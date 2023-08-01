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В России с сегодняшнего дня вступил в силу закон о цифровом рубле

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В России с сегодняшнего дня вступил в силу закон о цифровом рубле

В России с 1-го августа вступил в силу, принятый ранее властями страны закон о цифровом рубле. Документ, подписанный главой государства, был опубликован на официальном портале правовой информации.


Стоит отметить, что после появления новой формы национальной валюты, в стране по-прежнему будут ходить наличные и безналичные деньги. В этом же месяце будут запущены и первые тестовые операции с цифровым рублём.

Для хранения таких рублей и проведения с ними операций, создана специальная платформа. Её оператором станет ЦБ РФ.

Также в документе говорится и об установлении регулятором тарифов на операции с новой формой валюты, равно как и о сроках, в течение которых российские банки начнут осуществлять их обслуживание.

Напомним, что в прошлом месяце председатель Центробанка Эльвира Набиуллина высказалась по поводу массового внедрения электронной формы нацвалюты в России. По её словам, это может произойти уже, начиная с 2025-го года. Что касается расширения тестирования электронного рубля на другие операции, то данный процесс руководство страны планирует запустить уже в следующем году. Это будет распространяться, прежде всего, на бесконтактные платежи с использованием технологии NFC.

Кстати говоря, ранее в российском ЦБ обращали внимание на то, что цифровой рубль – не криптовалюта и не стейблкоин, поскольку в этих валютах зачастую нет эмитента, в то время как первый является национальным платёжным средством, выпуск которого будет осуществляться исключительно Банком России. Как добавлено, он вполне может заменить систему передачи финансовых сообщений SWIFT, что позволит гражданам не только свободно расплачиваться, но и переводить свои денежные средства в пределах остатка.
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23 комментария
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  1. IS-80_RVGK2
    IS-80_RVGK2 Сегодня, 20:30
    -1
    Вот он, цифровой концлагерь. Добро пожаловать в мир бесповоротно победившего капитализма и всем счастливого полета через днища в Торманс.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 20:39
      +1
      Извините, конечно, но я ничего не понял не только из заметки, но и из Вашего комментария! laughing
    2. Ясная
      Ясная Сегодня, 20:51
      0
      Цитата: IS-80_RVGK2
      Вот он, цифровой концлагерь. Добро пожаловать в мир бесповоротно победившего капитализма и всем счастливого полета через днища в Торманс.

      Цитата: Кот Александрович
      Извините, конечно, но я ничего не понял не только из заметки, но и из Вашего комментария! laughing

      Не объективный вывод про произведение Ивана Евфремова. Его "Час быка" в полной мере отразил всю глубину понимания писателя законов жизни и его веру в человечество, которое может найти выход из ловушек инферно.
  2. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 20:31
    +2
    Лично я- ничего не понял.
    Какой-такой цифровой рубль?..
    У меня и так зарплата- цифровая.
    Давно замечено, что улучшения со стороны ЦБ- отчего-то ведут в худшую сторону для обывателя. И доставляют ему кучу не нужных геморроев.
    1. Альф
      Альф Сегодня, 21:08
      +1
      Цитата: Бензорез
      Давно замечено, что улучшения со стороны ЦБ- отчего-то ведут в худшую сторону для обывателя.

  3. Мореход
    Мореход Сегодня, 20:33
    +2
    Идея очень хорошая, если наши либералы от экономического блока не извратят. А разговоры про угрозу цифровое рабство меня, как честного человека, не напрягает. А вот любителям откатов и распилов, возможно понадобятся новые схемы.
    1. Альф
      Альф Сегодня, 21:10
      0
      Цитата: Мореход
      А вот любителям откатов и распилов, возможно понадобятся новые схемы.

      Поверьте, все законы, вводимые в России, изначально снабжены этими схемами.
      Цитата: Мореход
      Идея очень хорошая, если наши либералы от экономического блока не извратят.

      Так вот именно они этот закон и протолкнули.
  4. Vashek
    Vashek Сегодня, 20:35
    +4
    Чем больше объясняют, для чего "козе баян", тем вопрос темнее. Какой-то мухлеж, а какой неясно.
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 20:43
      +2
      Цитата: Vashek
      Чем больше объясняют, для чего "козе баян", тем вопрос темнее. Какой-то мухлеж, а какой неясно.

      А, где эти объяснения? Я, не видела request
  5. Mouse
    Mouse Сегодня, 20:36
    +3
    Остается надеятся, что до нашей глубинки не скоро дойдет... как обещания Медведева - интернет в каждый туалет на садовом участке... wassat
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 20:41
      +2
      Цитата: Mouse
      Остается надеятся, что до нашей глубинки не скоро дойдет... как обещания Медведева - интернет в каждый туалет на садовом участке... wassat

      winked Сначала желательно понять что это за цифровой зверёк?
      Привет hi
      1. Mouse
        Mouse Сегодня, 20:44
        0
        Моё наше вам с кисточой... hi бабульки наши вооще с ума сойдут... с чем его жрать.... belay
    2. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 20:42
      +4
      А зачем Медвеву Интернет в каждый туалет? Няушто он такой зас_ранец? laughing
      1. Mouse
        Mouse Сегодня, 20:48
        +2
        Да балоболил... когда был.... wassat а тырнета на по сию пору нет... laughing
  6. Волшебник ЗОЖ
    Волшебник ЗОЖ Сегодня, 20:47
    +2
    Не боись, народ, до цифрового рабства ещё как до Китая пешком!
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 20:51
      +1
      Я и не боюсь.... пока до нас дойдет... я уже окочурюсь десять раз.... wassat
  7. puskarinkis
    puskarinkis Сегодня, 20:51
    +3
    Сомнительное достижение в условиях победившего капитализма и подчинения ЦБ ФРС. Благими намерениями выстлана дорога в "цифровой рай"! Лучше бы вернули советскую двухконтурную финансовую систему...
  8. Million
    Million Сегодня, 20:59
    +2
    Кручу-верчу-обмануть хочу..
    Думаю,что простым гражданам цифровой рубль ничего хорошего не принесет.
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 21:07
      +1
      Так он им вообще ничего не принесет. Это не для физиков, насколько я понимял. Просто государство будет платить по контрактам с помощью такой деньги. Ее нельзя будет обналичить, а все транзакции будут сразу отображаться в ЦБ. То есть увести деньги налево будет невозможно.
  9. Керенский
    Керенский Сегодня, 21:10
    0
    в документе говорится и об установлении регулятором тарифов на операции с новой формой валюты, равно как и о сроках, в течение которых российские банки начнут осуществлять их обслуживание.

    Таки да.. Теперь незадорого, когда-то, можно будет переводить обычный рубль в цифровой.
  10. faterdom
    faterdom Сегодня, 21:10
    0
    А сколько цифровых рублей будет стоить один настоящий по черному курсу?
  11. al3x
    al3x Сегодня, 21:13
    +1
    Пока до народа это не будет допущено. Тестово будут пробовать в расчётах между крупными предприятиями и организациями. В чем суть этого рубля, цифрового пока что загадка. К онлайн банкингу, который есть на данный момент это не имеет никакого отношения. Есть предположение, что потоки финансов, идущие по счетам и картам всех банков, подконтрольных ЦБ, будут привязаны к некой единой системе. Вопрос зачем? И разве до этого они не были туда привязаны? Т.е. каждый рубль цифровой отныне будет иметь имя, фамилию и номерной знак, от начала и до конца.
  12. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 21:25
    +1
    О Господи! Это еще что за такое?! belay На ум по поводу этой новости приходит только одно. "Значит будут грабить". laughing