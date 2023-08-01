Кёсукэ Нагата, президент Университета Цукуба, недавно был переизбран на третий срок главой Японской ассоциации национальных университетов, в которую входят 86 вузов и НИИ по всей стране.В своём недавнем интервью The Asahi Shimbun он поделился своими мыслями о нынешнем финансовом положении, с которым столкнулись национальные, государственные и частные университеты Японии. В последнее время они борются со стремительным ростом стоимости электроэнергии и цен на товары в целом.Молекулярный биолог Нагата в 2013 году стал президентом Университета Цукуба. Возглавляя в данный момент ещё и японскую ассоциацию научных университетов, Нагата в июне предпринял необычный шаг, направив экстренный запрос в министерство образования.Суть обращения заключалась в непомерно высоких платежах за электроэнергию и прочие коммунальные услуги. Японские университеты, как сообщает Кёсукэ Нагата, переживают очень тяжелые времена из-за резкого роста цен на коммунальные услуги. Было предварительно посчитано, что все национальные университеты Японии в этом году заплатят за электроэнергию в общей сложности на 144 миллиона долларов больше, чем в прошлом году. Соответствующая цифра, вероятно, будет еще выше по итогам 2023 года.Такое увеличение составляет несколько миллиардов иен в год для некоторых университетов. Часть из них уже вынужденно сократили свои исследования и другие расходы, чтобы пережить кризис.Кроме этого, в своём интервью глава японской научной среды с грустью констатировал факт того, что «дорожающая жизнь» вынуждает многих студентов отказаться от учёбы за границей. Что отрицательно отразится на будущем японской науки.Ещё одна тема, которую обсудили репортёр издания The Asahi Shimbun и Кёсукэ Нагата, связана с необходимостью появления в Японии структуры, которая может организовать целостную работу университетов всех типов, включая национальные, государственные и частные.По мнению Нагаты, это очень важная группа, которая поможет в предотвращении утечек результатов исследований и технологий. В 2021 году ассоциации университетов ряда стран мира, включая США и Великобританию, выступили с совместным заявлением по этому поводу.Однако, японских учёных туда не пригласили, сославшись удивительным образом на якобы низкий уровень вклада японской науки в мировую чашу знаний и открытий.Зато японских политиков Вашингтон всегда охотно зовёт поддерживать антироссийские санкции и меры сдерживания роста Китая..