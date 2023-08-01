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Власти Казахстана отказались передать задержанного россиянина спецслужбам США

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Власти Казахстана отказались передать задержанного россиянина спецслужбам США

Казахстан не будет выдавать США задержанного в стране Никиту Кислицина – гражданина Российской Федерации, сотрудника компании F.A.C.C.T. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на консула-советника генерального консульства Российской Федерации в Алма-Ате Артема Оганова.


Никита Кислицин был ранее объявлен в розыск в Российской Федерации. Его обвиняют в вымогательстве и неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации. Власти США тоже направили запрос в Интерпол на задержание Кислицина, по данному запросу он и был арестован на территории Казахстана.

Российское правосудие настаивает на том, чтобы Казахстан воздержался от выдачи Кислицина в США и передал его российским властям. 28 июня Кислицин был заочно арестован Тверским судом г. Москвы сроком на два месяца. Срок ареста начнет исчисляться с того момента, как Кислицин будет передан российским правоохранительным органам.

Судебным решением Кислицин был подвергнут экстрадиционному аресту сроком на 12 месяцев по запросу России, выдачи в США не будет

- цитирует ТАСС заявление Артема Оганова.

Таким образом, выдавать россиянина в США не будут. Казахстанские власти ожидаемо не захотели ссориться с Москвой из-за такой причины как задержание российского же гражданина.

Сам Оганов уже встретился с Кислициным. Сам задержанный утверждает, что хочет вернуться в Российскую Федерацию. Иные варианты, по его словам, он не рассматривает, в том числе не хочет обращаться за предоставлением убежища к властям Казахстана.
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3 комментария
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  1. Roust
    Roust Сегодня, 16:29
    0
    Казахи по мелкому - дружат типа, а по крупному - неприятно воняют. А парня - до дома, до хаты в зоне. Считай, повезло.
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 16:33
    +1
    В армии на срочной службе казахи так же себя вели - как какие бонусы-полезности так мы с вами русские ребята, а как какие разборки с кавказцами - так сразу у нас свой маленький нещависимый Казахстан.
    Так и сейчас - юлят-химичат и чхать на БРИКС и прочае хотели.
  3. orionvitt
    orionvitt Сегодня, 16:54
    +2
    Сам задержанный утверждает, что хочет вернуться в Российскую Федерацию
    Конечно. Понимает, что по запросу интерпола, в США, айтишнику, да ещё и гражданину России, светит минимум двадцатка. Прецеденты есть.