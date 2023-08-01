Польского посла вызвали в МИД Украины после неприятных для киевского режима заявлений, прозвучавших из Варшавы

Между заклятыми союзниками, которыми вроде бы стали Варшава и Киев на фоне российской военной операции, время от времени возникают мягко говоря, недопонимания, показывающие, что каждый играет в свою игру.Как стало известно, в Киеве вызвали польского посла Бартоша Цихоцкого в МИД страны в связи с заявлениями некоторых официальных лиц Польши, которые сильно не понравились украинским властям.Речь идет, в частности, о главе канцелярии президента Польши Марчине Пшидаче, который ранее намекнул на то, что Киев не в должной степени ценит роль Варшавы в оказании ему помощи в последнее время. После этого замруководителя офиса президента Андрей Сибига назвал это заявление неуместным и «равнозначным вероломству».Согласно сообщению пресс-службы украинского МИД, польскому послу было заявлено, что слова высокопоставленного польского лица не соответствуют действительности и являются недопустимыми.В апреле президент Польши Анджей Дуда отметил, что его страна оказала Киеву военную помощь на сумму около 3 млрд евро.Напомним, что ранее о необходимости Киеву быть благодарным Великобритании за ее помощь заявлял глава Минобороны страны Бен Уоллес.Очевидно, что рано или поздно западные «партнеры» Киева потребуют от него что-то большего, чем словам благодарности, за свою «бескорыстную» помощь.