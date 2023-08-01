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Проблемы с безвизом: ЕС вводит специальные разрешения и платный въезд на свою территорию

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Проблемы с безвизом: ЕС вводит специальные разрешения и платный въезд на свою территорию

Сбывшаяся ранее заветная майданная мечта о безвизовом режиме со странами Европы вдруг снова ускользает от граждан Украины. Причиной тому становится решение ЕС по ужесточению правил на въезд из стран, для которых ранее был введён тот самый безвиз.


Речь идёт о введении особого электронного разрешения на въезд, которое теперь ещё будет и платным. По большому счёту, это и есть виза, только в Брюсселе предпочитают подмену понятий, лишь бы юридически термин «безвизовый режим» оставался в действии (точнее – на бумаге).

Новое электронное разрешение нужно будет получать для посещения любой из 30 стран Европы. Это притом, что в ЕС входят 27 государств. Ещё три страны (территории) также вводят особую процедуру, основанную на получении электронного разрешения ETIAS. Среди таких – Швейцария, Исландия и Гренландия, которая де-юре является частью Дании, но имеет статус автономии.

ETIAS будет выдаваться гражданину страны, у которой с ЕС и указанными другими странами (территориями) безвизовый режим, на срок три года. Изменения эти коснутся и украинцев.

Для получения права на посещение одной из стран Европы потребуется подать заявление, что уже обойдётся в 7 евро. Далее заявление будет рассмотрено консульскими службами, после чего заявитель получает положительный или отрицательный ответ. Если ответ будет положительным, то придётся заплатить и за сам въезд в «цветущий сад европейской демократии».

Дополнительно сообщается, что если гражданин получил ETIAS, то он может въехать в Евросоюз не позднее, чем через 4 суток после получения электронного разрешения.

Аналогичные проблемы с безвизом помимо Украины возникнут у граждан ещё 59 стран, для которых ранее европейцы отменили визовый режим.
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15 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 18:27
    +13
    Чёрный день для Украины.Ни тебе кружевных трусселей ,ни чашечки кофе в Вене перед польскими плантациями клубники.За что Майдан стоял?

    Речь идёт о введении особого электронного разрешения на въезд, которое теперь ещё будет и платным. По большому счёту, это и есть виза, только в Брюсселе предпочитают подмену понятий, лишь бы юридически термин «безвизовый режим» оставался в действии (точнее – на бумаге).


    Безвиз превращается,безвиз превращается...превращается безвиз в платные визы.Специально для Украины ввели термин безвизовых виз с надписью "безвиз".Платных разумеется.С ЕС надо делиться,а то вон сколько на польской клубнике заработали.
    1. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 18:34
      +1
      Надо же как то компенсировать затраты на помощь 404. Вот и платите за танки, бмп, боеприпасы и пр. ЕС то знает, что с укробандеровцев по другому не вернешь свои денежки.
      1. Ilya-spb
        Ilya-spb Сегодня, 18:41
        +9
        Вывод: услуги украинских проституток в Европе подорожают.
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 18:42
          +3
          Цитата: Ilya-spb
          Вывод: услуги украинских проституток в Европе подорожают.


          На Зеленского намекаете?Тогда их просто импортозаместят.
    2. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 18:34
      +3
      Из достижений Майдана остался ещё томос. Вот и пусть ему радуются, язычники.
    3. Лешак
      Лешак Сегодня, 19:03
      0
      Чёрный день для Украины.Ни тебе кружевных трусселей ,ни чашечки кофе в Вене ...

      Самые ушлые уже там и живут на пособия не думая работать и тем более возвращаться на окраину. В европах теперь проблема избавиться от этих прилипал - они начинают бесить, местных жителей, не по детски.
      1. Кот Александрович
        Кот Александрович Сегодня, 19:26
        0
        А вдруг для хохлопитеков всё не так уж и страшно: вдруг визы будут выдавать ВСЕМ им? А евры... Ну заплатят, с еврьпейских-то зарплат (по версии Порошенко). request
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 18:29
    +1
    Хоть шерсти клок..................
  3. Tusv
    Tusv Сегодня, 18:30
    +4
    О блин, чтобы шенген получить, надо заплатить и еще надо подтвердить, что у меня на счету больше тыщи евро, а тут еще 7 евро заплатить. А вот и не подавитесь. Не поеду bully
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:37
    +2
    Евросоюзу нужно было вести тотальный учет прибывших из ук'-роины,а то всукам "мяса "в окопах не хватает wassat
  5. AC130 Ganship
    AC130 Ganship Сегодня, 18:41
    +4
    Аналогичные правила ЕС вводит для граждан США и Канады с 2024 г. Они просто заранеехотят знать, кто к ним едет. Имеют на то полное право. В чем проблема? В 7 евро? Да кружка пива в Германии стоит дороже
    1. ian
      ian Сегодня, 18:54
      +4
      Цитата: AC130 Ganship
      Аналогичные правила ЕС вводит для граждан США и Канады с 2024 г. Они просто заранеехотят знать, кто к ним едет. Имеют на то полное право. В чем проблема? В 7 евро? Да кружка пива в Германии стоит дороже

      Да ни в чем. Если ответ будет положительным. Просто "заранее знать , кто к ним едет" с возможностью не пустить- это и есть визовый режим.... А так все хорошо.
    2. Любитель_чтения
      Любитель_чтения Сегодня, 18:55
      +2
      Дело не в 7 евро. По просьбе Зеленского могут отменить любые разрешения на выезд из Украины любых мужчин (кого вроде бы сами украинцы выпускают) и все красиво. Или любых беженцев, если захотят сами европейцы.
    3. Volunteer
      Volunteer Сегодня, 19:15
      0
      @AC130 Ganship (Геннадий )...на английском языке правильно пишется "AC130 Gunship". Это такая толстая медленно летящая хрень для борьбы с сандаленосцами, но бесполезная против нормальной армии.
      А 7 евро сейчас превратиться в 90 евро завтра. Но вопрос не в деньгах, а в том, что они пытаются отсеять политически неугодных им посетителей.
  6. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 18:56
    +2
    Всё халява кончилась. А как скакали бандерлоги, как скакали! Такую страну своими ручонками ушатали за труселя с кружевами, а теперь это недоукраина, недоцеевропа и недоценато.