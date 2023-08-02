В Париж прибыли первые группы эвакуированных из Нигера французов

Мы сделали это с чувством облегчения.

В аэропорту Парижа приземлились первые эвакуационные самолёты из африканского государства Нигер.Напомним, что правительство Франции объявило об эвакуации своих граждан из Нигера после того, как там к власти пришли военные, обвинившие президента Базума в коррупции и защите интересов Запада. Новым властям Нигера со стороны организации экономического сотрудничества стран Западной Африки был поставлен ультиматум: либо возвращение президента в его кресло, либо военная операция. В Нигере Базума восстанавливать в должность отказались, а в ряде стран той же организации (ЭКОВАС), включая Мали, Буркина-Фасо и Гвинею, заявили, что если на Нигер будет совершено нападение извне, то эти страны расценят это как объявление им войны.Известно, что первые три французские борта эвакуировали из Нигера не только десятки французов, но и граждан ряда других стран Европы. При этом сотрудники французского посольства в Нигере, группа которых была эвакуировано, заявили, что «в Нигере свергли законно избранного президента и это нарушает международные нормы и конституцию самого Нигера».Жаль, никто из французских репортёров не спросил у эвакуированных дипломатов, почему никакой негативной реакции со стороны официального Парижа не последовало, когда аналогичные события произошли в 2014 году на Украине.Зато репортёры поинтересовались у прибывших в Париж о том, с каким чувством они покидали Нигер.Один из интервьюируемых:Ранее Макрон заявил, что если гражданам Франции в Нигере будет угрожать опасность, то Париж может пойти на «самые решительные меры».