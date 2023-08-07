Гобелены и их история!



«Бог реки Нил»: образец древней коптской гобеленовой ткани, IV в. н. э. ГМИИ им. А. С. Пушкина

…он исполнил сердце их мудростью,

чтобы делать всякую работу [для святилища]

резчика и искусного ткача,

и вышивателя по голубой, пурпуровой,

червленой и виссонной ткани,

и ткачей, делающих всякую работу

и составляющих искусные ткани.

Книга Исхода, 35:35



Фрагмент гобеленовой ткани из Перу, Тиуанако (1000–1300), собрание Думбартон-Окс, Вашингтон, округ Колумбия



Шёлковая обёртка свитка Гу Кайчжи с изображением пионов и гортензий. Эпоха империи Сун. Британский музей, Лондон



Испанский средневековый «Гобелен Жироны» или «Гобелен Творения», относящийся к XI веку. Находится в музее-сокровищнице в кафедральном соборе в городе Жироне. Для испанцев это самое настоящее сокровище, древность которого неоспорима. Фото автора



Фрагмент гобелена «Двенадцать месяцев» из Бальдисхольской церкви – «Апрель» и «Май». Ок. 1180. Музей прикладных искусств. Осло



«Дама с единорогом». Самая первая шпалера, которая называется «По моему единственному желанию». В полумраке музейного зала она выглядит вот так. Фото автора



Фрагмент гобелена из серии «Дама с единорогом». Конец XV века. Париж, Музей Клюни



«Предложение сердца». Аррас. Ок. 1410. Музей Клюни



«Смерть Анании». Гобелен по картону Рафаэля из серии «Деяния апостолов». 1515 г. Ватиканская пинакотека