За последние 6 месяцев почти вдвое увеличилась выдача паспортов гражданина России

Выдача паспортов гражданина РФ за последние полгода выросла на 46%, следует из данных миграционной статистики, опубликованной МВД страны. Так, согласно данным, в период с января по июнь нынешнего года внутренний паспорт получило свыше 5 млн человек, хотя ещё в прошлом году этот показатель составлял 3,4 млн. Таким образом, данное количество российских паспортов, выданных за указанный период, стало рекордным впервые с момента воссоединения с Крымом.Как уточняет российское ведомство, таких показателей удалось достигнуть, прежде всего, за счёт выдачи государственных документов жителям новых российских регионов – ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей - в упрощённой форме.В соответствии с ранее принятым документом, рассмотрение заявления на гражданство нашей страны не должно превышать 3-х месяцев. В декабре 2022 года этот срок был сокращён с 90 дней до 10-ти рабочих дней. Это способствовало получению гражданства РФ дополнительно несколькими миллионами граждан.В то же время, в российском МВД высказались и о ситуации вокруг загранпаспортов. Так, спрос на их выдачу, наблюдавшийся в прошлом году, немного спал. Переводя всё это в цифры, стоит отметить, что в 2022-м «загранники» обрели 2,5 млн человек (прирост составил +45% по сравнению с периодом 2021-го года), в то время как за тот же период текущего года – 2,8 млн человек. Другими словами, прирост год к году составил 14%.