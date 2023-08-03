Как партизаны вели «Рельсовую войну»

Борьба с железнодорожными перевозками



Венгерский железнодорожный состав, спущенный с рельсов советскими партизанами. 1942 г.

«Надо взрывать поезда»



Немецкие солдаты засыпают воронку, возникшую после подрыва железной дороги советскими партизанами, рядом с паровозом 52-й серии на станции Знаменка Кировоградской области. 1943 г.

«Две группы – одна вправо, другая влево. Впереди штурмовики – человек 5–6 автоматчиков. Если пойдет патруль, они должны его уничтожить. За ними идут саперы. В руках кусок тола и взрыватель.

Взрывать рельс надо посередине, тогда его надо целиком менять. Рельс – 20 шагов. Десять шагов прошел – положил брусок (взрывчатка. – Прим. автор). Сколько успеешь.

Потом идут поджигатели. Горит трут. Нащупывают рукой и зажигают шнур. Только первый взрыв – все с дороги вон».

«Впервые партизанами проведена операция небывалых размеров по срыву немецкого подвоза путем планомерного и внезапного нарушения железнодорожного сообщения...

Систематическое сосредоточение сил на главных путях подвоза к фронту и важнейших путях связи с фронтом (Борисов – Орша, Минск – Гомель, Витебск – Жлобин, Могилев – Унеча) является ярким выражением централизованного управления».



Советские партизаны минируют дорогу в Ленинградской области. 1943 г.