Украинский сапёр в интервью американскому каналу заявил, что он очень устал разминировать российские минные поля

Американские журналисты продолжают публиковать репортажи о ходе украинского контрнаступления. Идёт оно без малого два месяца, однако тех успехов, на которые Киев рассчитывал пока нет и близко. Российские войска умело держат оборону и в ряде случаев переходят в контратаки, отбивая у ВСУ то, что им удалось взять под контроль.
Такая ситуация, например, в районе села Старомайорское. Не успели украинские военные сфотографироваться с флагом на фоне одной из полуразрушенных построек в этом населённом пункте, как их начали накрывать российские артиллерия и авиация. В итоге контроль над Старомайорским украинские войска утратили, понеся значительные потери.
Из репортажа на американском CNN:
Украинцам трудно понять, почему русские столь упорно сражаются за Старомайорское. Ведь у них есть и другие рубежи обороны. Явно предстоит ещё множество боёв
Далее приводится заявление украинского сапёра, который предпринимает многократные попытки разминирования так называемого предполья:
Мы, конечно, чувствуем поддержку, но мы очень-очень устали.
Украинский военный говорит, что, по версии американских официальных лиц, они (ВСУ) вступили в новую фазу наступления, когда в бой бросаются уже резервы. Но в любом случае все чувствуют эту усталость.
Американский репортёр говорит, что в лучшем случае украинским сапёрам удаётся пройти 100 м в сутки.
Ранее сообщалось, что после такого прохождения ВСУ российские войска дистанционно минируют те участки, которые противник разминировал, что приводит к попаданию бронетехники и штурмовых отрядов ВСУ в минную ловушку. По ним отрабатывают артиллерия, зачастую техника превращается в очередные трофеи.