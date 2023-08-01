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Подчинённая Борреля: Россия не должна использовать ситуацию с атаками БПЛА на Москву для эскалации боевых действий на Украине

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Подчинённая Борреля: Россия не должна использовать ситуацию с атаками БПЛА на Москву для эскалации боевых действий на Украине

Очередным запредельным по цинизму заявлением отметился чиновничий аппарат Европейского союза. Касается это заявление череды атак беспилотников на города России, включая Москву.


Представитель еврокомиссариата по внешней политике Набила Массрали заявил о том, что Россия, видите ли, «не должна использовать ситуацию с атаками БПЛА на города, включая Москву, для эскалации боевых действий на Украине».

Массрали (подчинённая Борреля):

У Европейского союза нет никакой информации о том, каково происхождение этих беспилотников, которые атаковали Москву. Мы поставляем Украине оружие по линии Фонда мира, которое может быть использовано только за защиты суверенитета и территориальной целостности Украины.

Другими словами, евробюрократы пытаются заявить, что беспилотники, которыми атакован комплекс «Москва-Сити», «могут не принадлежать Украине». Однако найденные накануне и сегодня обломки дронов в центре Москвы, а также фото- и видеоматериалы, свидетельствуют о том, что Украина применила дроны типа «Бобёр», технологии создания которых ранее получила из-за рубежа.

Поэтому когда ракеты вновь ударят по объектам на подконтрольной киевскому режиму территории, то Евросоюз и Украина, руководствуясь логикой Массрали, ни в коем случае не должны использовать этот факт для эскалации боевых действий, ибо «не всё так однозначно»… Потому что это всё для защиты суверенитета и территориальной целостности России.
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27 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:35
    +7
    Пжл., в нашем МИДе скажите этой даме, что она идиётка.
    1. oleg1263
      oleg1263 Сегодня, 16:40
      +9
      А зачем вообще обращать внимания на заявления разных Борелей , Урсул , а уж тем более - их заместителей ? Оно нам надо ?
      1. Tusv
        Tusv Сегодня, 16:48
        0
        Цитата: oleg1263
        А зачем вообще обращать внимания на заявления разных Борелей , Урсул , а уж тем более - их заместителей ? Оно нам надо ?

        А почему бы и нет. Они не поставляют вооружение и не ремонтируют, а мы не разносим Банковую в пыль. Вполне рациональный ответ
        1. alexoff
          alexoff Сегодня, 17:07
          0
          Банковская тут причём? Европейских послов в Киеве не откапывают по частям из завалов - уже могут спасибо сказать
      2. Ilya-spb
        Ilya-spb Сегодня, 16:57
        +2
        У этой мадам не та первая буква в фамилии. Не "М", а "Н" должна быть.
    2. Правдодел
      Правдодел Сегодня, 16:42
      +1
      Пжл., в нашем МИДе скажите этой даме, что она идиётка.

      Не только идиотка, а пусть также запросят, сколько еще в палате № 6 Желтого дома таких кретинов, как бордель, называющих себя Напольёёнами...
    3. кредо
      кредо Сегодня, 16:52
      0
      После прочтения этого:
      Представитель еврокомиссариата по внешней политике Набила Массрали заявил...

      и этого:
      Массрали (подчинённая Борреля):

      пришлось залезть в Интернет, чтобы понять какого всё же рода это Массрали.
      Похоже это она


      Мне понравилась. Симпатичная дама, жаль что только глупости всякие говорит не по теме.
      Разве мы когда нибудь использовали ситуацию для эскалации. Никогда.
      Мы просто делаем ассиметричный ответ разного рода утыркам, а это как известно уставом ООН не запрещено.
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 16:38
    +3
    О да, по мнению этой дамы мы сглатывать и обтекать от этого всего должны. Ага.

    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 16:54
      0
      Просто она исходя из своего опыта советует laughing
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:38
    +2
    Снйчас морда унылая покажется.."Понять и простить"(С).На утилизацию,утырка.Сколько можно с ним цацкаться?
  4. DIM(a)
    DIM(a) Сегодня, 16:39
    +2
    оружие по линии Фонда мира

    Как миленько! По этой линии поставляется доброе и заботливое оружие! Совсем они там в ес обалдели.
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 17:00
      0
      Проблема не в этом. На Западе в высокой степени, да и у нас в стране, практически у любого чиновника, есть чувство собственного превосходства над т.н. народом((((

      Они считают свое мнение единственно верным, которое нужно принимать безоговорочно и быстро. И очень расстраиваются, когда получают отпор.
  5. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 16:39
    +5
    меня удивляют такие эпитеты Россия не должна должна и тп и тд ! РФ не кому не чего не обязана была атака беспилотов уже какой раз на мск и обстреливают пограничные поселки РФ ! Россия обязана защитить своих граждан любыми методами плоть до уничтожение государства украина да хоть уничтожение городов откуда поставки оружие едут в украину !
    1. Балу
      Балу Сегодня, 16:43
      0
      Цитата: opuonmed
      меня удивляют такие эпитеты Россия должна и тп и тд ! РФ не кому не чего не обязана была атака беспилотов уже какой раз на мск и обстреливают пограничные поселки РФ ! Россия обязана защитить своих граждан любыми методами плоть до уничтожение государства украина да хоть уничтожение городов откуда поставки оружие едут в украину !

      good drinks soldier Барель проснулся и сказал, сам сказал, один, без ансамбля....
  6. Лешак
    Лешак Сегодня, 16:42
    +2
    Урсуле и Борделю с помощниками Россия точно ничего не должна. К их словам нужно относиться как к известному действию в воду - запаха нет одни пузыри.
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:43
    0
    Цитата: Uprun
    Пжл., в нашем МИДе скажите этой даме, что она идиётка.

    Не говорить, что ей она идио ка, а ответить ударом по посольству Евросоюза в Киеве, заявив, что де не все так однозначно и есть высокая доля вероятности, что это "унтер офицерская вдова" сама себя высекла.
  8. tatarin1972
    tatarin1972 Сегодня, 16:45
    +2
    Не пойму, они реально ущербные, или просто делают вид? Поставляют оружие по линии фонда мира??? Плюс ещё мы не должны отвечать на взрывы в наших городах.
  9. Дед-дилетант
    Дед-дилетант Сегодня, 16:47
    +1
    1.
    Мы поставляем Украине оружие по линии Фонда мира
    Полагаю, что именно так англосаксы и понимают слово "мир": нам можно по этой линии поставлять смерть.
    2. Внимательно перечитал фамилию "подчиненной Борреля". Перечитал. После этого ни малейших вопросов не возникло.
  10. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 16:47
    +1
    Россия не должна использовать ситуацию с атаками БПЛА на Москву для эскалации боевых действий на Украине

    Россия УЖЕ просто обязана жахнуть ТЯО (один раз, для острастки) по нацистскому гнезду...
    1. Юрий Васильев
      Юрий Васильев Сегодня, 16:59
      -2
      Кого стращать собрались? Да америкосы вам за это стоя аплодировать будут! Это именно то, что они хотят и на что нас провоцируют.
  11. km-21
    km-21 Сегодня, 16:50
    +2
    Встречное предложение.
    -----------------------------------
    Ядерный удар по Жешуву
    не должен считаться поводом
    для эскалации боевых действий.
    1. guest
      guest Сегодня, 17:10
      0
      Цитата: km-21
      Ядерный удар по Жешуву

      Полностью поддерживаю, но у них всегда один ответ "а нас за что?".
  12. Curt
    Curt Сегодня, 16:50
    0
    вас забыли спросить (екст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.)
  13. К-50
    К-50 Сегодня, 17:03
    +1
    Подчинённая Борреля: Россия не должна использовать ситуацию с атаками БПЛА на Москву для эскалации боевых действий на Украине

    Да они там все на западе больные, скорбны умишком.
    Почему мы не должны не использовать атаки БПЛА на ответку? Что нам мешает?
    Нам вообще запад мешает разобраться с ур ка иной с меньшим напряжением и жертвами, благодаря поставкам оружия, боеприпасов и снаряжения укрохунте.
    Не было бы помощи запада, давно бы всё закончилось и жертв было бы меньше. sad
  14. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 17:05
    0
    Набила Массрали
    ...кого кого набила, ...Людвигу Аристарховичу...ну вот стало понятно А КТО ЭТО СДЕЛАЛ
  15. guest
    guest Сегодня, 17:07
    0
    Подчинённая Борреля: Россия не должна использовать ситуацию с атаками БПЛА на Москву для эскалации боевых действий на Украине

    Не говорите нам, что делать и мы не скажем куда вам идти.
  16. Попуас
    Попуас Сегодня, 17:12
    0
    Совсем псина свехнулась request .... laughing .....!