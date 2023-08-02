Военное обозрение
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В Париж прибыли первые группы эвакуированных из Нигера французов

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В Париж прибыли первые группы эвакуированных из Нигера французов

В аэропорту Парижа приземлились первые эвакуационные самолёты из африканского государства Нигер.


Напомним, что правительство Франции объявило об эвакуации своих граждан из Нигера после того, как там к власти пришли военные, обвинившие президента Базума в коррупции и защите интересов Запада. Новым властям Нигера со стороны организации экономического сотрудничества стран Западной Африки был поставлен ультиматум: либо возвращение президента в его кресло, либо военная операция. В Нигере Базума восстанавливать в должность отказались, а в ряде стран той же организации (ЭКОВАС), включая Мали, Буркина-Фасо и Гвинею, заявили, что если на Нигер будет совершено нападение извне, то эти страны расценят это как объявление им войны.

Известно, что первые три французские борта эвакуировали из Нигера не только десятки французов, но и граждан ряда других стран Европы. При этом сотрудники французского посольства в Нигере, группа которых была эвакуировано, заявили, что «в Нигере свергли законно избранного президента и это нарушает международные нормы и конституцию самого Нигера».

Жаль, никто из французских репортёров не спросил у эвакуированных дипломатов, почему никакой негативной реакции со стороны официального Парижа не последовало, когда аналогичные события произошли в 2014 году на Украине.

Зато репортёры поинтересовались у прибывших в Париж о том, с каким чувством они покидали Нигер.

Один из интервьюируемых:

Мы сделали это с чувством облегчения.

Ранее Макрон заявил, что если гражданам Франции в Нигере будет угрожать опасность, то Париж может пойти на «самые решительные меры».
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10 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 07:32
    0
    Мусор за собой не забудьте вынести, да и свет выключить.
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 07:38
      0
      Макрону надо каждому ,вернувшемуся выдать памперс и поздравить с облегчением.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:46
      0
      Надеюсь,что они облегчились уже в самолете..Все свое забрали с собой
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 07:33
    0
    Ранее Макрон заявил, что если гражданам Франции в Нигере будет угрожать опасность, то Париж может пойти на «самые решительные меры».
    fool Нигерийцы испугались и отпустили французов с миром. Что скажет теперь Макрон? request Думаю начнет бомбить... Традиция такой... request
  3. Комментарий был удален.
  4. Добрый
    Добрый Сегодня, 07:38
    0
    Однажды такое уже случалось в их стране.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:48
      0
      Вообще то Нигер не оккупировал Францию(хотя к этому уже подошли жители солнечной Африки) wassat crying hi
    2. Maxim G
      Maxim G Сегодня, 07:51
      0
      А что за событие на фото изображено?
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:39
    0
    с каким чувством они покидали Нигер. Один из интервьюируемых: Мы сделали это с чувством облегчения.
    А с каим чувством находились там до свержения прозападного президента? Наверное с чувством превосходства и вседозволенности? Вот и молитесь, что вас выпустили без проволочек, а не определили в барак до стабилизации обстановки.
  6. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 07:44
    0
    Один из интервьюируемых:

    Мы сделали это с чувством облегчения.

    Проще: зная отношение к себе успели не раз "облегчиться". laughing
  7. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 07:49
    0
    [quoteВ Париж прибыли первые группы эвакуированных из Нигера французов][/quote]
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    — «Увидеть Париж и офигеть!» ...


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