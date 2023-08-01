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Американская пресса: Армия США получит на вооружение дроны-уничтожители танков

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Американская пресса: Армия США получит на вооружение дроны-уничтожители танков

На фото - танк НОАК



На фоне специальной военной операции на Украине американская армия получит на вооружение портативные дроны Low Altitude Stalking and Strike Ordnance (LASSO), предназначенные для уничтожения тяжелой бронетехники. Ожидается, что на вооружение американской армии первые LASSO начнут поступать уже в 2024 году.

Как сообщает американское издание Defense News, в США экстренно запущена программа разработки соответствующих вооружений. Сообщается, что новая беспилотная система будет представлена установкой для запуска беспилотника, способного переносить боевой снаряд, а также оснащенного электрооптическим и инфракрасным датчиками.

По мнению специалиста по беспилотным авиационным системам Самюэля Бендетта, в зоне проведения спецоперации на Украине обе стороны вооруженного конфликта активно используют FPV-дроны. Эксперт подчеркнул, что в настоящее время существует потребность в значительных количествах дронов типа FPV, однако также есть необходимость развивать это направление дальше, за рамки непосредственной линии соприкосновения для того, чтобы наделить эти беспилотники способностью наносить удары в тыл противника.

В случае успешного завершения разработки и последующего внедрения LASSO американская армия может принести значительное преимущество в потенциальном противостоянии тяжелой бронетехники. В планы американских военных входит сосредоточение начальных этапов программы LASSO на системах, доступных в настоящее время.

Однако, при этом остается загадкой, каким образом американские разработчики смогут в течение года разработать принципиально новые мини-дроны, способные уничтожить танк. Существует вероятность, что дело ограничится очередным распилом ВПК США нескольких миллиардов долларов из американского бюджета.
Использованы фотографии:
Wikipedia
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16 комментариев
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  1. Sith
    Sith Сегодня, 18:02
    0
    Все пытаются вынести свои мысли на развитие вооружений ... глядя на этот конфликт
  2. Sevastiec
    Sevastiec Сегодня, 18:12
    +4
    Мда... Война на Украине, чувствую, приведёт к колоссальным изменениям в боевых приёмах и технике. На наших глазах, совершается очередная революция в военном деле.
    1. Наблюдатель2014
      Наблюдатель2014 Сегодня, 19:27
      0
      Это колоссальные изменения давным давно всем понимающем в военной технике людям понятны были. Эта война тому подтверждение. Только упертые балбесы продолжали не замечать очевидные вещи. Посылая на убой не защищенную от современных угроз бронетехнику. Как ненормальные штамповали легкие не защищенные БМП. Какой толк в приблуде плавать и уметь выбрасывать с воздуха от БМП! Когда ее задача под обстрелом солдат привезти и вывезти с переднего края. У меня дикое желание усадить эту всю толпу на их неимеющеаналогов и в бой отправить. Где тяжелые машины с "афганит"??!!Где КАЗ на каждом! Подчеркиваю. Каждом танке и БМП. И это только что касается Танка и БМП.
  3. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:16
    +2
    Ну вообще то янки упертые,с их финансово-технологическими ресурсами они могут добиться успеха. К примеру взяв за основу наш Ланцет создать нечто аналогичное,но более скоростную версию,с более мощной взрывчаткой,и большим радиусом действия. Нам просто нужно эту тему развивать не только сейчас,и не одной компанией,а дать возможность попробовать себя и тем малым фирмам что свои дроны сейчас буквально в гаражах собирают.
    1. Стас1973
      Стас1973 Сегодня, 19:16
      0
      У них есть хелфайры, который вешается на любой их же БПЛА. Равно как и дронов-камикадзе или баражирующих боеприпасов у них тьма
    2. Алексей Зоммер
      Алексей Зоммер Сегодня, 19:22
      0
      Цитата: Бережливый
      Нам просто нужно эту тему развивать не только сейчас,и не одной компанией,а дать возможность попробовать себя и тем малым фирмам что свои дроны сейчас буквально в гаражах собирают.

      Флаг в руки.
  5. Tusv
    Tusv Сегодня, 18:18
    +1
    Интересно, что американская DARPA ввела термин "Рой беспилотников", а китайцы своими FPV доказали, что это реально эффективное оружие. Что это означает? НОАК опережает Пентагон на пять лет в данном виде вооружения
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 18:25
      +1
      Всё дело в практике и в волшебном пинке,вызванном реальной жизненной необходимостью.Одно дело теория о рое беспилотников,а другое дело практическое применение и совершенствование.Тут практический опыт важен из которого можно сделать вывод что правильно,а что нет.Тот же Ланцет выстрелил в СВО.А кто до СВО вообще знал о таком?
      1. Tusv
        Tusv Сегодня, 18:44
        +1
        Цитата: Orange-Bigg
        Тот же Ланцет выстрелил в СВО.А кто до СВО вообще знал о таком?

        Опять таки такие боеприпасы, изобретение Израиля. DARPA снова в попе. Наши сейчас применяют повышенного могущества. Здесь Мы уже впереди планеты всей
      2. ColdWind
        ColdWind Сегодня, 19:10
        +1
        Цитата: Orange-Bigg
        А кто до СВО вообще знал о таком?

        США, Турция, Израиль, Азербайджан, Иран и Китай. Кто хочет побеждать в войнах.
        Вот к примеру пару лет назад закупленные КМП США Lav с уставкой на 8 HERO-120. Вообщем с этих HERO и скопирован ланцет.

  6. alexoff
    alexoff Сегодня, 18:28
    0
    А что, предыдущие американские аналоговнетные свичблейды оказались не такими уж уничтожителями?
  7. ASM
    ASM Сегодня, 18:32
    0
    Будем надеяться, что текущий задел позволит нам быть на шажок впереди. С другой стороны их программа наверняка стоит минимум на порядок дороже.
  8. Gvardeetz77
    Gvardeetz77 Сегодня, 18:45
    0
    Однако, при этом остается загадкой, каким образом американские разработчики смогут в течение года разработать принципиально новые мини-дроны, способные уничтожить танк. Существует вероятность, что дело ограничится очередным распилом ВПК США нескольких миллиардов долларов из американского бюджета.

    Автор статьи или Рябов или Ставер, прям сразу ставят крест на всех начинаниях из-за бугра :)
  9. Jafar
    Jafar Сегодня, 19:05
    0
    Надо делать КАЗ! И аэрозоль в том числе. И комплекс РТР/РЭБ
  10. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 19:15
    0
    Какой раз убеждаюсь что будущее в применении танка и любой, другой бронетехнике. Включая БМП это создания и применения КАЗ. Любая пассивная защита уже давно не спасает. Что мы все собственно все и видим.
    1. ln_ln
      ln_ln Сегодня, 19:29
      0
      Лучший КАЗ - это свой рой беспилотников.