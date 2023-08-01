Известный российский писатель Захар Прилепин получит новую должность в Росгвардии, о чём сообщил он сам. Как уточнил политический и общественный деятель страны, его назначат заместителем командира нового полка в составе этого федерального управления.
Таким образом, новый полк будет создан из подразделения ДНР «Оплот» (был учреждён бывшим главой ДНР Александром Захарченко, занимавшим эту должность в период с 2014-го по 2018-й годы). Полк получит тяжёлое вооружение, которое будет задействовано при проведении спецоперации.
В то же время, добавил Прилепин, в руководство войдёт также и действующий командир «Оплота» Сергей Завдовеев.
Ранее стало известно, что российский президент Владимир Путин уже подписал указ о создании не только вышеуказанного полка, но и других полков Росгвардии. В будущем у полка появится своя отдельная база на Донбассе, ему передадут артиллерию и тяжёлую технику, включая танки.
Приступить к своей службе Захар Прилепин сможет лишь после того как будет выписан из больницы, куда он был доставлен в связи с организованным на него покушением 6 мая. Тогда, напомним, автомобиль, в котором находился сам писатель и его водитель, был взорван, когда Прилепин направлялся к своей семье в Нижний Новгород. Взрывное устройство сработало под днищем автомобиля. В результате он получил серьёзные ранениями, а водитель погиб.
Желаем Захару Прилепину скорейшего выздоровления.