагнер" на границу с Польшей не связана с якобы планируемым военным вторжением на территорию соседней страны. "Вагнеровцы" были передислоцированы в приграничные районы для обучения находившихся там белорусских военных.

Президент Белоруссии назвал шуткой свои слова о "намерении "вагнеровцев" съездить на экскурсию в польские города Жешув и Варшаву" и что ему стоит больших усилий удержать ребят из ЧВК от этого.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил о якобы переброске ста бойцов ЧВК "Вагнер" в район Сувалкского коридора. Также польские власти предполагают существование у руководства ЧВК намерения спровоцировать в Польше миграционный кризис путем обеспечения проникновения потоков мигрантов в эту страну. Для противодействия этим якобы существующим планам польское командование разместило снайперов в непосредственной близости от границы с Белоруссией.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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7 комментариев
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  1. brodyaga
    brodyaga Сегодня, 16:49
    0
    Надо следить за своей риторикой. Многие шутки не понимают.
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 17:19
      0
      Жаль,что вагнеровцев больше нету среди наших военных!
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 16:49
    0
    Есть планы, нет планов - истинную ситуацию Лукашенко озвучивать не будет. Такая информация относится к совершенно секретной и не предназначена для обнародования в публичном пространстве. Как будет действовать чвк и вс Беларуси вместе с российским контингентом узнаем только когда начнутся какие-то действия. yes
  3. Tusv
    Tusv Сегодня, 16:57
    0
    Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил о якобы переброске ста бойцов ЧВК "Вагнер" в район Сувалкского коридора.

    Ващето Владимир Владимирович скорее возьмет в аренду часть Сувалок и построит там ЖД сообщение с Большой землей. Нам и Польше выгодно. Но увы поляки зарабатывают новый эпитет "Польские истерички"
  4. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 17:02
    0
    путем обеспечения проникновения потоков мигрантов в эту страну. Для противодействия этим якобы существующим планам польское командование разместило снайперов в непосредственной близости от границы с Белоруссией


    И что, снайпера будут стрелять в мигрантов???
    Это вообще выходит за все рамки! Но гиена, она и есть гиена! Ей никакие рамки не установлены. Одним словом падальщик.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 17:13
      0
      Нарушителям границы талоны на усиленное питание выдавать?
  5. штурм
    штурм Сегодня, 17:12
    0
    Президент Белоруссии Александр Лукашенко отрицает планы руководства ЧВК "Вагнер", связанные с установлением контроля над Сувалкским коридором, чтобы соединить РБ с Калининградской областью России.


    И зря отрицает,, наоборот должен офииально заявить, что в случае угрозы военной агрессии против России и Белоруссии в первую очередь будет захвачен Сувалковский корридор.