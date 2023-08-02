Белорусские эксперты: Польские обвинения в якобы нарушении вертолётами РБ воздушных границ могут стать поводом для переброски их новых сил на восток

В Белоруссии продолжают комментировать вчерашние обвинения со стороны официальной Варшавы в том, что якобы два белорусских военных вертолёта нарушили границы Польши и вошли в её воздушное пространство примерно на 3 км. При этом польская отсылка шла к тому, что вертолёты «напугали польских граждан, которые видели их над польской территорией».В министерстве обороны Республики Беларусь опровергли польские заявления, а белорусские военные добавили, что обвинения Варшавы без предоставления каких-либо конкретных фактов больше похожи на вариант «одна бабка сказала».Тем временем белорусские эксперты, комментируя ситуацию, склонны полагать, что заявления официальной Варшавы о якобы нарушении воздушных границ вертолётами Ми-8 и Ми-24 может быть новым поводом для переброски дополнительных подразделений польской армии к границам не только Белоруссии, но и Украины. И эта версия вполне жизнеспособная, учитывая, что командование польских вооружённых сил уже распорядилось осуществить переброску нескольких подразделений на восток «для усиления охраны границы».Постоянная антироссийская и антибелорусская риторика Варшавы, её милитаристские потуги вполне могут привести к серьёзной эскалации. И если Вашингтон осознает, что проект «Украина» терпит поражение на поле боя, то следующим проектом тарана против Союзного государства вполне может стать натовская Польша. И это на фоне желания самой Польши урвать себе часть территории украинского соседа, так называемые Восточные Кресы.