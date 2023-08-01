Лукашенко обвинил США в попытке разрушить Европу, Польша обвиняет ВВС Белоруссии в нарушении своего воздушного пространства

Мы все попали в международный замес. Это касается всей Европы. Американцы разрушают Европу. Великобритания же выступает в качестве их (американской) надёжной защиты

Мы должны вырабатывать этот опыт с тем, чтобы в будущем быть способными обеспечить себе надёжную защиту. В этом и состоит наша цель

Я вовсе не хочу, чтобы мой народ воевал, особенно при мне. Это очень страшное дело. Мы оружием не бряцаем, но в случае возникновения угрозы, в любой момент готовимся к тому, чтобы дать достойный отпор противнику

На сегодняшний день внешнеполитический курс США направлен на разрушение Европы. Об этом президент Республики Беларусь (РБ) заявил во время встречи с жителями агрогородка Беловежский.Вот что по этому поводу высказал глава белорусского государства:При этом считает белорусский лидер, США скорее рассматривают Европу не в качестве своего врага, а как сильного соперника.Коснулся Лукашенко и роли Польши в этом «замесе», отметив, что от Варшавы можно тоже ожидать проблем.В этой связи, белорусский президент заявил о намерениях республики активнее идти по пути созданию контрактной армии.– отметил он.В своём обращении к гражданам страны, заострил внимание лидер белорусского государства и на демографической проблеме, признав, однако что республике необходимо больше населения. Как подчеркнул Александр Лукашенко, для государства главным приоритетом всегда будет оставаться поддержка многодетных семей.В завершении встречи, Лукашенко также заявил о том, что не желает, чтобы народ РБ воевал.– резюмировал белорусский президент.Сегодня же Польша обвинила ВВС Белоруссии в том, что два военных вертолёта республики якобы нарушили польское воздушное пространство, войдя в него на глубину до 3 км. В Варшаве заявили о переброске дополнительных подразделений к границе.