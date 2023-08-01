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Корабли Черноморского флота пресекли попытку Украины атаковать следовавшие в сторону пролива Босфор российские гражданские суда

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Корабли Черноморского флота пресекли попытку Украины атаковать следовавшие в сторону пролива Босфор российские гражданские суда

Военно-морские силы Украины (ВМСУ) попытались провести атаку на российские гражданские суда, которые следовали по Черному морю в сторону пролива Босфор. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.


Согласно информации военного ведомства, атака ВМСУ была предпринята с помощью трех беспилотных аппаратов – безэкипажных катеров. Гражданские суда следовали в сопровождении военных кораблей Черноморского флота ВМФ России. Поэтому военные корабли открыли огонь по украинским морским беспилотным катерам и уничтожили их, сорвав попытку атаки.

Ранее сообщалось, что ВМСУ предприняли попытку атаковать патрульные корабли ЧФ «Сергей Котов» и «Василий Быков» в 340 км к юго-западу от Севастополя. Но российские корабли уничтожили украинские безэкипажные катера из корабельного штатного вооружения.

Отметим, что Киев уже угрожал начать атаки российских гражданских судов в Черном море. Из-за этого гражданские суда теперь сопровождаются кораблями Черноморского флота.

Следует отметить, что не очень понятна позиция Турции и других черноморских государств. Ведь речь идет о безопасности судоходства в Черном море, а на гражданских судах могут находиться граждане самых разных государств, товары, заказанные другими странами, и совершение Украиной подобных нападений должно оцениваться соответствующим образом и встречать противодействие не только со стороны России.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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5 комментариев
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  1. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 16:19
    0
    Поподробнее бы написали, что это за суда, куда и что везли...
  2. Комментарий был удален.
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:37
    +5
    Решительнее надо быть: топить все суда, что следуют на (в) Украину.
    1. Комментарий был удален.
    2. Vita VKO
      Vita VKO Сегодня, 17:13
      -1
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Решительнее надо быть: топить все суда

      Сейчас судя по онлайн карте в порту Одессы стоят два американских и одно британское судно. Почему они до сихпор не подорвались на украинских минах или беспилотнике "вышедшем из строя" непонятно.
    3. Escariot
      Escariot Сегодня, 17:15
      0
      Атака гражданского судна третьей страны будет актом агрессии, способным довести до войны с этой страной.
  4. штурм
    штурм Сегодня, 17:19
    0
    Военно-морские силы Украины (ВМСУ) попытались провести атаку на российские гражданские суда, которые следовали по Черному морю в сторону пролива Босфор.


    С чего были запущены беспилотные аппараты, с морских судов или с берега?
    И почему в ответ не последовал массированный ракетно-бомбовый удар по портам Украины чтобы там не осталось ни одной плавающей посудины, а акватории украинских портов должны быть подвергнуты сплошному минированию.