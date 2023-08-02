Военное обозрение
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В результата удара по нефтехранилищу противника в Измаиле оно выгорело полностью

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В результата удара по нефтехранилищу противника в Измаиле оно выгорело полностью

Российские Вооружённые силы в ночь на среду, 2 августа, нанесли очередные удары по объектам противника на различных территориях, которые он контролирует, включая тыловые районы.


По объектам ВСУ в Херсоне удары были нанесены ещё вчерашним вечером. Была проведена бомбардировка объектов украинского спецназа в районе Антоновского моста, пунктов размещения личного состава войск противника непосредственно в Херсоне. По последним данным, в результате бомбардировки были уничтожены и несколько иностранных наёмников, которые ранее прибыли в регион с целью дальнейшего участия в форсировании Днепра на этом направлении.

Взрывы прогремели в Харьковской области и Киеве. Украинская сторона заявила о массовом налёте ударных дронов. Речь идёт о дронах типа «Герань». Мэр украинской столицы заявил о «повреждении нежилого помещения в Соломенском районе». Известно о взрывах на объектах в Святошинском районе Киева.

Одной из целей ВС РФ этой ночью стали объекты на придунайских территориях. Одним из поражённых объектов стало нефтехранилище в городе Измаиле. В результате попадания нефтехранилище, которое активно использовалось в целях обеспечения военных операций ВСУ, выгорело полностью. Пожарные долгое время справиться с огнём не могли. Известно о прилётах по объектам в других городах Одесской области, включая порт Рени.
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10 комментариев
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  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 06:48
    0
    Мэр украинской столицы заявил о «повреждении нежилого помещения в Соломенском районе». Известно о взрывах на объектах в Святошинском районе Киева.

    Да сегодня ночью трижды объявляли тревогу в Киевской области. Особенно в районе аэропортов.
  2. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 06:50
    +2
    Румыны, наверное, с удовольствием через Дунай смотрели на это зрелище.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:28
      +1
      Аа!ЕС!.Вчера одно чудо просило не нагнетать в связи с ударами по Москва-Сити.....Пожелание выполнено с точностью до наоборот
  3. monetam
    monetam Сегодня, 06:51
    +1
    Очень хороший результат, ракетчикам респект. Большие украинские порты уже приведены в негодность, дело- за малыми.
  4. Мореход
    Мореход Сегодня, 06:51
    +5
    Куда-то туда вверх по Дунаю направились торговые суда... надеюсь теперь одумаются судовладельцы, что без разрешения России - ни ни.
  5. Cannon
    Cannon Сегодня, 06:55
    +3
    Цитата: Pharmacist
    Румыны, наверное, с удовольствием через Дунай смотрели на это зрелище

    Светло как днём. Аналог Питерских белых ночей.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:04
    +1
    Цитата: Pharmacist
    Румыны, наверное, с удовольствием через Дунай смотрели на это зрелище.
    Скорее с тревогой представляя себя на месте украинцев, т.к. некоторые понимают, что возможно и вовлечение Румынии в конфликт. Радует то, что удары наносятся каждую ночь (день) и без перерывов.
  7. Serafim
    Serafim Сегодня, 07:06
    +1
    Раньше нельзя было? Новость то хорошая, но почему кота за хвост тянем...
  8. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 07:32
    0
    Велик ли хоть объём хранилища? Это-то что скрывать? Али стыдно (пара бочек)? laughing
  9. БойКот
    БойКот Сегодня, 07:35
    +1
    Постепенно такие сообщения становятся рутиной, и это хорошо. При этом возможности украинской ПВО тают постепенно, запад не в состоянии поддерживать её на должном уровне, и это ещё лучше.