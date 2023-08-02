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Чехия расширяет свою атомную энергетическую программу

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Чехия расширяет свою атомную энергетическую программу

Прага стремится расширить использование атомной энергии. В Чехии проводятся тендеры в связи с вводом в эксплуатацию в стране нового исследовательского реактора, разработанного в качестве учебного пособия для студентов-ядерщиков. Исследовательский реактор ВР-2 был построен примерно за год и запущен менее чем через десять лет после того, как проект был запущен в 2014 году Факультетом ядерных наук и физической инженерии Чешского технического университета в Праге.


В мае этого года CEZ объявила тендер на добавление двух генераторов к атомной электростанции Темелин мощностью 2056 МВт с двумя блоками ВВЭР-1000, спроектированными российской компанией «Гидропресс». Блоки были введены в эксплуатацию в 2000 и 2002 годах. CEZ заявила, что хочет, чтобы строительство новых генераторов в Темелине с инвестициями в размере около 160 миллионов долларов было осуществлено в период с 2028 по 2030 годы.

В конце прошлого года чешские энергетики заявили, что три группы — французская EDF, южнокорейская KHNP и западная Westinghouse Electric — подали первоначальные заявки на строительство нового реактора в Дукованах, и ожидается, что процесс торгов завершится к сентябрю этого года. Официальные лица заявили, что компании из Китая и России были исключены из торгов из соображений санкций и безопасности.

На атомной электростанции Дукованы в Чехии имеется четыре реактора ВВЭР-400, которые были введены в эксплуатацию в период с 1985 по 1987 годы. Чиновники хотят добавить на площадку еще один реактор мощностью 1200 МВт.

Официальные лица заявили, что новый энергоблок мощностью 1200 МВт в Дукованах должен быть готов к вводу в эксплуатацию в 2036 году. Проект строительства нового реактора представляет собой инвестиции в размере 6 миллиардов евро, которые, по словам официальных лиц, являются крупнейшими инвестициями в современной истории Чешской республики.

По данным правительства, Чешская республика получает около 36% электроэнергии от реакторов в Темелине и Дукованах. CEZ заявила, что хочет модернизировать объект в Темелине, как и объект в Дукованах, и хотела бы, чтобы Темелин работал еще как минимум 60 лет. Богдан Зронек, директор подразделения атомной энергетики CEZ, заявил, что компания хочет выбрать подрядчика для проекта Темелин с двумя генераторами не позднее первого квартала 2024 года.

По мнению экспертов, исследовательский реактор ВР-2 в ЧехТУ также послужит толчком для расширения ядерной энергетики страны, поскольку он предлагает несколько экспериментальных и учебных возможностей. Чиновники оценили стоимость проекта примерно в 360 000 долларов.
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8 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:45
    +3
    Классно, потом немчуре будут толкать электроэнергию, там "зеленых" скоро тапками погонят с такой экономикой.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:57
      +1
      А с какого ляда оттуда гнать "зеленых".Экономика в Германии в итоге должна стать неконкурентноспособной.В этом гадском мире конкурентов истребляют yes
    2. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт Сегодня, 10:10
      0
      Молодцы чехи!
      Светлые умы...
      Добились того, что СССР получил в 1954 году на Обнинской АЭС!
      Такими темпами - через полвека и первый свой атомный ледокол построят!
      Накидают во Влтаву искусственного льда и будут по ней на ледоколе рассекать...
      И гордиться...
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 10:13
        +1
        Оо!Аы еще не видели поляков на Смоленской АЭС в Десногорске в 80-х.Я тогда не понимал,они приехали строить,или торговать?
  2. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 09:49
    +4
    Америкосы заберут этот проект себе и обдирут чехов как липку. Чехам надо готовиться к увеличению сметы, раза в два.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:52
    +2
    Да,СЭВ грел в свое время Чехословакию,и не только ее.Вот ведь,готовы отказаться от своего прошлого,но продолжают пользоваться плодами Той,более развитой цивилизации.Но это не только к чехам относится
  4. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 10:24
    0
    . на добавление двух генераторов к атомной электростанции Темелин мощностью 2056 МВт с двумя блоками ВВЭР-1000, спроектированными российской компанией «Гидропресс»

    Чехи ищут гастарбайтеров "пристрой" сделать. А где они блоки ВВЭР-1000 возьмут?
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:54
    0
    Прага стремится расширить использование атомной энергии.
    Чехи в отличии от Германии и прибалтов решили пойти своим путем.
    компании из Китая и России были исключены из торгов из соображений санкций и безопасности.
    Как положено и установлено ЕС. Вот только в плане безопасности чехи вместе с ЕС перегибают палку. В этом отношении наши реакторы самые безопасные.