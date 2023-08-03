Как партизаны вели «Рельсовую войну»

Борьба с железнодорожными перевозками
5 сентября 1942 года в приказе наркома обороны Иосифа Сталина № 00189 «О задачах партизанского движения» было уделено особое внимание необходимости уничтожения железнодорожных эшелонов и путей. Однако до весны 1943 года разрушением рельсов занимались отдельные партизанские отряды, общих массовых операций не проводилось.
В апреле 1943 года на Восточном фронте установилось затишье, связанное с распутицей и подготовкой русских и немцев к решающему сражению. Советская Ставка Верховного главнокомандования и Генштаб напряженно работали над планом летнего наступления. Его планировали начать после отражения вражеского удара на Курской дуге.
К операции привлекались ВВС и партизаны. Они должны были нанести мощный удар по коммуникациям вермахта. Главными коммуникациями тогда были железные дороги, по которым к фронту шли пополнения, резервы, техника, боеприпасы, топливо, провиант и другое снабжение.
4 мая 1943 года Верховный главнокомандующий издал приказ № 0328 «О борьбе с железнодорожными перевозками противника и дезорганизации автомобильного подвоза во вражеском тылу». Сталин призывал летчиков уничтожать вражеские поезда.
17 июня 1943 года Центральный штаб партизанского движения (ЦШПД) утвердил план под названием «Рельсовая война», по которому в операции были задействованы 5 штабов партизанского движения, за которыми были закреплены участки железнодорожных путей соответствующих фронтов. На Ленинградском фронте закрепили 19 участков железных дорог, Калининском – 10, Западном – 23, Брянском – 13, и Белорусском – 106 участков. Все партизанские соединения и отряды получили указания с количеством рельс, которые надо было уничтожить. Всего было запланировано уничтожить 6 205 километров железнодорожного полотна или 213 160 рельсов.
14 июля 1943 года начальник ЦШПД, первый секретарь ЦК КП(б) Белоруссии Пантелеймон Пономаренко издал приказ № 0042 «О партизанской рельсовой войне на коммуникациях врага». Начало операции запланировали на 27–30 июля.
Надо отметить, что действия советских партизан были весьма эффективными. Так, к середине октября 1942 года командование только группы армий «Центр» было вынуждено отвлечь с фронта для охраны тыла около 12 % боевого состава группы, то есть почти 10 дивизий.
Наибольшее количество немецких войск было отвлечено в мае-июне 1943 года, когда гитлеровцы активно готовились к наступлению в районе Курской дуги. Группа «Центр» для борьбы с партизанами выделила 13 дивизий и ряд отдельных частей, что составляло около 15 % количества дивизий этой группы армий. Также в карательных операциях против партизан привлекались части ещё 8 дивизий. Это ослабило боевой потенциал группы «Центр» во время решающей операции «Цитадель».
Венгерский железнодорожный состав, спущенный с рельсов советскими партизанами. 1942 г.
«Надо взрывать поезда»
Своё особое мнение высказал ас диверсионной войны, заместитель начальника Украинского штаба партизанского движения (УШПД) по диверсиям полковник Илья Старинов. Он считал, что взрывать надо не рельсы, а поезда. Пустить эшелоны под откос с помощью мин замедленного действия, угольных мин (замаскированных под кусок угля, что кидают в паровозную топку), колесных замыкателей и т. д. У немцев были миллионы рельсов, а вот подвижного состава (особенно паровозов) не хватало.
Взрывчатки для операции у партизан было мало. Им смогли передать лишь четверть необходимого количества ВВ. В Западную Белоруссию, из-за отсутствия площадок, пригодных для посадки двухмоторных самолетов (более лёгким не хватало дальности полёта), и малого числа самих транспортников, партизанам вообще ничего не поставили.
Но белорусские партизаны смогли выполнить план с максимальной эффективностью.
Разведка партизан поработала на отлично, выявив систему охраны железных дорог. Обнаружили все посты и малые гарнизоны, наметили места, где можно встретить патруль. Нашли возможности скрытого подхода. А это было сложной задачей: немцы вырубали и выжигали деревья и кустарники в полосе шириной до 150 м. Недостающий тол выплавляли из трофейных снарядов и авиабомб.
Немецкие солдаты засыпают воронку, возникшую после подрыва железной дороги советскими партизанами, рядом с паровозом 52-й серии на станции Знаменка Кировоградской области. 1943 г.
22 июля 1943 года операцию «Рельсовая война» начали партизаны Орловщины и Брянщины. В ночь на 3 августа удары по коммуникациям противника нанесли партизаны Белоруссии, Смоленщины, Калининской и Ленинградской областей. В операции участвовали 167 партизанских соединений и отдельных отрядов, всего коло 100 тыс. человек.
Партизаны действовали по отработанной схеме.
Политрук 13-го отряда Лепельской партизанской бригады имени И. В. Сталина, оперировавшей на железной дороге Полоцк – Молодечно, Анатолий Хоняк вспоминал:
«Две группы – одна вправо, другая влево. Впереди штурмовики – человек 5–6 автоматчиков. Если пойдет патруль, они должны его уничтожить. За ними идут саперы. В руках кусок тола и взрыватель.
Взрывать рельс надо посередине, тогда его надо целиком менять. Рельс – 20 шагов. Десять шагов прошел – положил брусок (взрывчатка. – Прим. автор). Сколько успеешь.
Потом идут поджигатели. Горит трут. Нащупывают рукой и зажигают шнур. Только первый взрыв – все с дороги вон».
Взрывать рельс надо посередине, тогда его надо целиком менять. Рельс – 20 шагов. Десять шагов прошел – положил брусок (взрывчатка. – Прим. автор). Сколько успеешь.
Потом идут поджигатели. Горит трут. Нащупывают рукой и зажигают шнур. Только первый взрыв – все с дороги вон».
Партизаны, которые не входили в группу охраны и саперов, растаскивали перебитые взрывом рельсы и шпалы. Топили в болотах и речках, сбрасывали в глубокие овраги.
Противник был шокирован. Тысячи атак за сутки. Подрывали не только рельсы, как и советовал Старинов, но и эшелоны, мосты, водокачки и железнодорожное оборудование. Пилили телеграфные столбы, перекапывали железнодорожную насыпь, атаковали станции и т. д.
По данным командования группы армий «Центр», в августе 1943 года партизаны Белоруссии, Брянщины, Смоленщины и Калининской области произвели на железных дорогах 217 крупных и 12 717 мелких взрывов, осуществили 781 нападение на железнодорожные станции. При этом было пущено под откос 80 паровозов и 625 вагонов, повреждено 74 паровоза и 214 вагонов, 150 километров железнодорожных путей разобрано. 4 августа немцы приостановили движение на железных дорогах в районе группы «Центр» на 48 часов.
6 августа немцы признали, что партизаны парализовали всё движение в тылу группы армий «Центр». Манёвр и передвижение вермахта, его снабжение были затруднены.
Большой урон понесло железнодорожное хозяйство, гитлеровцам пришлось снимать рельсы на второстепенных участках и запасных путях, чтобы восстановить поврежденные линии. Рельсы стали завозить из Польши, Германии и даже Франции (ранее их снимали на оккупированных территориях СССР).
Наносился урон вооружению вермахта.
30 июля 1943 года на станции Осиповичи прогремел мощный взрыв. Это сработала мина, переданная спецотрядом Наркомата госбезопасности Белорусской ССР «Храбрецы» подпольщику, путевому обходчику Федору Андреевичу Крыловичу. Железнодорожник подложил мину в эшелон с горюче-смазочными материалами.
Огонь перекинулся на соседние эшелоны с танками и боеприпасами. В частности, было уничтожено 11 тяжёлых танков «Тигр», которые следовали на пополнение 505-го тяжелого танкового батальона или 13-й роты моторизованной дивизии «Великая Германия».
31 августа 1943 года штаб группы армий «Центр» признал:
«Впервые партизанами проведена операция небывалых размеров по срыву немецкого подвоза путем планомерного и внезапного нарушения железнодорожного сообщения...
Систематическое сосредоточение сил на главных путях подвоза к фронту и важнейших путях связи с фронтом (Борисов – Орша, Минск – Гомель, Витебск – Жлобин, Могилев – Унеча) является ярким выражением централизованного управления».
Систематическое сосредоточение сил на главных путях подвоза к фронту и важнейших путях связи с фронтом (Борисов – Орша, Минск – Гомель, Витебск – Жлобин, Могилев – Унеча) является ярким выражением централизованного управления».
Успешно проведенная операция была продолжена. С 19 сентября 1943 года началась аналогичная операция «Концерт».
Советские партизаны минируют дорогу в Ленинградской области. 1943 г.