Рубль в цифре: мало плюсов. Но и минусов пока немного

Не надо бояться того, чего ещё нет

Спросите в Центробанке

«это третья форма рубля, в которой национальная валюта сможет находиться наравне с уже существующими формами: наличной и безналичной... Цифровые рубли и криптовалюта – это принципиально разные вещи, поскольку у криптовалюты нет эмитента, и не существует единого центра, который нёс бы обязательства по ним».

Причём здесь мы... и крипта?

Плюс-минус цифра

«Цифровой рубль будет, скорее, как расчётная единица, по которому не будут начисляться проценты. В этом отличие рубля в цифре от безналичных денежных средств, которые фактически эмитируются кредитными организациями».