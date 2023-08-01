Проблемы с безвизом: ЕС вводит специальные разрешения и платный въезд на свою территорию

Сбывшаяся ранее заветная майданная мечта о безвизовом режиме со странами Европы вдруг снова ускользает от граждан Украины. Причиной тому становится решение ЕС по ужесточению правил на въезд из стран, для которых ранее был введён тот самый безвиз.Речь идёт о введении особого электронного разрешения на въезд, которое теперь ещё будет и платным. По большому счёту, это и есть виза, только в Брюсселе предпочитают подмену понятий, лишь бы юридически термин «безвизовый режим» оставался в действии (точнее – на бумаге).Новое электронное разрешение нужно будет получать для посещения любой из 30 стран Европы. Это притом, что в ЕС входят 27 государств. Ещё три страны (территории) также вводят особую процедуру, основанную на получении электронного разрешения ETIAS. Среди таких – Швейцария, Исландия и Гренландия, которая де-юре является частью Дании, но имеет статус автономии.ETIAS будет выдаваться гражданину страны, у которой с ЕС и указанными другими странами (территориями) безвизовый режим, на срок три года. Изменения эти коснутся и украинцев.Для получения права на посещение одной из стран Европы потребуется подать заявление, что уже обойдётся в 7 евро. Далее заявление будет рассмотрено консульскими службами, после чего заявитель получает положительный или отрицательный ответ. Если ответ будет положительным, то придётся заплатить и за сам въезд в «цветущий сад европейской демократии».Дополнительно сообщается, что если гражданин получил ETIAS, то он может въехать в Евросоюз не позднее, чем через 4 суток после получения электронного разрешения.Аналогичные проблемы с безвизом помимо Украины возникнут у граждан ещё 59 стран, для которых ранее европейцы отменили визовый режим.