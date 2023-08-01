Власти Казахстана отказались передать задержанного россиянина спецслужбам США

Казахстан не будет выдавать США задержанного в стране Никиту Кислицина – гражданина Российской Федерации, сотрудника компании F.A.C.C.T. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на консула-советника генерального консульства Российской Федерации в Алма-Ате Артема Оганова.
Никита Кислицин был ранее объявлен в розыск в Российской Федерации. Его обвиняют в вымогательстве и неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации. Власти США тоже направили запрос в Интерпол на задержание Кислицина, по данному запросу он и был арестован на территории Казахстана.
Российское правосудие настаивает на том, чтобы Казахстан воздержался от выдачи Кислицина в США и передал его российским властям. 28 июня Кислицин был заочно арестован Тверским судом г. Москвы сроком на два месяца. Срок ареста начнет исчисляться с того момента, как Кислицин будет передан российским правоохранительным органам.
Судебным решением Кислицин был подвергнут экстрадиционному аресту сроком на 12 месяцев по запросу России, выдачи в США не будет
- цитирует ТАСС заявление Артема Оганова.
Таким образом, выдавать россиянина в США не будут. Казахстанские власти ожидаемо не захотели ссориться с Москвой из-за такой причины как задержание российского же гражданина.
Сам Оганов уже встретился с Кислициным. Сам задержанный утверждает, что хочет вернуться в Российскую Федерацию. Иные варианты, по его словам, он не рассматривает, в том числе не хочет обращаться за предоставлением убежища к властям Казахстана.