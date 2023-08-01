Очередным запредельным по цинизму заявлением отметился чиновничий аппарат Европейского союза. Касается это заявление череды атак беспилотников на города России, включая Москву.
Представитель еврокомиссариата по внешней политике Набила Массрали заявил о том, что Россия, видите ли, «не должна использовать ситуацию с атаками БПЛА на города, включая Москву, для эскалации боевых действий на Украине».
Массрали (подчинённая Борреля):
У Европейского союза нет никакой информации о том, каково происхождение этих беспилотников, которые атаковали Москву. Мы поставляем Украине оружие по линии Фонда мира, которое может быть использовано только за защиты суверенитета и территориальной целостности Украины.
Другими словами, евробюрократы пытаются заявить, что беспилотники, которыми атакован комплекс «Москва-Сити», «могут не принадлежать Украине». Однако найденные накануне и сегодня обломки дронов в центре Москвы, а также фото- и видеоматериалы, свидетельствуют о том, что Украина применила дроны типа «Бобёр», технологии создания которых ранее получила из-за рубежа.
Поэтому когда ракеты вновь ударят по объектам на подконтрольной киевскому режиму территории, то Евросоюз и Украина, руководствуясь логикой Массрали, ни в коем случае не должны использовать этот факт для эскалации боевых действий, ибо «не всё так однозначно»… Потому что это всё для защиты суверенитета и территориальной целостности России.