В ночное время удары были нанесены по объектам противника в Славянске, Черкасской и Одесской областях

В ходе ночной атаки на объекты противника были поражены цели в различных регионах, а также на территории оккупированных ВСУ новых регионов Российской Федерации. Так, нанесена серия ударов по объектам противника в Славянске (Донецкая Народная Республика). Целями этих ударов были выбраны объекты размещения резервных подразделений противника, в том числе тех, которыми собирались усиливать натиск на северном фланге Артёмовска.
Серия взрывов прогремела в Черкасской области Украины. Сообщалось о работе ПВО над этим регионом.
В украинских пабликах дают свои оценки работы ПВО ВСУ на южном направлении. Очевидцы сообщают о том, что ни один российский дрон, который направлялся на объекты в Измаиле, средствами противовоздушной обороны сбит не был.
Комментарии украинских пользователей в сети:
ПВО нет от слова совсем.
А где наша противовоздушная оборона?
Есть и те, кто посчитал, что ПВО не использовалась сознательно. А причиной, по версии самих жителей Одесской области, может являться то, что «у командования ВСУ были опасения по поводу того, что зенитные ракеты могут упасть на территории соседней Румынии».
Несколько жителей Рени заявили, что один ударный дрон ПВО всё же сбила. Но всего таких дронов было выпущено по объектам в Измаиле и соседних городах не менее 8.
Напомним, что в результате попадания по топливному терминалу в Измаиле он полностью выгорел.