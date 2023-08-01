В Сьерра-Леоне арестовали группу военнослужащих по обвинению в подготовке переворота

Группа военнослужащих была арестована в западноафриканской стране Сьерра-Леоне по обвинению в подготовке военного переворота. Об этом сообщает издание The Sierra Leone Telegraph, ссылаясь на источники в местной полиции.О том, сколько именно военнослужащих арестовано, пока не сообщается. Но известно, что среди них есть и высокопоставленные офицеры вооруженных сил страны. Они планировали совершить военный переворот, для чего должны были быть проведены акции протеста. Во время протестных мероприятий военные планировали напасть на государственные учреждения и взять власть в свои руки.Переворот должен был произойти в промежуток с 7 по 10 августа. В конце июня 2023 года в Сьерра-Леоне состоялись президентские выборы. На них победил действующий президент Джулиус Маад Био. Он набрал 56% голосов при явке в 80% избирателей. Однако часть военных не признала победу главы государства на выборах.Напомним, что ранее военный переворот произошел в Нигере. В этой стране в ночь на 27 июля президентская гвардия подняла мятеж и свергла прозападного президента страны Мохаммеда Базума. Сейчас власть в Нигере сосредоточена в руках военного совета под руководством бригадного генерала Абдурахмана Тчиани, который до последнего времени командовал президентской гвардией этой западноафриканской страны.Переворот в Нигере произошел под антифранцузскими и антизападными лозунгами. О политических позициях заговорщиков в Сьерра-Леоне пока ничего не сообщается.