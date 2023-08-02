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Белорусские эксперты: Польские обвинения в якобы нарушении вертолётами РБ воздушных границ могут стать поводом для переброски их новых сил на восток

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Белорусские эксперты: Польские обвинения в якобы нарушении вертолётами РБ воздушных границ могут стать поводом для переброски их новых сил на восток

В Белоруссии продолжают комментировать вчерашние обвинения со стороны официальной Варшавы в том, что якобы два белорусских военных вертолёта нарушили границы Польши и вошли в её воздушное пространство примерно на 3 км. При этом польская отсылка шла к тому, что вертолёты «напугали польских граждан, которые видели их над польской территорией».


В министерстве обороны Республики Беларусь опровергли польские заявления, а белорусские военные добавили, что обвинения Варшавы без предоставления каких-либо конкретных фактов больше похожи на вариант «одна бабка сказала».

Тем временем белорусские эксперты, комментируя ситуацию, склонны полагать, что заявления официальной Варшавы о якобы нарушении воздушных границ вертолётами Ми-8 и Ми-24 может быть новым поводом для переброски дополнительных подразделений польской армии к границам не только Белоруссии, но и Украины. И эта версия вполне жизнеспособная, учитывая, что командование польских вооружённых сил уже распорядилось осуществить переброску нескольких подразделений на восток «для усиления охраны границы».

Постоянная антироссийская и антибелорусская риторика Варшавы, её милитаристские потуги вполне могут привести к серьёзной эскалации. И если Вашингтон осознает, что проект «Украина» терпит поражение на поле боя, то следующим проектом тарана против Союзного государства вполне может стать натовская Польша. И это на фоне желания самой Польши урвать себе часть территории украинского соседа, так называемые Восточные Кресы.
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10 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:20
    +2
    Гиена Европы опять может стать виновником очередной мировой войны...надеюсь вагнера и белорусы пообломают ей зубы.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 06:53
      -2
      Вот что все до гиены доматались? Сильное стайное животное ,с строгой дисциплиной . По силе уступает только льву. А на счёт падальщика, а кто в дикой природе не падальщик? Медведь тот ещё любитель тухлого. Цитирование русофоба Черчилля,так себе занятие. Он и про Россию не лестно отзывался.
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 07:12
      0
      Горячие головы в Варшаве может остудить переброска дополнительного ТЯО в Беларусь. Агрессивные польские националисты должны знать, что их попытка захватить белорусские и украинские земли приведёт к ликвидации польских государства и народа раз и навсегда. Они просто сгорят в ядерном пламени. am
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:24
    +1
    вертолёты «напугали польских граждан, которые видели их над польской территорией»
    Ну если польские граждане часть территории Белоруссии воспринимают, как свою тогда возможно и напугали. Польша из кожи вон лезет нагнетая в информационном пространстве якобы "угрозу" со стороны Белоруссии. Надо же чем-то оправдывать возросшие расходы на армию и помощь Киеву.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 06:33
      0
      Цитата: rotmistr60
      Польша из кожи вон лезет нагнетая в информационном пространстве якобы "угрозу" со стороны Белоруссии.

      "Ты, Зин, на грубость нарываешься..." (с) Какой хороший предлог чтобы оправдать свои действия.
  3. Cannon
    Cannon Сегодня, 06:53
    0
    Цитата: Леха с Андроида.
    Гиена Европы опять может стать виновником очередной мировой войны...надеюсь вагнера и белорусы пообломают ей зубы

    Надо не зубы ломать , а очко порвать и сердце вырвать.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 07:07
      0
      Может быть с краиной сначало закончить?
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:21
    0
    Цитата: ASAD
    Цитирование русофоба Черчилля,так себе занятие. Он и про Россию не лестно отзывался.

    Знаем и это smile, а поведение Польши точно соответствует поведению гиены...потому и докопались до нее.
    Медведь всеядное животное в отличии от гиены. smile
    С Окраиной пока непонятки...наш гарант все о переговорах вещает со всех утюгов. request
    Черт его знает чего он хочет деми, дена или нового Стамбула.
    Тут на днях три гражданских судна прошли из Босфора и встали на погрузку в портах Украины...это не смотря на заявление нашего Минобороны...будем посмотреть чем эта красная линия закончится...НАТО тоже интересно.
  5. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 07:29
    0
    Вертолёты напугали польских граждан...
    В 19-м веке крестьянушки тож паровозов шугались. Но ничё, пообвыклись. Тапереча и сами на них ездиют.
  6. Грац
    Грац Сегодня, 07:33
    0
    о теперь стоит ждать провокацию на польской территории, как ту которую полякам устроили немцы с захватом радиостанции , как предлог к объявлению войны в 1939г, думаю будет похожее действо и под это дело поляки попытаются вести в работу 5 поправку НАТО о совместной защите