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В ночное время удары были нанесены по объектам противника в Славянске, Черкасской и Одесской областях

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В ночное время удары были нанесены по объектам противника в Славянске, Черкасской и Одесской областях

В ходе ночной атаки на объекты противника были поражены цели в различных регионах, а также на территории оккупированных ВСУ новых регионов Российской Федерации. Так, нанесена серия ударов по объектам противника в Славянске (Донецкая Народная Республика). Целями этих ударов были выбраны объекты размещения резервных подразделений противника, в том числе тех, которыми собирались усиливать натиск на северном фланге Артёмовска.


Серия взрывов прогремела в Черкасской области Украины. Сообщалось о работе ПВО над этим регионом.

В украинских пабликах дают свои оценки работы ПВО ВСУ на южном направлении. Очевидцы сообщают о том, что ни один российский дрон, который направлялся на объекты в Измаиле, средствами противовоздушной обороны сбит не был.

Комментарии украинских пользователей в сети:

ПВО нет от слова совсем.

А где наша противовоздушная оборона?

Есть и те, кто посчитал, что ПВО не использовалась сознательно. А причиной, по версии самих жителей Одесской области, может являться то, что «у командования ВСУ были опасения по поводу того, что зенитные ракеты могут упасть на территории соседней Румынии».

Несколько жителей Рени заявили, что один ударный дрон ПВО всё же сбила. Но всего таких дронов было выпущено по объектам в Измаиле и соседних городах не менее 8.

Напомним, что в результате попадания по топливному терминалу в Измаиле он полностью выгорел.
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6 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:11
    +1
    А комментарии украинских пользователей мне нравятся
    ПВО нет от слова совсем.
    Что на это ответят те кто каждый раз сбивает по 90% -100%, а некоторые умудрялись и больше (украинская пропаганда и простая арифметика вещи не сопоставимые) российских ракет и БПЛА?
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 07:50
      0
      А где наша противовоздушная оборона?

      Вашими, на Украине остались только злоба, бандеровцы и скулеж. Остальное всё гейропейское.
  2. Равик
    Равик Сегодня, 07:26
    0
    Украинская ПВО на мелочь не разменивается...
    Им Кинжалы подавай. Вот тогда они УХ!!!
  3. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 07:49
    0
    Это укры сами Измаил обстреляли! Это провокация , целью которой стало нанесение ущерба судам , которые якобы совершили "прорыв" блокады в укро порты. И всё это для создания поводов вступления в конфликт третьих стран!
  4. polinet
    polinet Сегодня, 07:50
    0
    Цитата: Равик
    Украинская ПВО на мелочь не разменивается...
    Им Кинжалы подавай. Вот тогда они УХ!!!

    Ну да и тётушки с банками огурцов ждут laughing
  5. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 07:52
    0
    И вообще, в Измаиле произошёл скачок напряжения в сети и начали взрываться кондиционеры и всякие холодильные установки!!!