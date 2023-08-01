Военное обозрение
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В Сьерра-Леоне арестовали группу военнослужащих по обвинению в подготовке переворота

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В Сьерра-Леоне арестовали группу военнослужащих по обвинению в подготовке переворота

Группа военнослужащих была арестована в западноафриканской стране Сьерра-Леоне по обвинению в подготовке военного переворота. Об этом сообщает издание The Sierra Leone Telegraph, ссылаясь на источники в местной полиции.


О том, сколько именно военнослужащих арестовано, пока не сообщается. Но известно, что среди них есть и высокопоставленные офицеры вооруженных сил страны. Они планировали совершить военный переворот, для чего должны были быть проведены акции протеста. Во время протестных мероприятий военные планировали напасть на государственные учреждения и взять власть в свои руки.

Переворот должен был произойти в промежуток с 7 по 10 августа. В конце июня 2023 года в Сьерра-Леоне состоялись президентские выборы. На них победил действующий президент Джулиус Маад Био. Он набрал 56% голосов при явке в 80% избирателей. Однако часть военных не признала победу главы государства на выборах.

Напомним, что ранее военный переворот произошел в Нигере. В этой стране в ночь на 27 июля президентская гвардия подняла мятеж и свергла прозападного президента страны Мохаммеда Базума. Сейчас власть в Нигере сосредоточена в руках военного совета под руководством бригадного генерала Абдурахмана Тчиани, который до последнего времени командовал президентской гвардией этой западноафриканской страны.

Переворот в Нигере произошел под антифранцузскими и антизападными лозунгами. О политических позициях заговорщиков в Сьерра-Леоне пока ничего не сообщается.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Сьерра-Леоне
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16 комментариев
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  1. isv000
    isv000 Сегодня, 17:37
    +2
    Пошла волна... Эти сьерры,под кем ходят? Судя по оперативности разведки под наглами, скорее всего. На корню секут, алмазы-титан берегут...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:39
      +1
      Бурлят бывшие французские колонии.Этот Жжж..неспроста.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 17:52
        0
        Полыхнёт в Африке - подпалят ЕСовцы.
        На кону их возможность качать ресурсы оттуда. Как пить дать - подпалят.
        1. Shurik70
          Shurik70 Сегодня, 18:05
          -1
          Цитата: Nexcom
          Полыхнёт в Африке - подпалят ЕСовцы.

          Как бы в самой ЕС не полыхнуло (чего им и желаю)
          Искры уже сыпятся
      2. LeutnantTom
        LeutnantTom Сегодня, 18:30
        -1
        Одна из причин - Россия.
        Россия показала другим странам, как успешно бороться с ЕС и НАТО.
        Хорошо, Россия не Нигер, Сьерра-Леоне или Ирак. Другие страны берут Россию за образец для подражания, другие страны становятся смелее. Особенно бывшие колониальные страны. Все это было предсказуемо.
        Также будет интересно, когда Путин прилетит на Кубу,американцы совсем с ума посходили.
        То, что происходит сейчас, — это только начало.
    2. alystan
      alystan Сегодня, 18:06
      -1
      Сьерра-Леоне и Либерия чистый "задний двор" нагличан.
      Пришла и их очередь получать тумаки. Ату их наглые морды вместе с Карлушей.
      Ямайка тоже собиралась референдум организовать по выходу из Commonwealth.
      Пока мирным путем.
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 18:30
      +1
      Цитата: isv000
      Эти сьерры,под кем ходят? Судя по оперативности разведки под наглами, скорее всего.

      В конце 80х, когда президентом был Момох, у него была англо-американская ориентация, после него был Штрассер с британской ориентацией. При Момохе жизнь народа была сносной, бутылка водки в баре 3 леона, пива 1 леон, а при Штрассере, всё взлетело, почти в три раза. Недовольства привели к новому перевороту (при нём я уже во Фритауне не был), но луче там не стало. Сейчас скорее всего штаты там рулят.
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 17:45
    -1
    Кто-то поднял трубку телефона и страна осталась вне нашей сферы влияния...
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 17:58
      0
      Вроде неизвестно пока. Может, там тоже российскими флагами размахивать будут.
      1. Кот Александрович
        Кот Александрович Сегодня, 18:20
        -1
        Вот-вот! А нам опять не объясняют, за кого болеть? За правительство или за повстанцев? tongue
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:51
    -2
    На них на всех этих переворотчиков никаких Пригожиных не хватит.
  4. Нахимов
    Нахимов Сегодня, 17:52
    -5
    Вовочк пытается играть в психа? Не думал что ему так нужны переговоры
  5. Загребун
    Загребун Сегодня, 17:59
    -1
    Всех не пересажают. Дабы навести репрессии, требуется закрыть границы, составить списки и алга.
  6. carpenter
    carpenter Сегодня, 18:05
    0
    О политических позициях заговорщиков в Сьерра-Леоне пока ничего не сообщается.

    Но он почти 10 лет прожил в США получил в Вашингтоне, высшее образование. Это и наложило отпечаток на его политические взгляды и карьеру.
  7. dump22
    dump22 Сегодня, 18:09
    -1
    Очень жаль что не успели. Мы бы с ними подружились.
    Мы же сейчас решительно осуждаем цветные революции и решительно поддерживаем военные перевороты.

    Сьерра-Леоне вообще уникальная страна, там был самой молодой глава хунты в истории.
    Это был пришедший в результате военного переворота 1992 года к власти 25-летний капитан Валентин Страссер, В 1996 его сверг член его же хунты и его заместитель Маада.

    Сейчас Страссер работает программистом. А Маада президентом.
  8. Rage66
    Rage66 Сегодня, 18:35
    0
    Ох, неспокойно что-то стало на западе...
    Африки what