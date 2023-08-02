Австралия заказала южнокорейские БМП AS21 Redback



Боевая машина пехоты AS21 Redback

Вопросы замены



Южнокорейская AS21 (слева) и немецкая KF41 на сравнительных испытаниях, август 2021 г.

Финансовые трудности



Две БМП перед тестовой погрузкой на десантный корабль, декабрь 2021 г.

Контракт на производство

Общий прогресс

Планы и реальность

С начала прошлого десятилетия министерство обороны Австралии реализует программу модернизации сухопутных войск LAND 400. В течение нескольких последних лет в рамках этой программы проводился конкурс по выбору новой боевой машины пехоты. После длительного изучения и сравнения представленных образцов, изменения условий конкурса и т.д., появился твердый контракт на поставку бронетехники. Благодаря ему австралийская армия в отдаленном будущем должна будет получить 129 машин AS21 Redback южнокорейской разработки.С середины шестидесятых годов на вооружении пехотных подразделений армии Австралии состоят бронетранспортеры M113 американского производства. Эта техника неоднократно ремонтировалась и модернизировалась, но давно устарела морально и физически, в результате чего не устраивает армию. В связи с этим в середине прошлого десятилетия было принято принципиальное решение о закупке совершенно новых бронемашин для пехоты.В 2018 г. Минобороны Австралии сформировало требование к желаемой БМП и запустило конкурс LAND 400 Phase 3. На тот момент ведомство хотело закупить 450 гусеничных БМП общей стоимостью не более 15 млрд австралийских долларов (ок. 10,3 млрд долл. США).К первому этапу конкурса присоединились четыре иностранных участника. На контракт претендовали компании Hanwha (Южная Корея) с проектом AS21 Redback, Rheinmetall (ФРГ) с KF41 Lynx, а также General Dynamics (Великобритания) с изделием Ajax и шведское отделение BAE Systems с машиной CV 90 Mk IV. Сравнение предложенных проектов на уровне документации продолжалось более года.В сентябре 2019 г., по результатам оценки, заказчик определил финалистов конкурса. За контракт должны были бороться бронемашины AS21 и KF41 южнокорейской и немецкой разработки соответственно. На этом этапе у претендентов запросили технику для проведения оценочных и сравнительных испытаний на австралийских полигонах. Эти мероприятия, в связи с известными событиями, удалось начать только в конце 2020 г.К этому времени программа LAND 400 Phase 3 столкнулась с непредвиденными трудностями: ожидаемая стоимость 450 перспективных БМП резко увеличилась. В зависимости от окончательного выбора, такие закупки могли потребовать от 18 до 27 млрд австрал. долл. (12-18 млрд долл. США), что превышало все возможности Минобороны даже при оптимистичных сценариях.В связи с такой переоценкой дальнейшая судьба конкурса LAND 400 Phase 3 оказалась под вопросом. В течение нескольких лет Минобороны занималось этой проблемой, и в апреле 2023 г. вынесло свое решение. Весной ведомство выпустило очередной «стратегический обзор обороны» Defense Strategic Review, в котором описало новые концепции развития вооруженных сил. В соответствии с ними, теперь приоритетом будет развитие военно-морских и военно-воздушных сил, а сухопутным войскам предстоит готовиться, в первую очередь, к экспедиционным операциям и боевым действиям в районе берега.В связи с изменением целей и задач армии пересмотрели потребный состав парка ее бронетехники. В частности, количество гусеничных боевых машин пехоты, выбираемых в рамках конкурса LAND 400 Phase 3, решили сократить с 450 до 129 ед. Как считается, такое количество техники будет достаточным для пехотных подразделений «нового облика».Несмотря на изменение требуемого количества техники, конкурс LAND 400 Phase 3 довели до логического финала. 27 июля правительство Австралии объявило победителя программы – им стала боевая машина пехоты AS21 Redback южнокорейской разработки.Также объявили о подписании контракта на производство новой техники. Его головным исполнителем назначено австралийское отделение южнокорейской компании Hanwha Defense Australia. Ей предстоит изготовить и передать заказчику 129 перспективных БМП и сопутствующее оснащение, в т.ч. тренажеры для обучения экипажей. Также исполнитель будет отвечать за поставки запчастей, обслуживание техники и т.д. Минобороны планирует потратить по этому контракту в общей сложности от 5 до 7 млрд австрал. долл. (3,3-4,7 млрд долл. США).Контракт также оговаривает условия производства и поставки новой техники, и подобные планы расписаны на несколько лет вперед. По условиям соглашения, из 129 заказанных БМП только 2 будут построены в Южной Корее на заводе Hanwha. Австралийская армия получит их в середине десятилетия и сможет использовать для первоначального освоения.Остальные БМП изготовят в Австралии, для чего в г. Джелонг (шт. Виктория) уже строится завод Hanwha Defense Australia – совместное южнокорейско-австралийское предприятие. Завод начнет работу не ранее 2025-26 гг. и освоит выпуск техники нескольких типов. Согласно последнему контракту, он соберет 127 БМП AS21. Кроме того, ему предстоит построить три десятка самоходных гаубиц K9 по соглашению от декабря 2021 г. Возможно появление новых аналогичных заказов.Согласно планам Минобороны Австралии, первые БМП нового типа будут изготовлены и переданы заказчику в начале 2027 г. Последняя партия ожидается не позднее конца следующего 2028 г.Уже определено место новых машин в сухопутных войсках. В течение нескольких следующих лет Минобороны планирует изменить организационно-штатную структуру армии и добавить в нее новые соединения. В частности, запланировано создание новой бронетанковой бригады. В ее составе появится отдельный механизированный батальон, которому передадут все или почти все заказанные БМП.Успешное с оговорками окончание конкурса LAND 400 Phase 3 является важным событием для сухопутных войск Австралии. Выбрав перспективную БМП, они приближают момент завершения всей программы модернизации LAND 400. Теперь Минобороны может сосредоточить усилия на последней 4 фазе этой программы.Программа обновления сухопутных войск LAND 400 стартовала в начале прошлого десятилетия и была разделена на четыре основных этапа-фазы, связанных с обновлением матчасти и сопутствующими вопросами. В рамках первого, завершенного в первой половине десятых годов, проработали основные направления и способы развития армии. Предлагались разные меры по повышению боеспособности и обеспечение соответствия предъявляемым требованиям и общей ситуации.В 2014 г. запустили второй этап – LAND 400 Phase 2. Его целью был поиск новой боевой разведывательной машины для замены существующего парка устаревших изделий ASLAV. В 2019 г. победителем этого конкурса стала бронемашина Boxer CRV от немецкой компании Rheinmetall. В том же году Австралия получила первую партию новой техники из ФРГ, а после 2021 г. планировали наладить массовую сборку на новом местном предприятии. Производство 221 бронемашин завершится в 2026 г.Конкурсная часть третьей фазы длилась с 2018 по 2023 г. и только что завершилась выбором победителя и подписанием контракта. Производство выбранных БМП AS21 пока имеется только в Южной Корее, но через несколько лет планируется открыть австралийскую площадку. Готовые машины Redback начнут поступать в армию вскоре после завершения производства «Боксеров».Последний этап программы модернизации, LAND 400 Phase 4, предусматривает перестройку системы подготовки личного состава. Учебные заведения и подразделения переоснастят в соответствии с перевооружением строевых частей. Кроме того, должны измениться методики обучения будущих экипажей бронемашин и командиров, которым предстоит управлять подразделениями на такой технике.Недавнее изменение стратегии развития вооруженных сил в целом и сухопутных войск в частности не отменяет текущую программу LAND 400. В то же время, ее третья фаза подверглась корректировке и сокращению. Возможно, соответствующие изменения внесут и в следующую Phase 4. При этом изменять программу строительства БРМ Boxer CRV пока не планируют.Таким образом, Австралия продолжает крупную и амбициозную программу переоснащения и модернизации сухопутных войск. Ей удалось завершить очередной тендер, выбрать новый образец техники для будущего перевооружения и разместить заказ на серийное производство. При этом австралийская армия столкнулась с проблемой чрезмерного роста стоимости желаемых изделий, и ей пришлось сокращать свои запросы.Несмотря на недавние сокращения, Минобороны Австралии считает, что ему удастся выполнить все планы и завершить программу LAND 400. Однако такой оптимизм может быть неоправданным и чрезмерным. Из-за ограниченных финансовых возможностей и изменения общей стратегии, важную составляющую программы пришлось пересмотреть. Нельзя исключать, что то же самое придется проделать и с другими «фазами». Производство новых бронемашин двух типов будет продолжаться до 2026-28 гг., и за это время многое может поменяться.