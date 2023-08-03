Танковый бой под Новоадаровкой, дроны и проблемы ситуационной осведомлённости экипажей бронетехники

Кадр из видео, снятого с квадрокоптера (@voin_dv)
Одним из наиболее интересных и запоминающихся событий, произошедших в последнее время в зоне проведения Российской специальной военной операции (СВО), стал бой под Новоадаровкой, в ходе которого один российский танк противостоял двум украинским танкам и шести бронемашинам.
Бой под Новоадаровкой
Данные по номенклатуре бронетехники разнятся. Предположительно, с российской стороны работал основной боевой танк (ОБТ) Т-72Б3, хотя в некоторых ресурсах упоминается ОБТ Т-80. Танк Т-72Б3 существует в модификациях: 2011, 2014 и 2016 года.
На ОБТ Т-72Б3 образца 2011 года установлена динамическая защита (ДЗ) «Контакт-5», дизельный двигатель В-84-1 мощностью 840 л. с., многоканальный прицел наводчика «Сосна-У2», включающий в себя визирный, тепловизионный и дальномерный каналы, а также канал управления танковой управляемой ракетой (ТУР), радиостанция Р-168-25У-2 «Акведук», обеспечивающая работу по закрытым каналам связи. Доработан автомат заряжания пушки под новые боеприпасы и усовершенствована ходовая часть, получившая гусеничные ленты с параллельным шарниром.
На ОБТ Т-72Б3 образца 2014 года (Т-72Б3М), предназначенном для участия в танковых биатлонах, дополнительно был установлен панорамный тепловизионный прибор командира, двигатель В-92С2Ф, с увеличенной до 1 130 л. с. мощностью, автомат переключения передач и система управления с речевым информатором о критических режимах работы.
Наиболее современная серийная версия Т-72Б3 образца 2016 года оснащена комплектом модульной ДЗ «Реликт» с противокумулятивными решётчатыми экранами (по некоторым данным, в лобовой части по-прежнему установлена ДЗ «Контакт-5»), двигателем В-92С2Ф с автоматической коробкой передач, цифровым дисплеем, телевизионной камерой заднего обзора, стабилизатором вооружения 2Э58 и прибором наблюдения механика-водителя ТВН-5. А вот панорамный тепловизионный прибор командира в этой модификации, к сожалению, отсутствует.
ОБТ Т-72Б3 образца 2016 года
Какая была версия танка Т-80, если это был всё-таки он – неизвестно. Наиболее современной моделью этой линейки является ОБТ Т-80БВМ, который, как и Т-72Б3, оснащается прицелом «Сосна-У2» и ДЗ «Реликт». С учётом необходимости модернизации большого количества танков, в условиях СВО на ряд машин стали ставить менее совершенный тепловизионный прицел 1ПН96МТ-02 и с дополнительным дневным оптическим прицелом 1Г46. Панорамный тепловизионный прибор командира на Т-80БВМ также отсутствует.
ОБТ Т-80БВМ
О технике противника известно ещё меньше – модели и модификации танков неизвестны, с высокой вероятностью это были ОБТ советского образца. Остальные бронемашины, предположительно, были представлены американскими бронетранспортёрами MRAP M1224 MaxxPro.
MRAP M1224 MaxxPro
До сих пор присутствует путаница, сколько целей уничтожил именно российский танк, а сколько было уничтожено силами поддержки и подорвалось на минах, впрочем, героизм экипажа танка это ни в коем случае не умаляет (равно как не умаляет и заслуг других, невидимых участников боя, например, сапёров и артиллеристов).
Даже если не все цели были уничтожены российским ОБТ, то именно его огонь заставил противника остановиться, запаниковать и шарахаться в разные стороны, что и привело к уничтожению врага. Не будь танка, и бронетехника ВСУ могла бы уйти в «зелёнку», рассредоточиться и приступить к каким-то осмысленным действиям, а так всё кончилось для них быстро и фатально.
Смотря видео, размещённые в сети Интернет, вообще непонятно, как экипаж российского танка смог вести прицельный огонь – между ним и противником находилось множество кустов и деревьев, после первых разрывов поле боя стал застилать достаточно густой дым.
Задымление и «зелёнка» – мы наблюдаем поле боя от «третьего лица», а как в таких условиях ориентировался экипаж танка? (кадры с квадрокоптера)
Эти кадры вновь заставляют задуматься о необходимости и способах повышения ситуационной осведомлённости экипажей бронетехники, в первую очередь экипажей ОБТ.
Традиционные решения и отдалённые перспективы
Решение задачи повышения ситуационной осведомлённости экипажей бронетехники предполагает применение современных технических решений, как ни крути, но с помощью технологий прошлого века добиться каких-то прорывов не получится. Нужны современные матрицы для дневных видеокамер и тепловизоров, качественная оптика, высокоскоростные процессоры обработки изображения и качественные дисплеи для его отображения. Кроме того, необходимо специальное программное обеспечение для интуитивного управления всем этим добром.
Учитывая то, что в условиях СВО, когда требуется значительно нарастить производство, модернизацию и ремонт, бронетехники всех классов, даже прицелов «Сосна-У2», нам сейчас не хватает, говорить о технологиях завтрашнего дня несколько преждевременно, впрочем, если кому-то интересно, то ранее этот вопрос рассматривался в материалах «Повышение ситуационной осведомлённости экипажей боевых бронированных машин» и «Эргономика рабочих мест и боевые алгоритмы перспективных бронемашин».
Крупноформатные экраны в кабине концепта израильского танка Carmel
Разумеется, какие-то наработки по повышению ситуационной осведомлённости существуют и развиваются в рамках платформы «Армата», однако, судя по всему, до крупносерийного производства они пока ещё не дошли, и когда дойдут, неизвестно, а СВО идёт уже сейчас. Проблема не только в сложности, но и в том, что бронетехники нужно много, вчера и недорого.
Исходя из вышеизложенного, необходимо рассматривать альтернативные способы повышения ситуационной осведомлённости экипажей бронетехники.
Взгляд сверху
Крайне интересное решение было применено в ходе модернизации среднего танка Т-62 до модификации Т-62М образца 2021 года. В частности, на нём была установлена внешняя многоспектральная гиростабилизированная оптико-электронная система (МГОЭС) разработки ЦНИИ «Циклон».
Она расположена в кормовой части башни на выдвижной мачте и включает лазерный дальномер, телевизионный канал высокого разрешения и тепловизор. В сложенном виде высота мачты 1,3 метра, а в полностью выдвинутом – 5 метров (насчёт 5 метров есть сомнения, возможно, имеется в виду максимальная высота подъёма оптического блока МГОЭС с учётом высоты корпуса танка).
Т-62М с МГОЭС
К сожалению, ни на одном из танков Т-62М, отправленных в зону СВО, МГОЭС, судя по всему, не установлена, по крайней мере, автору не удалось найти информацию об этом в открытых источниках. А жаль, поскольку конструкция типа МГОЭС, хоть и не заменит современный панорамный прицел командира, но зато позволит танку использовать тактику, недоступную для других наземных боевых машин, не оборудованных аналогичной системой.
К примеру, танк может использовать особенности рельефа и объекты, присутствующие на местности, для скрытого наблюдения за полем боя. Противник в этом случае будет обнаружен значительно раньше, чем танк с МГОЭС, разумеется, если у него не будет «глаз в воздухе», то есть разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) или иных средств воздушной разведки. Без них не помогут ни тепловизоры, ни телевизионные камеры высокого разрешения, поскольку сквозь грунт, бетон или железо они видеть ещё не научились.
Обеспечив возможность соосного наведения МГОЭС и прицела наводчика, командир может заранее определить направление на цель, развернуть в её сторону пушку, после чего танк с МГОЭС на короткий отрезок времени выйдет из-за укрытия или поднимется на склон, осуществит донаведение пушки (компенсирует пару градусов отклонения из-за собственного перемещения танка), произведёт выстрел, после чего он вновь может укрыться и/или сменить позицию.
От третьего лица
Другим перспективным решением является придание ОБТ собственной воздушной разведки в виде малогабаритного БПЛА квадрокоптерного/октакоптерного/гексакоптерного типа. Эта возможность уже достаточно давно рассматривается в разных странах, в том числе и в России. Ранее автором поднимался этот вопрос в материале «Беспилотные системы для перспективной бронетехники».
Из последних новостей по этой теме можно вспомнить проект нового немецкого танка Panther KF51 («Пантера»), который концерн Rheinmetall собрался выпускать на Украине (куда уж там, после позора с «Леопардами» на Украине пора немцам привыкать, что танки в армиях стран Европы будут американские).
Концепт ОБТ Panther KF51 и размещаемого на нём БПЛА квадрокоптерного типа
В России ранее также рассматривалось размещение на бронемашинах БПЛА, получающего питание по проводам, в том числе БПЛА «Вихрь» для БМП-3 и БПЛА «Птеродактиль» для бронемашин на платформе «Армата».
БПЛА «Вихрь», с питанием и управлением по гибкому кабелю
Реальность СВО подтвердила высочайшую эффективность разведывательных БПЛА – без них война выглядела бы совершенно иначе. Угроза, исходящая от БПЛА, вынуждает воюющие стороны реагировать, и одним из наиболее эффективных способов противодействия БПЛА является применение средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Размещённый на танке малогабаритный разведывательный БПЛА квадрокоптерного типа может получать питание и управляться по проводам, что обеспечит ему полную помехозащищённость и неограниченное время нахождения в воздухе.
В качестве контраргумента обычно говорится о возможности обрыва проводов, особенно в городской застройке, однако, во-первых, необходимость наличия головы на плечах БПЛА не отменяет – им можно работать преимущественно тогда, когда танк не перемещается, а во-вторых, при обрыве провода малоразмерный аккумулятор обеспечит посадку БПЛА в «гнездо» с управлением по резервному радиоканалу. Кабель вообще может иметь магнитное крепление, при резком рывке он просто разомкнёт контакт с БПЛА и втянется в «гнездо», куда затем приземлится БПЛА, кабель «примагнитится», и можно продолжать боевую работу.
Какие возможности даст танку собственный БПЛА?
Как и в случае с мачтой, рассмотренном выше – это возможность наблюдения из-за укрытия, причём по сравнению с мачтой БПЛА даже с питанием и управлением по кабелю сможет подняться значительно выше – на несколько десятков, а то и на сотню метров. Даже 30 метров – это высота десятиэтажного здания, там нет пыли, меньше задымлённость, обнаружить противника не помешает рельеф местности или невысокие строения.
В городе БПЛА может «заглянуть за угол», подняться вверх, осмотреть окна и крышу, а в случае обнаружения танкоопасной живой силы, танк отработает по ней пушкой – сложит подъезд или вызовет поддержку.
Кто будет управлять БПЛА?
С одной стороны, это может делать командир танка, с другой стороны, это может отвлечь его от управления боем. Если применять БПЛА с остановок, то это не так критично, но всё же определённые риски имеются. Возникает вопрос, может, имеется возможность добавить в танки советского образца четвёртого члена экипажа, например, пожертвовав частью боекомплекта и немного изменив компоновку, усадить его рядом с водителем? Многие ратуют за возвращение четвёртого члена экипажа ещё и потому, что так проще обслуживать танк, который вопреки своей «брутальности» требует серьёзного ухода.
Всё это вопросы, которые требуют проработки.
Пожалуй, сейчас самое время для того, чтобы пробовать новые решения, способные дополнительно сместить расклад сил на поле боя в нашу пользу. Несмотря на то, что пока ситуация в зоне СВО относительно стабильна, неизвестно, какие вызовы ожидают нашу страну и Вооружённые Силы РФ в дальнейшем.