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Президент Никарагуа заявил о решимости Запада уничтожить Россию

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Президент Никарагуа заявил о решимости Запада уничтожить Россию

Президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что страны НАТО во главе с США полны решимости уничтожить Россию, используя для этой цели украинский кризис. Ортега также подчеркнул, что США стремятся к глобальному доминированию.


Лидер Никарагуа добавил, что вооруженный конфликт на Украине является чем-то большим, чем противостояние двух государств. Украинский кризис - это война, спровоцированная мировым империализмом во главе с НАТО и США с целью уничтожить Россию.

Ортега также отметил, что украинский конфликт приводит к сильному истощению экономики как Евросоюза, так и США, поэтому в заключении мира заинтересованы все страны. Он выразил надежду, что соглашение будет достигнуто в ближайшее время. По мнению президента Никарагуа, только сумасшедший может считать, что НАТО способен добиться победы в этом вооруженном конфликте.

Ранее Ортега назвал США спонсором международного терроризма, использующим Украину для того, чтобы избавиться от России в качестве глобального игрока. Он также подчеркнул, что Россия борется за мир и против фашистов.

Фашистом президент Никарагуа назвал главу киевского режима Владимира Зеленского, комментируя итоги саммита Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна, на который представители Евросоюза требовали пригласить Зеленского, однако Ортега и другие лидеры латиноамериканских стран высказались против этого.
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4 комментария
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  1. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 20:23
    +5
    Молодец т. Ортега. Ни секунды в нём не сумлевался.
    Правда дельных рекомендаций по создавшейся ситуации я не обнаружил.
  2. Волшебник ЗОЖ
    Волшебник ЗОЖ Сегодня, 20:41
    +1
    Да мы все как-бы уже в курсе :)
    Ну... кроме тех, у кого имущество за бугром.
  3. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 20:42
    +4
    Зато наше политическое лопушье, латентные горбачевцы никак этого не осознают. Все млин по Давосу тоскуют. В Нигере произошла пророссийская демократическая революция, где возмущенный народ смел колониальный режим, а наши знай гундосят "переворот, переворот". Никто не встречал и не поддерживал нас так как кндр, один концерт в честь Шойгу чего стоит, а мы до сих пор санкции не сняли. Для сравнения посмотрите на нашего китайского "больше чем партнера". Вылизали киссинджеру "больше чем возможно".
  4. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 21:28
    0
    Он прав, война на Украине – это не просто война.