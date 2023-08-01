Президент Белоруссии опроверг слухи о планах ЧВК «Вагнер» обеспечить контроль над Сувалкским коридором

Нам он тысячу лет не нужен. Главное, чтобы было спокойно

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отрицает планы руководства ЧВК "Вагнер", связанные с установлением контроля над Сувалкским коридором, чтобы соединить РБ с Калининградской областью России.Лукашенко подчеркнул, что Сувалкский коридор находится вне пределов Белоруссии и в этом направлении не перемещаются какие-либо силы.- добавил белорусский лидер.Лукашенко также отметил, что переброска сотрудников ЧВК "Вагнер" на границу с Польшей не связана с якобы планируемым военным вторжением на территорию соседней страны. "Вагнеровцы" были передислоцированы в приграничные районы для обучения находившихся там белорусских военных.Президент Белоруссии назвал шуткой свои слова о "намерении "вагнеровцев" съездить на экскурсию в польские города Жешув и Варшаву" и что ему стоит больших усилий удержать ребят из ЧВК от этого.Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил о якобы переброске ста бойцов ЧВК "Вагнер" в район Сувалкского коридора. Также польские власти предполагают существование у руководства ЧВК намерения спровоцировать в Польше миграционный кризис путем обеспечения проникновения потоков мигрантов в эту страну. Для противодействия этим якобы существующим планам польское командование разместило снайперов в непосредственной близости от границы с Белоруссией.