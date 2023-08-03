Не «Як38», не «Харриер», а кто?

Многие источники сегодня заговорили о том, что в Китае уделяется очень много внимания созданию своего самолета с вертикальным взлетом и посадкой. Заявлений было много, они порой противоречили друг другу, но так как огня без дыма не бывает, а сами китайцы умеют хранить тайны более чем прекрасно (наверное, лучше всех в мире), вывод можно сделать только один: работы в направлении своего СВВП в Китае идут.
Другой вопрос – зачем? Ведь казалось, что Китай уже освоил самостоятельное производство своих авианосцев, морские самолеты есть, зачем «на бугре грязь»?
Не так все просто, как кажется. В Поднебесной вообще исторически не любили внешне простых путей, там все закручено на нескольких уровнях. И потому, чтобы попробовать понять, что хотят сделать в Китае, надо окунуться в историю.
А история рассказывает нам о том, что после окончания Второй Мировой войны, страны, находившиеся на пике развития самолетостроения, начали активные работы в сторону самолетов, которым требовался бы минимум пространства для взлета и посадки. Вертолеты уже начали входить в обиход, но уже становилось ясно, что скорость самолета – недостижимая вещь для винтокрылой машины.
Но вообще военные в разных странах организовали просто бум по разработке самолетов класса СВВП. Американцы, голландцы, итальянцы, французы, немцы, британцы – все отметились в попытках создать СВВП. Были, кстати, весьма интересные разработки у французов (Mirage III-V) и немцев (VJ-101), но, как вы помните, реально осмысленно летавшее и воевавшее получилось только у Великобритании («Харриер») и СССР (Як-38).
Mirage III-V
VJ-101
Як-38 проверялся в боевых условиях Афганистана, показал себя вполне прилично, беда в том, что Су-25 был на порядок лучше.
«Харриер» стал звездой матча «Великобритания-Аргентина» на Фолклендах/Мальвинах, успешно тираня аргентинскую армию и флот и насбивав 31 аргентинский самолет.
И, собственно, эти самолеты и стали вершиной (хорошо, «Харриер») развития СВВП. Дальше было забвение, тупик и даже появление F-35В, который нельзя считать полноценным СВВП, не исправило ситуации.
Кстати, да: F-35В – это самолет, у которого есть возможность укороченного взлёта и вертикальной посадки. Возможность не зря жирно подчеркнута, потому что «Лайтнинг» может взлететь и сесть вертикально при определенных условиях. Штатный режим для него - не вертикальный, а укороченный взлет. Вертикальный взлет для него возможен только с полупустыми топливными баками и небольшой (20-25% от номинала) боевой нагрузкой. А сажать вообще лучше пустым.
Потому и считают многие эксперты F-35В этаким условным СВВП. А по сути, только «Харриер» и Як-38 можно считать полноценными самолетами вертикального взлета и посадки, участвовавшими в реальных боях. Да и то, отсутствие у самолетов БРЛС делало самолет штурмовиком, способным наносить поражение противнику исключительно стрелково-бомбовым и ракетным неуправляемым вооружением.
В итоге нефтяной кризис восьмидесятых годов прошлого века приговорил все проекты СВВП. Виной была просто огромная прожорливость двигателей самолетов на взлете-висении-посадке, что, соответственно, снижало дальность действия. В этом плане и Як-38 (боевой радиус 190 км) и «Харриер» (боевой радиус 348 км) не сильно выделялись в лучшую сторону.
Вообще при всей видимой перспективе даже сегодня, при современном уровне развития технологий, СВВП имеют не только жирные плюсы, но и жирные минусы. И что жирнее – сказать сложно.
Плюсы:
- СВВП нуждается не во взлетно-посадочной полосе, а во взлетно-посадочной площадке по типу вертолетной;
- машины могут зависать, как вертолеты, разворачиваться на месте, но в полете достигать намного больших скоростей.
Минусы:
- огромный расход топлива на режимах взлета и висения;
- сложность производства и обслуживания СВВП;
- высокая стоимость;
- меньший боевой радиус и боевая нагрузка;
- необходим более высокий уровень подготовки пилотов;
- более частый ремонт ВПП по сравнению с обычными аэродромами.
На сегодняшний день в мире сложилась такая ситуация: в Великобритании дослуживают последние «Хэрриеры», в США, Великобритании и Италии на вооружении находится около 50 F-35B. Советские самолеты давно превратились в лучшем случае в музейные экспонаты.
И вот, внезапно, Китай.
Хотя почему внезапно? Успехи, которые делает китайская военная промышленность, нельзя не признать. Страна, которая какие-то 50-60 лет назад вооружала свою армию импортным оружием, сегодня мало того, что обеспечивает себя практически всем, но еще и выходит на мировой рынок вооружений.
С одной стороны да, у НОАК очень много лицензионной техники, но простите, лицензия – она просто разрешение на производство плюс технологии. А заводы и руки нужны как бы свои. И они в Китае есть, так же как страна создала довольно приличный штат военных инженеров и конструкторов, которые теперь вполне нормально разрабатывают современные виды вооружений, в том числе и самолеты.
И в китайской военной прессе (я читал в «НОАК Дейли») не раз появлялись статьи на тему необходимости для НОАК именно СВВП. И как-то тихо (вообще для КНР обыденно) проскользнула в иностранной прессе информация о возобновлении работ по проекту «Цзянь-18». Писали японцы и американцы, которые по уши стараются забраться в китайскую военку.
Вообще тут стоит отметить, что китайские эксперты в один голос говорят о том, что КНР не собирается принимать участие в боевых действиях на большом удалении от своей территории. Это более чем логично, страна всячески демонстрирует свое миролюбие, но вот рядом со своими берегами…
Локальный конфликт за одну из спорных территорий – запросто. Все эти острова, архипелаги, атоллы – вообще у КНР столько спорных территорий, что есть, где развернуться. Вокруг любого морского спорного элемента (Сенкаку, Спратли, Тайвань) может развернуться не просто конфликт, а полномасштабная десантная операция. В которой авиации много не бывает никогда.
И вот тут СВВП смотрится весьма. Необорудованная площадка, аэродром «подскока», все, что угодно может стать местом базирования. А учитывая, как любая армия «любит» аэродромы своего противника, у СВВП есть шансы продолжать летать с аэродромов после обработки их любыми видами вооружений.
Китайские обозреватели резонно замечают, что СВВП можно будет разместить не только на авианосцах, который у НОАК немного, и на крылья которых ляжет основная нагрузка, но и на авианесущих универсальных десантных кораблях проекта 075. Да, их пока тоже только три, но планируется построить шесть.
УДК, который способен нести в ангарах 28-30 вертолетов, запросто может принять на палубу и СВВП. Учитывая, что вся необходимая авиационная инфраструктура на кораблях уже есть, придется просто потеснить вертолеты.
Что известно о «Цзянь-18»? Почти ничего. Источники (в основном японские) говорят о том, что по проекту это будет самолет, способный летать на сверхзвуковой скорости и иметь боевой радиус около 2 000 км. Естественно, в конструкции будут присутствовать элементы малозаметности, радиолокационное оборудование на основе РЛС с АФАР, в общем, получается что-то такое, на уровне поколения 4+.
Единственное слабейшее место нового самолета – это двигатели. Ахиллесова пята всей китайской авиации. Можно приводить кучу доводов, но увы, пока китайский авиапром не в состоянии выдать хоть что-то более-менее схожее с АЛ-31Ф в плане надежности. И как будет решаться эта проблема – не говорит пока никто.
«Я его слепила из того, что было»
Вот примерно так, да. Откуда вообще взялся «Цзянь-18», кто знает? А это, по сути, тот еще Лего!!!
Китайцы очень хотели еще в 70-х купить «Харриера», поскольку с СССР как бы дружба пошла врозь. Но хотеть пришлось аж до 1996 года, когда британский коллекционер обменял списанный и практически неживой «Харриер» на летающий экземпляр то ли И-15, то ли И-15бис, источники разное говорят. В общем, стороны остались довольны, как говорится.
Девяностые вообще были очень прибыльны для китайцев. Вместе с купленными в России авианесущими крейсерами «Киев» и «Минск» Китай получил минимум 3 самолета Як-38 из состава авиакрыльев кораблей. Действительно, чего мелочиться, если крейсер водоизмещением 30 тысяч тонн продают за 1,6 млн долларов, то что такое пара самолетов в трюме?
Вместе с купленным у Украины недостроенным ТАВКР «Варяг» Китаю перепал прототип Су-33, Т-10К-7, да не просто так. а вместе с техническими данными по испытаниям прототипа на комплексе НИТКА.
В общем – было от чего оттолкнуться, не так ли?
Учитывая, что опыт копирования самолетов (посмотрите на «Цзянь-11» и найдите 6 отличий от Су-27СК) у китайских инженеров огромный и успешный, то вполне возможно и создание СВВП.
Главное – китайцы считают, что СВВП будет весьма полезен именно при проведении десантных операций, в небольших локальных конфликтах. Перевожу: чтобы подраться за островок размерами в 1/10 квадратного километра, гнать авианосец нет смысла. КНР не США, деньги тратят с умом.
А вот довезти до островка две роты морпехов с техникой, имея 10-15 вертолетов для оказания непосредственной поддержки и эскадрилью СВВП для того, чтобы шугануть из района всех, кто будет путаться под килями – для этого достаточно двух УДК и пары-тройки фрегатов прикрытия.
Ну и работа по берегу, если там будет по кому работать. Тут стоит вспомнить, что и «Харриер», и Як-38 в первую очередь были штурмовиками.
Что хотелось бы резюмировать под конец.
Вывод один, и он не очень приятный для Китая. Понятно, что руководство страны делает все, чтобы из НОАК получился не только щит, способный защитить страну от любых проблем, но и меч, способный шарахнуть по любому, кто посягнет.
Переложить решение отдельных проблем при проведении военных операций с морской авиации на СВВП с последующим переводом самолетов вертикального взлета на сушу – это не самый плохой расклад. Действительно, такая трактовка имеет право на жизнь, хотя сомнений тут тоже много.
Взять хотя бы проблемы с маскировкой СВВП на прифронтовых аэродромах. В связи с развитием китайцами коптеров-разведчиков, это сложно.
Смогут ли рано или поздно в Китае довести до неба «Цзянь-18»? Конечно, да. У них есть для этого все, в том числе и технологии, которые сгодятся, пусть им и более полувека. F-35 тоже заимствовал от Як-141 достаточно, и без идей КБ Яковлева не полетел бы он никогда.
Так что да, увидеть на параде 1 октября новый самолет ВВП в Пекине? Почему нет? Здесь только одна преграда – это двигатели для него. Уверен более чем, что с остальным китайские инженеры справятся. Здесь больше вопрос – когда. Даже учитывая тот уровень развития, который демонстрирует китайская оборонная промышленность – никак не ранее 2030 года.