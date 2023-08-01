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Украинский сапёр в интервью американскому каналу заявил, что он очень устал разминировать российские минные поля

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Украинский сапёр в интервью американскому каналу заявил, что он очень устал разминировать российские минные поля

Американские журналисты продолжают публиковать репортажи о ходе украинского контрнаступления. Идёт оно без малого два месяца, однако тех успехов, на которые Киев рассчитывал пока нет и близко. Российские войска умело держат оборону и в ряде случаев переходят в контратаки, отбивая у ВСУ то, что им удалось взять под контроль.


Такая ситуация, например, в районе села Старомайорское. Не успели украинские военные сфотографироваться с флагом на фоне одной из полуразрушенных построек в этом населённом пункте, как их начали накрывать российские артиллерия и авиация. В итоге контроль над Старомайорским украинские войска утратили, понеся значительные потери.

Из репортажа на американском CNN:

Украинцам трудно понять, почему русские столь упорно сражаются за Старомайорское. Ведь у них есть и другие рубежи обороны. Явно предстоит ещё множество боёв

Далее приводится заявление украинского сапёра, который предпринимает многократные попытки разминирования так называемого предполья:

Мы, конечно, чувствуем поддержку, но мы очень-очень устали.

Украинский военный говорит, что, по версии американских официальных лиц, они (ВСУ) вступили в новую фазу наступления, когда в бой бросаются уже резервы. Но в любом случае все чувствуют эту усталость.

Американский репортёр говорит, что в лучшем случае украинским сапёрам удаётся пройти 100 м в сутки.

Ранее сообщалось, что после такого прохождения ВСУ российские войска дистанционно минируют те участки, которые противник разминировал, что приводит к попаданию бронетехники и штурмовых отрядов ВСУ в минную ловушку. По ним отрабатывают артиллерия, зачастую техника превращается в очередные трофеи.
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10 комментариев
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  1. Альф
    Альф Сегодня, 21:00
    +1
    Ой, як же тяжко гарным хлопцам...До хаты бы, да к жинке бы под бочок, да пошвыдче, а нехристи м-ли все воюють, да воюють...
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 21:01
    +2
    .Мы, конечно, чувствуем поддержку, но мы очень-очень устали.

    Да ради бога... из нашей истории берите пример..... я устал... я ухожу..... laughing
    1. Лешак
      Лешак Сегодня, 21:08
      +1
      Цитата: Mouse
      .Мы, конечно, чувствуем поддержку, но мы очень-очень устали.

      Да ради бога... из нашей истории берите пример..... я устал... я ухожу..... laughing

      Этот перл не его уровень, ему лапки к верху и как Попандопуло: "И шо я в тебя такой влюбленный".
    2. Ясная
      Ясная Сегодня, 21:12
      +1
      Цитата: Mouse
      .Мы, конечно, чувствуем поддержку, но мы очень-очень устали.

      Да ради бога... из нашей истории берите пример..... я устал... я ухожу..... laughing

      Кстати, у пленных сон по распорядку
  3. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 21:01
    +1
    Сразу видно,что Ланцет доработали.
    Спецназ уничтожает бронетехнику врага, наступающую у Работино на Запорожском фронтеНа кадрах армейский спецназ "Осман" с помощью дронов "Ланцет" поражает БТР-4Е на Ореховском направлении.

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    Впечатляющий взрыв: 50 полк уничтожил танк врага на Запорожском фронте
    "Бойцы 50-го гвардейского самоходного артиллерийского полка уничтожили очередной вражеский танк. Точно установить модель по видео не получится, но яркое зарево вызывает чувство глубокого удовлетворения", - подписал кадры депутат Госдумы генерал Гурулев.

    https://t.me/RVvoenkor/50401
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 21:05
    +1
    Устал - бери шинель, иди домой или в плен. А в нынешнем качестве шансов выжить, практически, нет. request
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 21:16
      0
      Цитата: Лешак
      Устал - бери шинель, иди домой или в плен.

      Цитата: Болторез
      Чтоб устать не успевали.

      Кто-то тут снекдот про усталость недавно выкладывал.
      - Если ты в лесу очень устал и не можешь идти, то найди медведя и брось в него камень, и вашу усталость, как рукой снимет. lol
  5. Болторез
    Болторез Сегодня, 21:07
    +1
    Ой, як же тяжко гарным хлопцам
    Побольше мин-ловушек для саперов (хороши срабатывающие на сигнал детектора\ георадара). Чтоб устать не успевали.
  6. Иль-Хам
    Иль-Хам Сегодня, 21:12
    +1
    Так это ж национальная забава наших соседей - ходить по граблям. Разминировали вчера - сегодня опять. А что - навык нарабатывается, практически тренировка. Только они забывают - там не грабли,а мины... laughing bully
  7. Сергей_Белый
    Сергей_Белый Сегодня, 21:22
    0
    Не знаю, есть ли у нас мины с двойным взрывателем. Причем мины чтобы были один в один как простые, но против таких уставших саперов.
    Если есть, то отлично - нужно применять, если нет - нужно сделать и применять