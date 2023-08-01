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Лукашенко обвинил США в попытке разрушить Европу, Польша обвиняет ВВС Белоруссии в нарушении своего воздушного пространства

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Лукашенко обвинил США в попытке разрушить Европу, Польша обвиняет ВВС Белоруссии в нарушении своего воздушного пространства

На сегодняшний день внешнеполитический курс США направлен на разрушение Европы. Об этом президент Республики Беларусь (РБ) заявил во время встречи с жителями агрогородка Беловежский.


Вот что по этому поводу высказал глава белорусского государства:

Мы все попали в международный замес. Это касается всей Европы. Американцы разрушают Европу. Великобритания же выступает в качестве их (американской) надёжной защиты

При этом считает белорусский лидер, США скорее рассматривают Европу не в качестве своего врага, а как сильного соперника.

Коснулся Лукашенко и роли Польши в этом «замесе», отметив, что от Варшавы можно тоже ожидать проблем.

В этой связи, белорусский президент заявил о намерениях республики активнее идти по пути созданию контрактной армии.

Мы должны вырабатывать этот опыт с тем, чтобы в будущем быть способными обеспечить себе надёжную защиту. В этом и состоит наша цель

– отметил он.

В своём обращении к гражданам страны, заострил внимание лидер белорусского государства и на демографической проблеме, признав, однако что республике необходимо больше населения. Как подчеркнул Александр Лукашенко, для государства главным приоритетом всегда будет оставаться поддержка многодетных семей.

В завершении встречи, Лукашенко также заявил о том, что не желает, чтобы народ РБ воевал.

Я вовсе не хочу, чтобы мой народ воевал, особенно при мне. Это очень страшное дело. Мы оружием не бряцаем, но в случае возникновения угрозы, в любой момент готовимся к тому, чтобы дать достойный отпор противнику

– резюмировал белорусский президент.

Сегодня же Польша обвинила ВВС Белоруссии в том, что два военных вертолёта республики якобы нарушили польское воздушное пространство, войдя в него на глубину до 3 км. В Варшаве заявили о переброске дополнительных подразделений к границе.
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3 комментария
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  1. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 21:51
    +3
    Ну Батька нынче на коне. Что тут сказать. Молодец. И оружие тактическое ядерное. И парни из "Вагнер" с армией занимаются. В общем имеет теперь полное право громко заявить о своих претензиях к неугомонным полякам. Подождите подумаешь там на три километра вертолеты залетели на минуту. Он и не так еще западную публику взбодрит. Толи еще будет.
    1. Комментарий был удален.
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 22:28
        +3
        Сша европу и готовила на закланье. Поляков как тарран военный, а европа обеспечение этого действия. украина образовалась позже как новый вариант колониальной политики, с Белорусью не вышло. Полякам нужны причины подтащить больше войск к границам, да списать на этом еще денег. Бриты как почуяли к чему идет так бегом с титаника ЕС.
  2. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 22:05
    +1
    Сегодня же Польша обвинила ВВС Белоруссии в том, что два военных вертолёта республики якобы нарушили польское воздушное пространство, войдя в него на глубину до 3 км.

    Поляки и соврут не дорого возьмут. Наступило время изменений миропорядка, все начинают разыгрывать собственные карты и пытаются строить стратегические планы под себя, а в таких действиях все средства хороши. Тут и правда и ложь - всё идёт в дело.