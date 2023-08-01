"Уничтожение российской ПВО украинского вертолета Ми-24 попало в кадр"

В сети появились снятые при помощи беспилотника кадры объективного контроля, на которых можно увиднеть уничтожение российскими зенитчиками ударного вертолета Ми-24 ВСУ. Украинский вертолет был сбит подразделениями ПВО одного из соединений группировки "Днепр" в воздухе над оккупированным ВСУ правым берегом Херсонской области в районе населенного пункта Михайловка.
По некоторым сведениям, украинское командование перебрасывает силы с правого берега Херсонской области на северные участки линии боевого соприкосновения.
На южном направлении фронта на участке так называемого Времьевского выступа после недель ожесточенных боев в настоящее время сохраняется относительное затишье. Противник не предпринимает активных наступательных действий и проводит перегруппировку своих войск для возобновления атак.
Сам населенный пункт Времьевка на данный момент практически полностью разрушен. Несмотря на это, российские силы предпринимают вылазки с целью улучшения своих позиций в районе села. ВС РФ по-прежнему контролируют высоты вокруг населенного пункта Старомайорское.
В ходе контрбатарейной борьбы российские военнослужащие продолжают поражать артиллерийские установки и военную технику ВСУ. К юго-западу от населенного пункта Большая Новоселка был уничтожен расчет миномета 2Б11, а в районе Нескучного и Новодонецкого при помощи FPV-дронов российским войскам удалось уничтожить танк, автомобиль и пусковую установку БЛА противника.