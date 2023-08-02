Польские БТР KTO Rosomak на Украине

Украинские боевики и польский БТР Rosomak, осень 2022 г. Фото Telegram / Dambiev
Киевский режим уже получил от Польши большое количество бронетехники, и такие поставки планируется продолжать. В соответствии с имеющимися соглашениями, в обозримом будущем польская сторона передаст Украине 150 бронетранспортеров KTO Rosomak новой постройки. Как следует из последних новостей, первая партия такой бронетехники уже изготовлена и передана получателю.
Планы и слухи
Весной и летом 2022 г. в Польше активно обсуждались вопросы оказания военно-технической помощи киевскому режиму. В частности, решали, какую бронетехнику из наличия собственной армии можно передать союзнику. В этом контексте, вместе с машинами других типов, обсуждались имеющиеся БТР типа KTO Rosomak (Kołowy Transporter Ożarony Rosomak – «Колесный бронированный транспортер «Росомаха»). Однако в прошлом году поставку таких машин одобрять не стали, ограничившись лишь устаревшими изделиями советского образца.
Впрочем, в октябре появились слухи о появлении «Росомах» на Украине. Так, в свободный доступ попала фотография украинских боевиков на фоне польского БТР. По всей видимости, снимок был сделан во время обучения украинского личного состава в Польше. Иной возможности приблизиться к изделию Rosomak украинцы на тот момент не имели.
Следует напомнить, что польская «Росомаха» является доработанной версией финской машины Patria AMV и выпускается по лицензии компанией Rosomak SA (входит в состав государственной группы Polska Grupa Zbrojeniowa SA). Действующее соглашение о производстве истекает в конце 2023 г. В октябре прошлого года Польша и Финляндия договорились о продлении лицензии на пять лет. В соответствии с обновленным договором, выпуск KTO Rosomak смогут продолжать до конца 2028 г.
"Росомахи" на Украине, июль 2023 г. Фото Telegram / BMPD
Вполне возможно, что продление лицензии было связано не только с планами собственного перевооружения, но и с намерением помочь Украине. Однако ситуация прояснилась только через несколько месяцев, когда польское руководство объявило о получении нового заказа.
Контракт на поставку
30 марта Варшава и Киев заключили контракт на строительство и поставку 100 «Росомах». Стоимость и сроки передачи такой продукции уточнять не стали, но раскрыли особенности финансирования контракта. Как сообщило польское руководство, украинская сторона оплатит бронетранспортеры из средств, получаемых от США и Евросоюза в качестве помощи. Отмечалось, что при текущих темпах работ, без форсирования производства, завод Rosomak SA способен строить сотню БТР в год.
Уже 5 апреля, во время визита киевского руководства в Польшу, условия сотрудничества уточнили. Был подписан протокол о намерениях в области поставок бронетехники. По этому документу, польская сторона передаст киевскому режиму не 100, а 150 БТР Rosomak. Кроме того, была запланирована поставка 24 самоходных минометов M120K Rak на шасси «Росомахи».
Учитывая темпы работ предприятия Rosomak SA, можно было ожидать, что первая партия БТР отправится на Украину в ближайшие месяцы. Так и вышло: первые неподтвержденные сообщения о появлении такой техники в зоне боевых действий относятся к началу июля. В конце месяца появилось первое видео, показывающее проезд пары «Росомах» в составе механизированной колонны с другой импортной техникой.
KTO Rosomak польской армии. Фото Rosomak SA
Очевидно, что количество изделий KTO Rosomak в распоряжении украинских формирований будет постепенно расти. В общей сложности запланирована поставка 150 бронемашин. При сохранении текущих темпов производства, их сборка требует около полутора лет, и поставка последних состоится осенью 2024 г. Возможно ускорение производства с сокращением сроков поставок. Однако и в этом случае последние БТР отправятся на Украину в следующем году, хотя и на несколько месяцев раньше.
Лицензионная продукция
История изделий KTO Rosomak восходит к началу двухтысячных годов, когда министерство обороны Польши проводило конкурс на поставку новых колесных бронетранспортеров. В тендере участвовало несколько иностранных организаций, включая финскую компанию Patria Vehicles Oy. Ее бронемашина AMV в модификации XC-360P показала наилучшие характеристики и соответствие требованиям заказчика, и в декабре 2022 г. этот образец объявили победителем.
В апреле следующего 2003 г. заказчик и исполнитель подписали контракт на производство и поставку 690 бронемашин в нескольких версиях. По условиям документа, финская сторона должна была изготовить всего 90 ед. техники. Остальные планировалось построить по лицензии на польском заводе Wojskowe Zakłady Mechaniczne (с 2014 г. – Rosomak SA).
В рамках первого контракта вооруженные силы Польши заказали более 310 БТР / БМП с башней OTO Melara Hitfist 30P итальянской разработки (часть башен собрали по лицензии), а также 125 машин с пулеметным вооружением. Позже от последних отказались в пользу пушечной версии. Также заказали самоходные минометы Rak, командирские, санитарные и другие машины.
Вид с другого ракурса. Фото Rosomak SA
Поставки по первому контракту завершились в десятых годах. В 2013 г. компания Patria продлила лицензию, после чего появился дополнительный заказ. К настоящему времени Польша построила для себя порядка 900 бронемашин «Росомаха» всех версий. Теперь запланирована сборка полутора сотен для дружественной Украины.
Технические особенности
Польская бронемашина Rosomak строится на основе сварного корпуса из броневой стали. Используются катаные листы толщиной до 8 мм. Поверх корпуса монтируются накладные модули стальной и керамической брони; внутри предусмотрен кевларовый противоосколочный подбой. Для лобовой проекции машины заявлена стойкость к 14,5-мм пулям, на остальных ракурсах обеспечена защита от 7,62-мм винтовочных пуль. Башня Hitfist 30P защищена только от 12,7-мм пуль. Также экипаж останется жив при подрыве 6-кг взрывного устройства под колесом или днищем.
Часть польских бронемашин впоследствии получила дополнительные накладные модули, улучшившие показатели защиты. С ними, как утверждается, экипаж и агрегаты защищены даже от 30-мм снарядов с передних углов. Возможна установка решетчатых экранов для защиты от противотанковых гранат.
Шасси оснащено дизельным двигателем Scania D1 12 56A03PE мощностью 490 л.с. и автоматической трансмиссией, обеспечивающей полный привод. Используется независимая гидропневматическая подвеска с поперечными рычагами. Машина способна двигаться по бездорожью и преодолевать препятствия. Для передвижения по воде имеются два кормовых гребных винта в кольцевых каналах. При боевой массе не менее 20-22 т, в зависимости от комплектации, БТР показывает хорошие характеристики подвижности. Максимальная скорость на суше – 100 км/ч, на воде – 10 км/ч.
Самоходный миномет Rak на шасси Rosomak. Фото Rosomak SA
В комплектации БТР / БМП изделие Rosomak несет башню Hitfist 30P с 30-мм автоматической пушкой и пулеметом. Также на вооружении состоят машины-носители противотанкового ракетного комплекса Spike LR, 120-мм самоходные минометы Rak и т.д.
В варианте для перевозки пехоты экипаж «Росомахи» включает трех человек. В кормовом десантном отделении размещается восемь бойцов. Доступ внутрь и высадка обеспечиваются распашными дверями и верхними люками. Возможность ведения огня из-под брони не предусмотрена.
Понятные перспективы
По совокупности тактико-технических характеристик, польские БТР KTO Rosomak мало отличаются от другого защищенного транспорта для пехоты, имевшегося у Украины ранее или передававшегося иностранными армиями. Соответственно, киевскому режиму не стоит возлагать большие надежды на такую технику. Кроме того, следует ожидать проблемы количественного и тактического характера.
Нетрудно заметить, что польская «Росомаха» имеет ограниченный уровень защиты. Даже при установке всех доступных пакетов бронирования, машина защищена только от 30-мм снарядов в лобовой проекции корпуса. Остальные участки корпуса и башни защищены хуже и подвергаются известным рискам.
Кроме того, нужно помнить, что в ходе Спецоперации российская армия использует против бронетехники противника широкий спектр средств – от противотанковых мин до барражирующих боеприпасов. Фактически любой подобный образец может уничтожить вражеский БТР сразу или вывести его из строя, упростив дальнейшее поражение. С такими угрозами не справляются даже современные иностранные танки, имеющие более высокий уровень защиты.
Rosomak в версии противотанкового ракетного комплекса. Фото Rosomak SA
По огневой мощи польский БТР сопоставим с российскими БТР-82 или БМП-2. Разницу в таких характеристиках может обеспечить только ракетный комплекс «Спайк» – при условии, что он войдет в комплект поставки. Другой бронетехнике, начиная от БМП-3, «Росомаха» уступает в огневых характеристиках.
Судя по последним новостям, Польша будет передавать готовые БТР киевскому режиму партиями по несколько штук, по мере их производства. Полученная техника, вероятно, будет сразу отправляться в зону боевых действий, и последствия этого предугадать нетрудно. Из-за неграмотной организации «контрнаступления», отсутствия полноценной разведки, подготовки и прикрытия, украинская сторона понесла большие потери в бронетехнике, в т.ч. иностранного производства. Полученные KTO Rosomak имеют все шансы пополнить список бессмысленных потерь.
Производство и потери
Таким образом, киевский режим начал получать иностранную бронетехнику еще одной модели и возлагает на нее большие надежды. Его оптимизм основан на финансовой помощи США и Евросоюза, фактически оплачивающих новый заказ, на готовности Польши производить нужную бронетехнику и, вероятно, на рекламе изделий AMV и Rosomak.
Первые бронетранспортеры польского производства уже прибыли на Украину и, похоже, попали в зону боевых действий. В ближайшее время следует ожидать первые эпизоды их боевого применения – и первые потери. Очевидно, что в дальнейшем польские «Росомахи» станут привычными целями для расчетов наших огневых средств. Весьма вероятно, что их будут планомерно уничтожать по мере поступления из Польши и выхода на поле боя.