Военное обозрение
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Уничтожение российской ПВО украинского вертолета Ми-24 попало в кадр

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Уничтожение российской ПВО украинского вертолета Ми-24 попало в кадр

В сети появились снятые при помощи беспилотника кадры объективного контроля, на которых можно увиднеть уничтожение российскими зенитчиками ударного вертолета Ми-24 ВСУ. Украинский вертолет был сбит подразделениями ПВО одного из соединений группировки "Днепр" в воздухе над оккупированным ВСУ правым берегом Херсонской области в районе населенного пункта Михайловка.


По некоторым сведениям, украинское командование перебрасывает силы с правого берега Херсонской области на северные участки линии боевого соприкосновения.




На южном направлении фронта на участке так называемого Времьевского выступа после недель ожесточенных боев в настоящее время сохраняется относительное затишье. Противник не предпринимает активных наступательных действий и проводит перегруппировку своих войск для возобновления атак.

Сам населенный пункт Времьевка на данный момент практически полностью разрушен. Несмотря на это, российские силы предпринимают вылазки с целью улучшения своих позиций в районе села. ВС РФ по-прежнему контролируют высоты вокруг населенного пункта Старомайорское.

В ходе контрбатарейной борьбы российские военнослужащие продолжают поражать артиллерийские установки и военную технику ВСУ. К юго-западу от населенного пункта Большая Новоселка был уничтожен расчет миномета 2Б11, а в районе Нескучного и Новодонецкого при помощи FPV-дронов российским войскам удалось уничтожить танк, автомобиль и пусковую установку БЛА противника.

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16 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:07
    +1
    Э,а кто как и чем его сбил?На видео видно падение горящей вертушки.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:12
      +2
      Меня устраивает сам факт этого пожарища.Интересно другое,какалы не требуют от Запада ударные вертолеты,а советская техника заканчивается
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 18:15
        +3
        10 Ми-24 Польша недавно передала Украине.Один Ми-24 ранее был сбит.Такая же судьба настигла и второй экземпляр Ми-24.
  2. Tusv
    Tusv Сегодня, 18:15
    0
    Хвала Родной ПолуВоенной организации. Уничтожение такой птички равно двум десяткам Бредли
  3. Normann
    Normann Сегодня, 18:17
    +2
    Это у меня одного видео из ВК в любом качестве работает как г....?
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 18:23
      0
      Норманн-видео действительно тормозит и рассыпается на пиксели. Полблема с движком ресурса,не тянет он видеоряд.
    2. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 18:24
      0
      Друг, Вы не одиноки! У меня оно еще и дико тормозит, по сравнению со всеми другими сайтами.
  4. Prjanik
    Prjanik Сегодня, 18:28
    +1
    ФПВ дрон разнес танк конечно эпично
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 18:35
      +2
      Шо ето за атомная бомба так гавкнула?
      1. Комментарий был удален.
    2. убей фашиста
      убей фашиста Сегодня, 18:51
      +1
      Либо дрон был оснащен нейтронной бомбой либо бандерлохи боекомплект уложили на броне :)
  5. VicVic
    VicVic Сегодня, 18:29
    +2
    "Уничтожение российской ПВО украинского вертолета Ми-24 попало в кадр"
    Неправильный заголовок. Должно быть написано -
    Уничтожение украинского вертолёта российской ПВО.
    А так, как в заголовке ещё непонятно "кто на ком стоял".
  6. ASM
    ASM Сегодня, 18:41
    0
    Нам нужно ввести медаль "За отвагу", которая у дедов - младших чинов ценилась не меньше ордена на кителе офицера. Ну и давать ее заслужившим, а не напрополую.
    1. Стас1973
      Стас1973 Сегодня, 19:04
      +1
      Чины были в РИА, в РККА/КА/СА - звания. Соответственно, не "нижние чины", а бойцы и младший командный состав или рядовые, сержанты, и старшины
    2. Анатоль Клим
      Анатоль Клим Сегодня, 19:08
      0
      Цитата: ASM
      Нам нужно ввести медаль "За отвагу", которая у дедов - младших чинов ценилась не меньше ордена на кителе офицера.

      Медаль "За отвагу" после распада СССР осталась в системе наград Российской Федерации, только убрали внизу надпись СССР, награждают достойных, не забыли традиции. подробнее про медаль читайте здесь https://topwar.ru/37970-boevye-ordena-i-medali-sovetskogo-soyuza-medal-za-otvagu.html hi
  7. alystan
    alystan Сегодня, 18:56
    +1
    В сети появились снятые при помощи беспилотника кадры объективного контроля, на которых можно увиднеть уничтожение российскими зенитчиками ударного вертолета Ми-24 ВСУ. Украинский вертолет был сбит подразделениями ПВО одного из соединений группировки "Днепр" в воздухе над оккупированным ВСУ правым берегом Херсонской области в районе населенного пункта Михайловка.

    Сбили и прекрасно, а без лапши на уши нельзя было обойтись?
  8. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 19:15
    0
    Пилотам приснился херсон наяву. good
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