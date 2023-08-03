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Американский эсминец Zumwalt пытается дойти до судостроительной верфи, чтобы пройти очередную «модернизацию»

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Американский эсминец Zumwalt пытается дойти до судостроительной верфи, чтобы пройти очередную «модернизацию»

Корабль вышел из Сан-Диего 27 июля текущего года, но уже 28 был вынужден вернуться, из-за очередной поломки. Но поскольку рано или поздно он до Миссисипи доберется, то несколько слов о том, что собираются делать.


Продолжительность ремонта и сумма контракта еще не озвучивались. С корабля будут сняты две 155-мм усовершенствованные артиллерийские системы, при этом установят четыре 87-дюймовые ракетные установки, в которых будут установлены системы C-HGB для пусков гиперзвуковых ракет. Только проблема в том, что таких ракет в арсенале пока нет... Значит, поставят, когда появятся. А когда - сказать точно не может никто.

Как пишет USNI News, каждая "труба" будет содержать три ракеты, всего 12 ракет на Zumwalt.

ВМС США планируют таким же образом модернизировать и два других корабля этого класса — USS Michael Monsoor (DDG-1001) и Lyndon B. Johnson (DDG-1002).

Должностные лица службы планируют подготовить Zumwalt к развертыванию с гиперзвуковым оружием к 2025 году, однако, как уже было отмечено, гарантий никаких. Ракеты нужно сначала получить, потом испытать.

C-HGB разрабатывается в рамках совместной программы. К 2029 году ВМС также планируют разместить это оружие в модуле полезной нагрузки Virginia на ударных подводных лодках класса Block V Virginia.
Автор:
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12 комментариев
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  1. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 05:39
    +2
    Хочу напомнить автору, что это всего лишь планы. В первую очередь по финансовым соображениям американцы отдали предпочтения на модернизацию ПЛАРБов Огайо, в носителей крылатых ракет, а Зимволты стоят в отстое и ждут своей очереди.
    1. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 06:02
      +4
      Американский эсминец Zumwalt пытается дойти до судостроительной верфи, чтобы пройти очередную «модернизацию»

      "Уничижающий заголовок", вот спрашивается для чего? Смешно и как-то -"по детски"....
  2. fezm.fan
    fezm.fan Сегодня, 05:42
    +1
    Это наша корова и вы её доим. laughing верным путём идут капиталисты. good
  3. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 05:43
    -1
    Американский эсминец Zumwalt пытается дойти до судостроительной верфи

    ***
    — "Семь фунтов(тротила) под киль" ...
    ***
    1. Enceladus
      Enceladus Сегодня, 06:06
      0
      Маловато будет! (с) Даже для современных жестянок, даже если переборки отсеков будут открыты - успеют закрыть. Для подложки так вообще "ниачём" - ну пробъет отсек внешнего корпуса - затопят симметрично для сохранения дифферента.
      1. Комментарий был удален.
  4. Sith
    Sith Сегодня, 05:43
    0
    Цитата: Sergey39
    Хочу напомнить автору, что это всего лишь планы. В первую очередь по финансовым соображениям американцы отдали предпочтения на модернизацию ПЛАРБов Огайо, в носителей крылатых ракет, а Зимволты стоят в отстое и ждут своей очереди.

    Зумволтов всего 3 ...
    32 планировали строить , от 29 в итоге отказались
    Если оружие не эксперементальное то модернизацию сосредоточат на Огайо
    Нет смысла возится с серией кораблей , от которой отказались
  5. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 05:46
    0
    Если бы сказали, что ремонт - я бы поверил laughing

    То кроллем, то брассом они плывут - завтра сказали на море пойдут (с) как никогда описывает ситуацию.

    Как можно спроектировать корабль, сделать в металле, запустить в "серию", а потом его переделывать. Рукоблудие.... и отмыв бабла как обычно.
    "Были же люди как люди и в один момент стали д....ми . Парадокс!"(с) Брат 2 (если что это цитата с фильма, просьба не агриться)
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:07
    +2
    Корабль вышел из Сан-Диего 27 июля текущего года, но уже 28 был вынужден вернуться, из-за очередной поломки.
    Zumwalt уже становится именем нарицательным для небоеспособных кораблей.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 06:19
    0
    Только проблема в том, что таких ракет в арсенале пока нет... Значит, поставят, когда появятся. А когда - сказать точно не может никто.
    Как пишет USNI News, каждая "труба" будет содержать три ракеты, всего 12 ракет на Zumwalt.
    . Бывает... это получился долгий, дорогой эксперимент.
  8. Балаганов
    Балаганов Сегодня, 06:28
    +2
    Профонация, я требую рэльсотронн!
  9. Дес
    Дес Сегодня, 06:32
    +1
    Тем не менее их есть, они эксплуатируются, совершенствуются( в т.ч. и ПО, и материаловедение), набираются опыта. Это всё + в копилку. А деньги... посчитали и отказались от постройки других Замволтов. Нормальный ход.
  10. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:07
    0
    Да найдётся же наконец на борту Зумвальта " капитан Америка" который откроет кингстонный ящик ,чтобы утопить это недоразумение. wassat