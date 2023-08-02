В Париж прибыли первые группы эвакуированных из Нигера французов

В аэропорту Парижа приземлились первые эвакуационные самолёты из африканского государства Нигер.
Напомним, что правительство Франции объявило об эвакуации своих граждан из Нигера после того, как там к власти пришли военные, обвинившие президента Базума в коррупции и защите интересов Запада. Новым властям Нигера со стороны организации экономического сотрудничества стран Западной Африки был поставлен ультиматум: либо возвращение президента в его кресло, либо военная операция. В Нигере Базума восстанавливать в должность отказались, а в ряде стран той же организации (ЭКОВАС), включая Мали, Буркина-Фасо и Гвинею, заявили, что если на Нигер будет совершено нападение извне, то эти страны расценят это как объявление им войны.
Известно, что первые три французские борта эвакуировали из Нигера не только десятки французов, но и граждан ряда других стран Европы. При этом сотрудники французского посольства в Нигере, группа которых была эвакуировано, заявили, что «в Нигере свергли законно избранного президента и это нарушает международные нормы и конституцию самого Нигера».
Жаль, никто из французских репортёров не спросил у эвакуированных дипломатов, почему никакой негативной реакции со стороны официального Парижа не последовало, когда аналогичные события произошли в 2014 году на Украине.
Зато репортёры поинтересовались у прибывших в Париж о том, с каким чувством они покидали Нигер.
Один из интервьюируемых:
Мы сделали это с чувством облегчения.
Ранее Макрон заявил, что если гражданам Франции в Нигере будет угрожать опасность, то Париж может пойти на «самые решительные меры».