Рубль в цифре: мало плюсов. Но и минусов пока немного

Не надо бояться того, чего ещё нет
1 августа 2023 года запомнится, скорее ещё одним ударом беспилотников по «Москва-Сити», а вот пришествие цифрового рубля может быть и вовсе забыто. Ну это как фишка ляжет. Хотя кто сейчас вспомнит, какого числа и какого года в чьих-то руках оказалась первая банковская карточка.
Авторам по поводу цифрового рубля и страхов, которые с ним связаны, почему-то вспомнилась сцена в одной из картин киноленинианы – «Человек с ружьём». Это там Ильич призывал: «не надо бояться человека с ружьём», хотя саму фразу теперь частенько приписывают Троцкому.
Человек с ружьём – окопник Иван Шадрин с Первой мировой просто бесподобен в исполнении Бориса Тенина. Он потом сыграл ещё и бравого солдата Швейка во фронтовых короткометражках, и комиссара Мегрэ, последнего на зависть Жану Габену и Брюно Кремеру, и кто там ещё играл французского полицейского мэтра.
Надо или не надо бояться цифрового рубля, попробуем разобраться не без помощи официальных лиц и независимых экспертов. Поскольку сами не видим существенной разницы цифрового рубля с безналичным, если только по части ограничений.
Установлено, что рубль в цифре – это не для банковских операций, и считается, что простому гражданину оперировать им предстоит ещё не скоро. Последнее весьма сомнительно, стоит хотя бы вспомнить, как нас убеждали, будто на биткоины что-то купить можно только в сети и только сугубо сетевое.
Сейчас за биткоин можно купить всё, вплоть до недвижимости, и комиссии уже не такие большие, и бюрократия уже почти не мешает. Так что не за горами то ли светлое цифровое будущее, то ли цифровой концлагерь, это уж пусть каждый выбирает сам. Хотя тем, кто уверен в последнем, так и хочется напомнить, что прогресс не остановить.
Спросите в Центробанке
Банк России анонсировал масштабный переход на цифровой рубль несколько раз, не называя конкретной даты, и для многих оперативность регулятора стал немалым сюрпризом. Уже потому, что в настоящее время даже из соображений безопасности национальных финансов острой необходимости в том, чтобы переходить на цифру не видно.
Однако поскольку в цифровизации всего и вся, чего надо и чего вовсе нет, Россия преуспела, и немало, по всем признакам решено работать на опережение. Да, это креативно и модно, но не сказать, чтобы очень удобно, и совсем непросто понять, кому оно вообще нужно.
Главное, что широкой публике до сих пор так и не разъяснили, что это, собственно, такое, цифровой рубль, и с чем его едят. И что от него толку простому человеку, и нужно ли ему срочно обзаводиться каким-то цифровым кошельком.
Озадачены даже майнеры, а также пассивные обладатели счетов в криптовалютах, не понимающие, как рубль в цифре отразится на их сетевом финансовом благополучии. Были же разговоры о том, что цифровой рубль для того и придуман, чтобы прекратить финансовую анархию в сети.
Главный инициатор оперативного ввода цифрового рубля – Банк России устами своего председателя Эльвиры Набиуллиной, как обычно, важничает и напускает туману. Чего стоит хотя бы один из ключевых её пассажей в пространном, вообще-то, до зубной боли комментарии к событию:
«это третья форма рубля, в которой национальная валюта сможет находиться наравне с уже существующими формами: наличной и безналичной... Цифровые рубли и криптовалюта – это принципиально разные вещи, поскольку у криптовалюты нет эмитента, и не существует единого центра, который нёс бы обязательства по ним».
Ответа на то, что же такое цифровой рубль, и в чём его реальное отличие от безналичного, у ЦБ РФ не ищите. Достаточно ясно одно, что в цифре будут в основном оборачиваться бюджетные средства, без права осуществлять в них банковские операции. Отсюда и рекламируемая ЦБ простота контроля за оборотом, за уплатой налогов, пошлин, и, по всему судя, даже штрафов.
Причём здесь мы... и крипта?
Рядовых граждан всё это вряд ли в обозримом будущем затронет. Хотя чем чёрт не шутит, ведь переход на карточную систему произошёл как бы сам собой, без больших сложностей даже для не особо продвинутой публики, пожилой и особенно в глубинке.
Да и криптовалюта вошла в нашу реальность практически без скрипа. Хотя с первыми же падениями курса биткоина, после того, как он рос словно на дрожжах, многие заговорили об очередной, уже сетевой финансовой пирамиде.
До сих пор нельзя исключать, что так оно и есть, особенно если цифровые рубли, а также доллары, евро, юани, извините, что повторяемся, действительно будут теснить и вытеснять крипту. Связи с реальным миром тому вообще-то способствуют.
Едва ли не важнейшим из преимуществ цифрового рубля наверху называют контроль над целевым назначением платежей – и это уже красиво назвали «окрашиванием» денег. Сама идея пока ещё только обсуждается, но в базовой концепции ЦБ такая возможность закладывалась.
Эксперты уже поспешили обозначить всё это, как введение так называемых «умных денег». Будет работать своего рода целевое бюджетирование по смарт-контрактам с возможностью целевого расходования средств, когда деньги идут только на определённые цели. Расходы не по назначению исключены чисто технологически.
Плюс-минус цифра
И вроде бы для бюджета – польза, для коррупции – смерть, но верится в такое с большим трудом. Карточные расчёты многие уже сегодня заменяют переводами с карты на карту мелкими суммами во избежание жёсткого контроля, так почему бы не придумать нечто подобное и под цифру?
С чем трудно не согласиться, так это с уверениями из ЦБ РФ в том, что денежные переводы станут дешевле, а для мелких сумм – бесплатными. Но это и сейчас так или почти так, а вот со штрафов и налоговых выплат с граждан продолжают драть комиссии, причём не такие уж и малые. Причём с солидными пенями, и чуть ли не с первого дня неуплаты.
Завершим первую, относительно позитивную часть нашего анализа «цифрового рубля» ещё одним заявлением председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, с комментарием:
«Цифровой рубль будет, скорее, как расчётная единица, по которому не будут начисляться проценты. В этом отличие рубля в цифре от безналичных денежных средств, которые фактически эмитируются кредитными организациями».
Эксперты по этому поводу отмечают, что в противном случае он просто вытеснит всю банковскую систему. Мы же спросим – а почему бы и нет? И почему, собственно, в будущем цифровому рублю не стать заодно и безналичным?
А по части контроля – пусть им лучше занимаются контролёры. У нас в России их ведь с избытком, в отличие от тех, кого контролируют. Все кому не лень.