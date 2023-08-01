Военное обозрение
Войти Регистрация

За последние 6 месяцев почти вдвое увеличилась выдача паспортов гражданина России

25
За последние 6 месяцев почти вдвое увеличилась выдача паспортов гражданина России

Выдача паспортов гражданина РФ за последние полгода выросла на 46%, следует из данных миграционной статистики, опубликованной МВД страны. Так, согласно данным, в период с января по июнь нынешнего года внутренний паспорт получило свыше 5 млн человек, хотя ещё в прошлом году этот показатель составлял 3,4 млн. Таким образом, данное количество российских паспортов, выданных за указанный период, стало рекордным впервые с момента воссоединения с Крымом.


Как уточняет российское ведомство, таких показателей удалось достигнуть, прежде всего, за счёт выдачи государственных документов жителям новых российских регионов – ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей - в упрощённой форме.

В соответствии с ранее принятым документом, рассмотрение заявления на гражданство нашей страны не должно превышать 3-х месяцев. В декабре 2022 года этот срок был сокращён с 90 дней до 10-ти рабочих дней. Это способствовало получению гражданства РФ дополнительно несколькими миллионами граждан.

В то же время, в российском МВД высказались и о ситуации вокруг загранпаспортов. Так, спрос на их выдачу, наблюдавшийся в прошлом году, немного спал. Переводя всё это в цифры, стоит отметить, что в 2022-м «загранники» обрели 2,5 млн человек (прирост составил +45% по сравнению с периодом 2021-го года), в то время как за тот же период текущего года – 2,8 млн человек. Другими словами, прирост год к году составил 14%.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
25 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:10
    +6
    Вот и плохо что паспорта просто раздают без существенной проверки,что дает возможность засланцам без проблем перемещаться по стране совершая теракты и поджёги,вербуя и убивая!
    1. Mazunga
      Mazunga Сегодня, 18:15
      +8
      Москва. 5 мая. ИНТЕРФАКС - Российское гражданство в первом квартале 2023 года получили более 106 тысяч иностранных граждан, большую часть из которых составляют жители Таджикистана, сообщили в пресс-центре МВД России.

      Согласно опубликованной на сайте МВД статистике показателей миграционной ситуации за январь - март 2023 года решение о приобретении российского гражданства принято в отношении 44,8 тысяч граждан Таджикистана.

      На втором месте в рейтинге по количеству принятых в гражданство РФ находятся уроженцы Украины (22 тыс.).

      За указанный период года российское гражданство также получили граждане Армении (8,9 тыс.), Казахстана (6,9 тыс.), Киргизии (5,4 тыс.), Узбекистана (4,6 тыс.), Азербайджана (3,7 тыс.), Молдавии (3 тыс.), Белоруссии (2,3 тыс.) и Туркменистана (912 чел.). а если так? ))))
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 18:18
        +5
        интересно сколько реально, из этих получателей Россию Родиной считают?
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 18:26
          +9
          Они Россию считают местом ,где можно поиметь..В данной ситуации меня совершпнро не радуют эти цифры.Сколько мыкались русские,уехавшие из Средней Азии за получением гражданства?
          1. Василенко Владимир
            Василенко Владимир Сегодня, 18:50
            0
            Цитата: dmi.pris1
            Сколько мыкались русские,уехавшие из Средней Азии за получением гражданства?
            я вам страшную тайну открою, где-то процентов 90 мыкавшихся это люди типа вашей знакомой
      2. ваш вср 66-67
        ваш вср 66-67 Сегодня, 18:41
        +1
        Цитата: Mazunga
        Москва. 5 мая. ИНТЕРФАКС - Российское гражданство в первом квартале 2023 года получили более 106 тысяч иностранных граждан, большую часть из которых составляют жители Таджикистана, сообщили в пресс-центре МВД России.

        Согласно опубликованной на сайте МВД статистике показателей миграционной ситуации за январь - март 2023 года решение о приобретении российского гражданства принято в отношении 44,8 тысяч граждан Таджикистана.

        На втором месте в рейтинге по количеству принятых в гражданство РФ находятся уроженцы Украины (22 тыс.).

        За указанный период года российское гражданство также получили граждане Армении (8,9 тыс.), Казахстана (6,9 тыс.), Киргизии (5,4 тыс.), Узбекистана (4,6 тыс.), Азербайджана (3,7 тыс.), Молдавии (3 тыс.), Белоруссии (2,3 тыс.) и Туркменистана (912 чел.). а если так? ))))

        Так то пресс-центр МВД, а это миграционная статистика МВД... laughing
      3. paul3390
        paul3390 Сегодня, 19:05
        0
        Мне вот интересно - все эти новоявленные типа граждане в жизни не заплатили ни копейки в соответствующие фонды, но все пособия, выплаты и пенсии будут получать. За чей счёт банкет-то? И если люди с бывшей Украины хоть принесли в собой приданное, в виде возвращённых территорий, то среднеазиатам-то с кавказцами за что такие блага?

        Дык мало того - они ещё и в ВС РФ ни фига не служили, и призывать их - похоже никто даже не собирается! Гребут тех, кто вообще-то типа долги Родине давно отдал, отслужив срочную...
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:18
    +1
    Тут вот другой пример.Женщина переехала из Узбекистана более двадцати лет назад.Она гражданка России,а сын ее поступил в Военно-медицинскую академию в Питере (поступил со второй попытки,отслужив в ВДВ)Сейчас грозятся отчислением-у мамы обнаружилось второе гражданство..Теперь мечется по этим бюракратическим баррикадам
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 18:20
      +2
      Цитата: dmi.pris1
      у мамы обнаружилось второе гражданство..Теперь мечется по этим бюракратическим баррикадам
      а чего метаться, раньше она не знала, что у неё второе гражданство?!!
      простите, но в данном случае виновата сама женщина и ни как иначе
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 18:30
        +5
        А с чего в учебном заведении,пусть даже и военном так скурпулезно вдруг стали к этому подходить?У курсанта то гражданство одно,и он принял Присягу.Кстати,она то и не знала о гражданстве своем в Узбекистане.Точнее думала,что был ценз по времени нахождения вне страны.Лучше бы соответствующие службы не занимались охотой на ведьм в данном случае,а делали работу по наехавшим со вна
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 18:47
          0
          Цитата: dmi.pris1
          А с чего в учебном заведении,пусть даже и военном так скурпулезно вдруг стали к этому подходить?

          может потому что есть закон?
          Цитата: dmi.pris1
          Кстати,она то и не знала о гражданстве своем в Узбекистане.Т

          извините она под дурy закосила, или вы не понимаете о чем речь?!
          она когда гражданство РФ получала узбекский паспорт сдавала, заявление о выходе из узбекского гражданства писала?!!
          если нет то, чего придуриваться?
          Цитата: dmi.pris1
          Лучше бы соответствующие службы не занимались охотой на ведьм в данном случае,а делали работу по наехавшим со вна

          одно с другим абсолютно не связанно, проверка контрразведкой РФ бывших граждан украины должена проводится так же как соблюдения законов гражданами РФ
  3. Товарищ И
    Товарищ И Сегодня, 18:24
    +5
    Замещение идет полным ходом, как я вижу.
  4. zsdk
    zsdk Сегодня, 18:25
    +5
    Если есть те, кто считает, что эта раздача щедрот закончится чем то хорошим, то они ошибаются. Время это докажет.
    1. sheridans
      sheridans Сегодня, 18:31
      0
      Хотелось бы Вас увидеть в подобной ситуации. Умничать в инете и делать вид о "требованиях народа" много ума не надо. Вот на своей шкуре ощутить совсем другие ощущения.
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 19:25
        0
        Цитата: sheridans
        Хотелось бы Вас увидеть в подобной ситуации.

        В подобной - это в какой?
  5. ASM
    ASM Сегодня, 18:36
    +4
    И сколько из этих паспортов попадут к рагулям? Уже сейчас эта свора терроризирует мирных жителей даже в Москве. Нужно вводить, как минимум, механизм вида на жительство. Несколько лет человек будет под присмотром ФСБ.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 18:49
      +1
      в принципе должен быть запрещен въезд граждан так называемой украины через третьи страны, все граждане так называемой украины должны проходить обязательную проверку в контрразведке
  6. Иван Северский
    Иван Северский Сегодня, 18:45
    +8
    Таджики эшелонами ломятся к нам за пособием на детей (14 тыс. на ребенка в месяц) и маткапиталом.
    В Пенсионном фонде сейчас половина теток в хиджабах.
    Ни дня здесь не проработали, сразу денежки получают. Их мужья налогов у нас тоже не платят, иначе перестанут быть малообеспеченными.
    За наш счет в детских сад и школу идут, в больницах лежат.
    В армию не идут, они не для этого сюда приехали.

    Как детишки подрастут, будут на пособиях сидеть и города громить как во Франции. Русский мир он такой. В хиджабах.
  7. al3x
    al3x Сегодня, 18:46
    +5
    Демографический взрыв, современная интерпретация. Паспорт РФ заслужить нужно, а у нас их выдают, иногда даже людям, которые русский язык толком не знают, не то, чтобы какие-то законы или историю. Из последнего помню, какой-то среднеазиат убил женщину, продававшую крузак, позвонил по объявлению, встретился, убил и угнал авто. Его задержали, а тот заявляет, что ему нужен переводчик, тк он не знает русский язык, хотя паспорт РФ у него был.
    1. Иван Северский
      Иван Северский Сегодня, 18:53
      +5
      Знаю людей, которые бывают на принятии в гражданство. 90 % таджиков русского не знают. Читать не умеют. Но гражданство получают через программу переселения соотечественников и воссоединение семей.
      Есть регионы, в которых 20 % новорожденных мигранты-мусульмане.
      1. al3x
        al3x Сегодня, 18:54
        +4
        Вот таких мигрантов ссаными тряпками гнать надо, а не запускать сюда. Но этого, к сожалению, не будет.
  8. Mouse
    Mouse Сегодня, 18:53
    +3
    Извините конечно, может я и не прав... но, ждем новых терактов?
    1. zsdk
      zsdk Сегодня, 18:56
      +3
      Достаточно вспомнить кто устроил теракт в питерском метро, у него тоже был Российский паспорт...
  9. Добрый
    Добрый Сегодня, 19:03
    +6
    Можете кинуть в меня камень, но таджиков я после службы в Советской армии ненавижу. Трусливые, ленивые, тупые зверьки. Еще они подлые и слишком самолюбивые. Уважают только силу, хорошее отношение к ним считают слабостью. В то время когда я служил, мы их сразу на место ставили. Эти твари как шакалы, только стаей беспредельничают, что мы сейчас и видим.
  10. Хибинский Пластун
    Хибинский Пластун Сегодня, 19:27
    +1
    Что это за раздача паспортов?
    С какой стати эти таджики и узбеки получают паспорт и пособия на свой выводок? Они их заработали? Разве России нужны эти стала средневековых зверьков? Они не разу не высококвалифицированные рабочие, и работают в основном нелегально не платят налоги, но пользуясь соцвыплатами из наших карманов. Ведь это все целенаправленная политика наших верхов, ведь эти указы подписывает Путин и кто то думает, что он подписывая эти указы не понимает последствий для России?