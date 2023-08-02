В результата удара по нефтехранилищу противника в Измаиле оно выгорело полностью

Российские Вооружённые силы в ночь на среду, 2 августа, нанесли очередные удары по объектам противника на различных территориях, которые он контролирует, включая тыловые районы.
По объектам ВСУ в Херсоне удары были нанесены ещё вчерашним вечером. Была проведена бомбардировка объектов украинского спецназа в районе Антоновского моста, пунктов размещения личного состава войск противника непосредственно в Херсоне. По последним данным, в результате бомбардировки были уничтожены и несколько иностранных наёмников, которые ранее прибыли в регион с целью дальнейшего участия в форсировании Днепра на этом направлении.
Взрывы прогремели в Харьковской области и Киеве. Украинская сторона заявила о массовом налёте ударных дронов. Речь идёт о дронах типа «Герань». Мэр украинской столицы заявил о «повреждении нежилого помещения в Соломенском районе». Известно о взрывах на объектах в Святошинском районе Киева.
Одной из целей ВС РФ этой ночью стали объекты на придунайских территориях. Одним из поражённых объектов стало нефтехранилище в городе Измаиле. В результате попадания нефтехранилище, которое активно использовалось в целях обеспечения военных операций ВСУ, выгорело полностью. Пожарные долгое время справиться с огнём не могли. Известно о прилётах по объектам в других городах Одесской области, включая порт Рени.