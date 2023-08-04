О странных мирных переговорах в Саудовской Аравии

29 июля американское издание Wall Street Journal сообщило со ссылкой на «дипломатические источники» о том, что Саудовская Аравия готовится провести 5–6 августа саммит, где основной темой повестки станут мирные переговоры по Украине.
Переговорный трек
Тема обсуждается сегодня очень активно и не только по причине внешне странной позиции, где мирные переговоры ведутся без присутствия одной из сторон. России приглашение не посылали, что у нас официально и подтвердили. Просто подобных инициатив стало очень много: турецкая инициатива, африканская, индийская, китайская. Кстати, есть еще и ватиканская.
При этом реальных шансов на реализацию таких переговорных треков, очевидно, не очень много.
Зачем же инициировать переговорные форматы в таких условиях, тем более что, как выяснилось, многие из заявленных участников (а это, судя по сообщениям, тридцать стран) на самом деле не готовы посылать туда делегации высокого уровня?
Вообще, над этими переговорами висит некий ореол таинственности – складывается ощущение, что не засвети WSJ эту тему, так и переговоры стали бы сюрпризом.
На данный момент известно, что не поедут представители Китая и Мексики, а также то, что планируют поездку представители Турции, «Большой семерки», ЕС, ЮАР, Бразилии, Индии.
Саудовская Аравия в конце мая сумела удивить тем, что пригласила В. Зеленского выступить на саммите Лиги арабских государств, но это действие в целом выглядит понятным, если учитывать контекст мероприятия, где в ЛАГ снова включилась Сирия, а также необходимость уравновесить активность Турции, тем более что саммит ЛАГ проходил за неделю перед вторым туром президентских выборов.
Нынешние переговоры формально проходят вне рамок региональной проблематики, но интересен такой факт – президент Бразилии выразил недовольство отсутствием не только представителей России, но и представителей Пекина и, по всей видимости, Л. да Силва высказал не только свое мнение. Дело не только и не столько в том, что у Китая есть свой собственный мирный проект. При том уровне отношений, который сложился между Эр-Риядом и Пекином, это по меньшей мере странно.
Американский третий полюс
Однако странным этот саммит перестает выглядеть, если рассмотреть тот вариант, что инициатива его проведения на самом деле не саудовская, а обсуждаться там будет не только конфликт между Россией и Украиной, но и что-то еще, для чего Саудовскую Аравию надо будет убеждать всем западным миром. Причем сделано это так, чтобы максимально повысить престиж для Саудовской Аравии как государства, находящегося в самом эпицентре международной повестки. Не зря переговоры о мероприятии (если брать еще и сообщения от немецкого ARD) велись больше месяца и в закрытом режиме.
В таком случае встает на свои места присутствие Турции, Индии, отсутствие Китая, недовольство бразильцев, которые высказали не только свое мнение, поскольку не особо хотят работать «спойлером» мероприятия. Также показателен и такой нюанс, что в качестве участника переговоров обозначена G7 – «Большая семерка», хотя вполне можно было бы просто присовокупить к перечню участников Канаду и Японию.
Кому-то этот нюанс может показаться несущественным, но тут надо вспомнить о том, что нынешний концептуальный проект США для Индии и Ближнего Востока опирается на вполне конкретный инструмент – PGII или «Партнерство в интересах глобальной инфраструктуры и инвестиций».
PGII было презентовано в прошлом году и совмещает инвестиционные программы: ОЭСР, «Большой семерки» и Австралии. PGII стыкует сразу несколько инфраструктурных инициатив: Blue Dot Network (США, Австралия, Япония) и Build Back Better World («Большая семерка» + ОЭСР), которые официально заявлены конкурентами китайскому «Один пояс – один путь». В мае 2023 года на последнем саммите G7 в Хиросиме был еще раз подтвержден общий пятилетний бюджет партнеров в размере 600 млрд долларов.
Речь, с одной стороны, идет действительно об очень крупном финансовом ресурсе, если не учесть еще одного нюанса – его собирали с миру по нитке, разложив затраты на ОЭСР, США, остальных участников «Семерки», Австралию и ЕС. Общий же ресурс только аравийских инвестиционных фондов составляет 2,4 трлн долларов, из которых 0,8 трлн долларов являются относительно свободными и могут использоваться для новых проектов.
Получается, что на одной стороне весь коллективный Запад с 600 млрд долларов и на другой стороне аравийские суверенные фонды с активами 800 млрд долларов. Суммы, несомненно, громадные, но следует согласиться, что соотношение не совсем в пользу PGII.
Чтобы провести инициативы по созданию проекта «Третьего полюса» (Ближний Восток + Индия), составить по инфраструктуре конкуренцию Китаю с его проектами, объединенными в концепцию «Один пояс – один путь», США при всем единстве западного блока жизненно необходимо, чтобы аравийские монархии «распечатали кубышку».
Сила западного блока в масштабе и политическом единстве, но Китай работает как главный инвестор в таких проектах. Здесь у него существенное преимущество.
Надо отдать должное американской политической системе, которая умеет формировать проектные решения глобального охвата, но именно эта же система несет в себе своеобразную «родовую травму» – каждая новая администрация может вносить в концепции существенные коррективы под влиянием внутренней повестки. Иногда такие, что проектным институтам приходится продираться через недра бюрократии, исправляя и переделывая модель. Это кажется, что Дип Стейт всесилен, а ресурсы системы бесконечны.
Проблема не в том, что проекты изначально слабо просчитываются, а в том, что их постоянно и существенно корректируют.
Если взять идею «третьего полюса», то она циркулирует уже довольно давно – еще со второго срока Б. Обамы, но что в ней сразу бросается в глаза? То, что формально в этом проекте первое место из стран Ближнего Востока отводится ОАЭ, а не Саудовской Аравии. Дело дошло до того, что отношения между Королевством и США несколько раз опускались до уровня, близкому к заморозке.
И это в то время, когда американские концептуалисты и внешнеполитический блок бились над стратегией противодействия Китаю. А все потому, что зачастую внутренняя повестка в США перевешивает любые внешнеполитические комбинации.
Претензий у Саудовской Аравии к США накопилось столько, что сегодня Э. Блинкену приходится работать на самом деле в режиме ткацкого челнока. Без Саудовской Аравии проект нереализуем, а чтобы вовлечь ее, приходится корректировать массу шагов, сделанных в прошлом.
Даже сам факт того, что сейчас формально именно ОАЭ стоит от аравийцев в I2U2+ на первом месте, пусть это и вынужденная мера, уже является проблемой на переговорах. У Саудовской Аравии в регионе не может быть второго места или разделенного еще с кем-то первого.
Это не причуды тамошней элиты, а поддержание статуса страны-«Хранителя двух Святынь». Если поднять американские работы по ближневосточной тематике, то окажется, что проблеме отношений ОАЭ и Саудовской Аравии посвящено много материалов, и даже есть своеобразная формула отношений, где вектор MBS (Саудовская Аравия) и вектор MBZ (ОАЭ) сходятся на 70 % и расходятся на 30 %.
Противоречия и единство двух соседей вообще заслуживают отдельного описания, но факт остается фактом – у Абу-Даби свободы в ряде политических шагов гораздо больше. Это можно видеть по отношениям с Израилем, Сирией, участию в кампании в Йемене, взаимодействию с Россией. У Эр-Рияда, как у флагмана арабской эскадры, маневр ограничен статусом. Там не могут взять и перевернуть станицу отношений с тем же Израилем, и вовсе не потому, что не хотят, просто США сами одной рукой зачастую мешают этому процессу.
Пример нормализации отношений с Ираном тут является весьма показательным – там, где у стратегического посредника Китая правая рука не мешала левой, а болевые точки умело обходились, процесс, казавшийся бесконечным, занял всего полтора года.
Если, опять-таки, поднять издания вроде WSJ и посмотреть на ближневосточную повестку, то мы увидим на десять статей шесть-семь, посвященных критике судебной реформы в Израиле. И не только потому, что бал в СМИ правят «новые левые» – просто с учетом того, какую политику проводит кабинет Б. Нетаньяху на Западном берегу, когда вся арабская пресса завалена сообщениями об инцидентах, Эр-Рияд не может поддержать (по крайней мере, явно) инициативы США. А ведь это только один из факторов – у Саудовской Аравии длинный перечень претензий, перечисление которых может занять не одну страницу.
Финансы и соседи
Со стороны кажется, что для США главная задача – втянуть Эр-Рияд в некую «антироссийскую коалицию» или разблокировать ограничения по добыче нефти, которыми довольны не все игроки. Кстати, и в ОАЭ, где считают, что Саудовская Аравия действует зачастую от имени всех, но не всегда согласованно со всеми.
Но на самом деле это все опциональные вещи, а принципиальным решением был бы вывод отношений США и Саудовской Аравии на такой уровень, чтобы Эр-Рияд принял действенное участие в проекте «Третьего полюса», не только подключив свои финансовые активы, но и сподвигнув на это соседей.
Собственно, поэтому нашумевшая судебная реформа в Израиле, и действия «ортодоксального» кабинета Б. Нетаньяху вызывают уже не просто недовольство в Вашингтоне, но, судя по официозной прессе, натуральное бешенство – на кону стоят такие средства, а с Западного Берега идут сообщения одно хуже другого. Впервые за долгие годы серьезно ведется дискуссия о том, чтобы временно исключить Израиль из концептуального проекта – до возврата на нужные рельсы.
Понимают ли это в Израиле? Судя по тому, что говорит министр иностранных дел Израиля о том, что его страна готова воспользоваться окном возможностей, понимают, но готовности тут мало – нужны конкретные шаги в палестинском вопросе.
США настойчиво ищут дополнительные площадки, чтобы склонить Эр-Рияд к полноценному участию. И вне всякого сомнения, что такой площадкой должна быть та, которая особо подчеркнет лидирующий статус Королевства. В данном случае мы видим, что лидирующий статус в переговорном формате обеспечен, масштаб относительно событий в мировой политике достаточен, а уламывать Саудовскую Аравию туда отправятся не только США, но и вообще весь западный блок.
В конце концов, не все Э. Блинкену работать от себя – США намерены «западное единство» конвертировать в результат и на этом ближневосточном треке. А вот Бразилия, Китай или Мексика на самом деле не очень понимают, зачем им в этом плане Вашингтону помогать – для Бразилии или Мексики средства и цели PGII чужие, а для Китая так и вовсе конкурентны и враждебны.
Остается вопрос, зачем Иран поприветствовал инициативу саммита по Украине в Джидде, по крайне мере, в форме явно более комплиментарной, чем это сделала Бразилия?
А здесь, видимо, мы наблюдаем отголоски истории с саммитом ССАГПЗ в Москве, где Иран задела тональность итогового заявления с вопросом территориальной принадлежности островов в Персидском заливе. Осадок от этой истории будет досаждать еще довольно долгое время.
Для России
Для России, конечно, на итоги встречи в Джидде надо смотреть очень внимательно, оценивая ситуацию не только и не столько по инициативам вокруг Украины. Прежде всего, сравнивать надо концептуальные проекты: свои и чужие. Долгое время наша элита взращивала идеи «Европы от Лиссабона до Владивостока», проект не за нашим авторством, но с российским непосредственным участием – украинский кризис это направление закрыл (хотя, кажется, что элита в это до сих пор не верит). Годами обсуждали проект «Большой Евразии». Теперь популярность снова набирает идея «Север – Юг» или ось Россия – Иран – Индия.
Однако природа пустоты не терпит, и мы наглядно видим, какие средства намерены вложить наши стратегические конкуренты в это направление. Пытаться перебить такие финансовые показатели не стоит, но вполне можно использовать тот фактор, что ресурсы коллективный Запад собирает с трудом.
И дело даже не в том, что средства сложно изыскать, а в необходимости стыковки множества разнонаправленных интересов. Даже просто административно организовать обсуждение проектов вроде PGII и I2U2+ для Вашингтона уже стоит времени и денег, это своего рода административный налог, плата за политическую надстройку. США всегда и везде работали, собирая коалицию, распределяя нагрузку на партнеров, и все эти проблемы в Саудовской Аравии, элита которой десятилетиями находилась в орбите политики США, прекрасно видят.
Играть на раздергивании ресурсов западной коалиции по примеру прошедшего саммита «Россия – Африка 2023» можно и нужно. Если собрать средства, не только аналогичные PGII или «Один пояс – один путь», но и для программ меньшего масштаба, не представляется возможным (да этого от нас никто и не ждет), то делать шаги вроде проведения подобных мероприятий реально вполне. Главное тут больше наблюдать, увеличивать затраты западного блока и смотреть за отношениями по линии США – Израиль, одновременно высвечивая и актуализируя проблемные узлы в разных концах земного шара, на которые Вашингтон раз за разом будет вынужден разрабатывать программы, организовывать коллегиальные мероприятия, стыковать финансистов, отвлекать дипломатию.
Если американцы примут решение о лишении кабинета Б. Нетаньяху системной поддержки или в последний момент получат сигналы от его кабинета по поводу серьезных уступок, которые можно транслировать Эр-Рияду, то не исключено, что коллективный разум западной коалиции все-таки найдет аргументы для убеждения лидера Саудовской Аравии присоединиться к американскому проекту «Третьего полюса». В первом варианте уже не в исходном формате I2U2+ (Индия – Израиль + США – ОАЭ), а IUSU+ (Индия – США – Саудовская Аравия – ОАЭ).
Наш внешнеполитический блок к этому должен быть внутренне готов и иметь резервные планы – торг идет настолько серьезный и на кону стоят такие финансовые показатели, что это чувствуется даже по иранской прессе.
Впрочем, своеобразная ирония заключается в том, что, когда и если это произойдет, наша отечественная медиасфера, скорее всего, этого даже не заметит.