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Польского посла вызвали в МИД Украины после неприятных для киевского режима заявлений, прозвучавших из Варшавы

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Польского посла вызвали в МИД Украины после неприятных для киевского режима заявлений, прозвучавших из Варшавы

Между заклятыми союзниками, которыми вроде бы стали Варшава и Киев на фоне российской военной операции, время от времени возникают мягко говоря, недопонимания, показывающие, что каждый играет в свою игру.


Как стало известно, в Киеве вызвали польского посла Бартоша Цихоцкого в МИД страны в связи с заявлениями некоторых официальных лиц Польши, которые сильно не понравились украинским властям.

Речь идет, в частности, о главе канцелярии президента Польши Марчине Пшидаче, который ранее намекнул на то, что Киев не в должной степени ценит роль Варшавы в оказании ему помощи в последнее время. После этого замруководителя офиса президента Андрей Сибига назвал это заявление неуместным и «равнозначным вероломству».

Согласно сообщению пресс-службы украинского МИД, польскому послу было заявлено, что слова высокопоставленного польского лица не соответствуют действительности и являются недопустимыми.

В апреле президент Польши Анджей Дуда отметил, что его страна оказала Киеву военную помощь на сумму около 3 млрд евро.
Напомним, что ранее о необходимости Киеву быть благодарным Великобритании за ее помощь заявлял глава Минобороны страны Бен Уоллес.
Очевидно, что рано или поздно западные «партнеры» Киева потребуют от него что-то большего, чем словам благодарности, за свою «бескорыстную» помощь.
Использованы фотографии:
webkamerton.ru
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16 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:49
    +8
    Бомжу сказали, что он бомж, Бомж обиделся. Странно.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 17:00
      +3
      Цитата: Uprun
      Бомжу сказали, что он бомж, Бомж обиделся. Странно.

      А чего странного, попробуйте в глаза сказать такое бомжу, или алкашу, что он конченый синюха, то они полезут драться и скажут, что это навет на честных добропорядочных людей.
      Что сейчас и делают в украинском МИД, когда им сказали что они бомжи, тоже было когда Уоллес сказал об этом Зеленскому.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 17:01
      +2
      Цитата: Uprun
      Речь идет, в частности, о главе канцелярии президента Польши Марчине Пшидаче, который ранее намекнул на то, что Киев не в должной степени ценит роль Варшавы в оказании ему помощи в последнее время.

      Тут как бы и спора нет. Поляк прав.
      Руки и ноги украинцы хозяевам не целуют и на коленях не ползают перед ясновельможными панами.
      И при этом ведут себя надменно и по-хамски всё время что-либо требуют.

      Совсем отбились от рук холопы. Видимо плетью их давно не обхаживали и не гнобили как назойливых тараканов, вот они и распустились и вольницу почувствовали.
      Тут вот уже и из стана самых главных хозяев украинцев - из страны за большой лужей - роптать на них стали, так что того и глядишь скоро в стойло их начнут загонять не только поляки но и янки. laughing
      1. Комментарий был удален.
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 17:16
        0
        Цитата: кредо
        Руки и ноги украинцы хозяевам не целуют и на коленях не ползают перед ясновельможными панами.

        А вот кто перед этим польским паном, стоит на коленях, разве не свидомые и гордые !
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 16:52
    +2
    Шароварные словестно пороть панов собрались? Непорядочек. И поляки утрутся?
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 17:03
      +1
      Цитата: Nexcom
      Шароварные словестно пороть панов собрались? Непорядочек. И поляки утрутся?

      Примут молча, им же нужно Западную Украину получить, а хозяин не против. Покривятся поляки и утрутся, и Зеленский со кварталом, видят что мяч пока на их стороне, поэтому можно и поборзеть.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 17:06
        +1
        Бить холопа кнутом на конюшне нещадно, бо перед паном уважение трепетное имел и шапку загодя ломал....
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 16:52
    +4
    Ой, а что обнимашки закончились и начались непонятки? "Медовый месяц" прошел и началась проза жизни. wink
  4. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 16:59
    +1
    Галицией будут расплачиваться. И чутьё подсказывает, что по этому поводу давно есть договорняк. С Россией.
  5. kventinasd
    kventinasd Сегодня, 17:01
    +2
    Надеюсь поляки начали показывать щеневмерликам их место, хотя сами поляки те ещё прости-господи.
  6. Mouse
    Mouse Сегодня, 17:03
    +1
    Так краину только по шерстке гладить надо.... чуть против шерстки... видите сами... wassat
  7. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 17:11
    0
    А счета за геноцид поляков укроине ещё не предъявили в Варшаве?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:13
      0
      Простые поляки уже сейчас готовы щеневмерликов за Волынь рвать, а вот политики польские......
  8. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:19
    0
    С одной стороны.

    С другой строны.

    Текст вашего комментария....
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:28
      0
      у бздышеков с щеневмерликами есть ОЧЕНЬ много обоюдных тем для выяснения отношений.
  9. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 17:27
    0
    западные «партнеры» Киева потребуют от него что-то большего, чем словам благодарности...

    Да кабы такие слова звучали...А то чубаки настолько наглые, что считают любую помощь - ОБЯЗАННОСТЬЮ по отношению к себе. Общался с этим народцем много и часто раньше. После 91 года всё, что я от них слышал - это то, что весь мир им в той или иной степени должен.