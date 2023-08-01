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Военкоры: ВСУ активизировались на Херсонском направлении, засылая ДРГ на левый берег Днепра и обстреливая с правого российские позиции из РСЗО

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Военкоры: ВСУ активизировались на Херсонском направлении, засылая ДРГ на левый берег Днепра и обстреливая с правого российские позиции из РСЗО

Сегодня в течение дня продолжались активные бои на ряде направлений в зоне проведения специальной военной операции ВС РФ. Это следует из анализа сообщений военных корреспондентов и украинских пабликов.


В очередной раз ВС РФ отразили попытки украинских формирований прорваться на рубеже Работино-Вербовое на Ореховском участке Запорожского направления. Противник бросил колонны бронетехники и пехоту, рассчитывая прорвать линию обороны российской армии. Однако все попытки врага преодолеть нашу оборону оказались безуспешными.

Тем не менее, боевые действия на данном участке фронта продолжаются. Враг направил колонны БМП Bradley, поддерживаемые танками и артиллерией, в сторону российских позиций. ВС РФ отражает наступающие силы противника огнем из гаубиц и реактивных систем залпового огня. С помощью БПЛА «Ланцет» был уничтожен бронетранспортер М113 с наемниками.


Российские военкоры сообщают, что напряженная обстановка наблюдается сегодня на Херсонском направлении. Еще в четыре часа утра началась работа минометных расчетов и артиллерии противника с правого берега реки Днепр. По российским позициям работают и РСЗО.

Несколько раз диверсионно-разведывательные группы ВСУ пытались прорваться на левый берег реки Днепр и занять на нем позиции, однако все подобные попытки украинских боевиков пресекались российскими подразделениями. Два катера с боевиками ВСУ были потоплены.

На Купянском и Краснолиманском направлениях наши войска продолжают теснить противника, на ряде участков отражают его атаки. Постепенно ВС РФ продвигаются к Купянску, есть успехи на Сватовском участке фронта.
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6 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:04
    +2
    Главный вопрос это наша военная авиация!Она должна сейчас буквально висеть над местами где сложнее всего нашим войскам.
    1. Tusv
      Tusv Сегодня, 19:03
      0
      Цитата: Бережливый
      Главный вопрос это наша военная авиация!Она должна сейчас буквально висеть над местами где сложнее всего нашим войскам.

      "Где нанно, там и нунно" Старинная совдеповская призказка. А авиация должна висеть, где сложно, а там Утюжат Уточки и хреначит Арта. Вполне успешно. Бомбы знаете ли, цель любят
  2. isv000
    isv000 Сегодня, 18:11
    -1
    ВСУ активизировались на Херсонском направлении, засылая ДРГ на левый берег Днепра

    Дать обосноваться, прирасти личным составом и - выжечь калёным железом! Всем, что горит! В золу!!!
  3. bravo77
    bravo77 Сегодня, 18:12
    0
    а с 24 февраля 22 года по авиации вопросов не было?

    всё что нужно знать про "висеть над головами"
    это кабрирование издалека с вертолетов и гонки на низких высотах сушек
    чтобы не сбили на высоте, при низкой эффективности бомбометания

    по сути эффективны лишь стратеги,
    остальное ввс может работать в обороне при определённых условиях

    рип, как род войск, для папуасов сгодится
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 18:20
      0
      Браво 77-были вопросы,но как всегда,не у кого спросить!Вы не правы по эффективность,умеем делать планирующие бомбы,их и нужно применять по максимуму.
    2. parabyd
      parabyd Сегодня, 18:30
      0
      И поэтому в сети куча роликов, как Ка-52 выносят танки и БМП? Одно кабрирование, ага.

      И планирующие бомбы никто не запускает.