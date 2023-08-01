Корабли Черноморского флота пресекли попытку Украины атаковать следовавшие в сторону пролива Босфор российские гражданские суда

Военно-морские силы Украины (ВМСУ) попытались провести атаку на российские гражданские суда, которые следовали по Черному морю в сторону пролива Босфор. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.
Согласно информации военного ведомства, атака ВМСУ была предпринята с помощью трех беспилотных аппаратов – безэкипажных катеров. Гражданские суда следовали в сопровождении военных кораблей Черноморского флота ВМФ России. Поэтому военные корабли открыли огонь по украинским морским беспилотным катерам и уничтожили их, сорвав попытку атаки.
Ранее сообщалось, что ВМСУ предприняли попытку атаковать патрульные корабли ЧФ «Сергей Котов» и «Василий Быков» в 340 км к юго-западу от Севастополя. Но российские корабли уничтожили украинские безэкипажные катера из корабельного штатного вооружения.
Отметим, что Киев уже угрожал начать атаки российских гражданских судов в Черном море. Из-за этого гражданские суда теперь сопровождаются кораблями Черноморского флота.
Следует отметить, что не очень понятна позиция Турции и других черноморских государств. Ведь речь идет о безопасности судоходства в Черном море, а на гражданских судах могут находиться граждане самых разных государств, товары, заказанные другими странами, и совершение Украиной подобных нападений должно оцениваться соответствующим образом и встречать противодействие не только со стороны России.