Сегодня в течение дня продолжались активные бои на ряде направлений в зоне проведения специальной военной операции ВС РФ. Это следует из анализа сообщений военных корреспондентов и украинских пабликов.
В очередной раз ВС РФ отразили попытки украинских формирований прорваться на рубеже Работино-Вербовое на Ореховском участке Запорожского направления. Противник бросил колонны бронетехники и пехоту, рассчитывая прорвать линию обороны российской армии. Однако все попытки врага преодолеть нашу оборону оказались безуспешными.
Тем не менее, боевые действия на данном участке фронта продолжаются. Враг направил колонны БМП Bradley, поддерживаемые танками и артиллерией, в сторону российских позиций. ВС РФ отражает наступающие силы противника огнем из гаубиц и реактивных систем залпового огня. С помощью БПЛА «Ланцет» был уничтожен бронетранспортер М113 с наемниками.
Российские военкоры сообщают, что напряженная обстановка наблюдается сегодня на Херсонском направлении. Еще в четыре часа утра началась работа минометных расчетов и артиллерии противника с правого берега реки Днепр. По российским позициям работают и РСЗО.
Несколько раз диверсионно-разведывательные группы ВСУ пытались прорваться на левый берег реки Днепр и занять на нем позиции, однако все подобные попытки украинских боевиков пресекались российскими подразделениями. Два катера с боевиками ВСУ были потоплены.
На Купянском и Краснолиманском направлениях наши войска продолжают теснить противника, на ряде участков отражают его атаки. Постепенно ВС РФ продвигаются к Купянску, есть успехи на Сватовском участке фронта.