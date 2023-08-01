Военное обозрение
Войти Регистрация

Захар Прилепин получит новую должность в Росгвардии

4
Захар Прилепин получит новую должность в Росгвардии

Известный российский писатель Захар Прилепин получит новую должность в Росгвардии, о чём сообщил он сам. Как уточнил политический и общественный деятель страны, его назначат заместителем командира нового полка в составе этого федерального управления.


Таким образом, новый полк будет создан из подразделения ДНР «Оплот» (был учреждён бывшим главой ДНР Александром Захарченко, занимавшим эту должность в период с 2014-го по 2018-й годы). Полк получит тяжёлое вооружение, которое будет задействовано при проведении спецоперации.

В то же время, добавил Прилепин, в руководство войдёт также и действующий командир «Оплота» Сергей Завдовеев.

Ранее стало известно, что российский президент Владимир Путин уже подписал указ о создании не только вышеуказанного полка, но и других полков Росгвардии. В будущем у полка появится своя отдельная база на Донбассе, ему передадут артиллерию и тяжёлую технику, включая танки.

Приступить к своей службе Захар Прилепин сможет лишь после того как будет выписан из больницы, куда он был доставлен в связи с организованным на него покушением 6 мая. Тогда, напомним, автомобиль, в котором находился сам писатель и его водитель, был взорван, когда Прилепин направлялся к своей семье в Нижний Новгород. Взрывное устройство сработало под днищем автомобиля. В результате он получил серьёзные ранениями, а водитель погиб.

Желаем Захару Прилепину скорейшего выздоровления.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
4 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 19:08
    -3
    Достойным людям достойное место службы!
    1. Tusv
      Tusv Сегодня, 19:17
      +1
      Цитата: Buyan
      Достойным людям достойное место службы!

      Захару - "Жечь глаголом" Наши сердца, но вот оборону...Право на насилие есть только у Государства и только в рамках правового поля. А тут Прилепены и Пригожины. Фигня какая то получается
  2. Комментарий был удален.
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 19:15
    -1
    Сначала выздоровление, это самое главное. Думаю на должности зам командира будет полезен. Здоровья и удачи в службе.
  4. A.A.G.
    A.A.G. Сегодня, 19:25
    0
    Вообще, - ничего не понятно... В плане " кадровых перестановок"...
    Хоть в ВС( Попов, и, иже с ним.)хоть в медийном пространстве... А, это- уже , - как минимум, - упущение Властей, какими-то они не были.).