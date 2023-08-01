В России с сегодняшнего дня вступил в силу закон о цифровом рубле

В России с 1-го августа вступил в силу, принятый ранее властями страны закон о цифровом рубле. Документ, подписанный главой государства, был опубликован на официальном портале правовой информации.Стоит отметить, что после появления новой формы национальной валюты, в стране по-прежнему будут ходить наличные и безналичные деньги. В этом же месяце будут запущены и первые тестовые операции с цифровым рублём.Для хранения таких рублей и проведения с ними операций, создана специальная платформа. Её оператором станет ЦБ РФ.Также в документе говорится и об установлении регулятором тарифов на операции с новой формой валюты, равно как и о сроках, в течение которых российские банки начнут осуществлять их обслуживание.Напомним, что в прошлом месяце председатель Центробанка Эльвира Набиуллина высказалась по поводу массового внедрения электронной формы нацвалюты в России. По её словам, это может произойти уже, начиная с 2025-го года. Что касается расширения тестирования электронного рубля на другие операции, то данный процесс руководство страны планирует запустить уже в следующем году. Это будет распространяться, прежде всего, на бесконтактные платежи с использованием технологии NFC.Кстати говоря, ранее в российском ЦБ обращали внимание на то, что цифровой рубль – не криптовалюта и не стейблкоин, поскольку в этих валютах зачастую нет эмитента, в то время как первый является национальным платёжным средством, выпуск которого будет осуществляться исключительно Банком России. Как добавлено, он вполне может заменить систему передачи финансовых сообщений SWIFT, что позволит гражданам не только свободно расплачиваться, но и переводить свои денежные средства в пределах остатка.