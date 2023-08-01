Президент Никарагуа заявил о решимости Запада уничтожить Россию

Президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что страны НАТО во главе с США полны решимости уничтожить Россию, используя для этой цели украинский кризис. Ортега также подчеркнул, что США стремятся к глобальному доминированию.Лидер Никарагуа добавил, что вооруженный конфликт на Украине является чем-то большим, чем противостояние двух государств. Украинский кризис - это война, спровоцированная мировым империализмом во главе с НАТО и США с целью уничтожить Россию.Ортега также отметил, что украинский конфликт приводит к сильному истощению экономики как Евросоюза, так и США, поэтому в заключении мира заинтересованы все страны. Он выразил надежду, что соглашение будет достигнуто в ближайшее время. По мнению президента Никарагуа, только сумасшедший может считать, что НАТО способен добиться победы в этом вооруженном конфликте.Ранее Ортега назвал США спонсором международного терроризма, использующим Украину для того, чтобы избавиться от России в качестве глобального игрока. Он также подчеркнул, что Россия борется за мир и против фашистов.Фашистом президент Никарагуа назвал главу киевского режима Владимира Зеленского, комментируя итоги саммита Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна, на который представители Евросоюза требовали пригласить Зеленского, однако Ортега и другие лидеры латиноамериканских стран высказались против этого.