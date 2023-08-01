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Украинский эксперт: ВС РФ защищают свои танки от FPV-дронов с помощью куполов РЭБ

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Украинский эксперт: ВС РФ защищают свои танки от FPV-дронов с помощью куполов РЭБ

Российская армия начала защищать свои танки от атак при помощи FPV-дронов с помощью куполов РЭБ. Об этом рассказал украинский военный эксперт по радиотехнологиям Сергей Флеш.


Украинский эксперт утверждает, что Россия якобы закупает эти системы у Китая, однако купола РЭБ, способные защитить бронетехнику, не совершенны и существует возможность их обхода. Подобное заявление можно смело списать на то, что в эфире украинского телевидения запрещено упоминать Россию и любые российские технологии с положительной коннотацией.

Флеш также добавил, что на Украине также разрабатываются подобные системы, однако в настоящее время достигнутые результаты значительно уступают российским аналогам и дают возможность нейтрализовать лишь каждый третий дрон.

Ранее спикер украинских Военно-воздушных сил Юрий Игнат назвал преимущество России в системах РЭБ одной из основных причин неудачи наступления ВСУ. По его словам, Российская армия обладает превосходством в радиоэлектронной борьбе, в том числе – в борьбе с дронами.

Игнат также посетовал, что Украина безнадежно отстала в своих наработках в плане радиоэлектронной борьбы. Украинская армия располагает преимущественно доставшимися ей от Советского Союза технологиями.

Спикер украинских ВВС отметил, что на вооружении российской армии есть антидроновые ружья и мощные станции РЭБ, способные на значительных расстояниях воздействовать на беспилотники противника и охватывать больший радиус.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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4 комментария
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  1. Сергей Валов
    Сергей Валов Сегодня, 20:53
    +1
    «FPV-дронов». - уважаемый автор, напишите пожалуйста по русски, что это такое. А то все с англосаксами боремся, а сами на родном языке писать не можем. Печалька.
    1. kapitan92
      kapitan92 Сегодня, 21:23
      +1
      Цитата: Сергей Валов
      «FPV-дронов». - уважаемый автор, напишите пожалуйста по русски, что это такое. А то все с англосаксами боремся, а сами на родном языке писать не можем. Печалька.

      Господин Валов, я конечно не автор статьи, но как ему их называть, если они так называются? ФПВ дроны ?
      FPV (First Person View или «вид от первого лица») – это квадрокоптеры с управлением через видеоочки и пульт, обычно лишенные автопилота. Возможности подобной техники хорошо иллюстрирует дрон-рейсинг, ставший популярным несколько лет назад.

      https://topwar.ru/213612-otkrytija-specoperacii-fpv-drony.html
      Статья была в марте на ВО.
      FPV-аппараты помогали военным контролировать территорию, выявлять маршруты перемещения украинских военных, местоположение военной техники и снайперских позиций.

      https://tass.ru/armiya-i-opk/18204815
      Они везде так называются, на форумах, в прессе, в блогах.
      Так что "накат" на автора безоснователен! hi
  2. Мореход
    Мореход Сегодня, 21:09
    0
    Хотелось бы услышать комментарии экспертов. Первый раз слышу о РЭБ на броне.
  3. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 21:16
    +1
    Хорошая штука РЭБ. Прямо находка для всяких недоэкспертов Можно что угодно придумывать и писать по этому поводу. Один фиг её РЭБ не видно. request laughing