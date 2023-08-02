Экс-президенту США Трампу предъявили новые обвинения, в том числе в сговоре с целью обмана государства

В США предъявлены новые обвинения бывшему президенту страны Дональду Трампу. С возможностью привлечения его к уголовной ответственности по четырем пунктам согласилось Большое жюри присяжных.Дональда Трампа обвиняют в совершении нескольких уголовных преступлений, в том числе в «сговоре с целью обмана государства», в «сговоре для вмешательства в официальные процедуры», собственно во вмешательстве в официальные процедуры и в «сговоре против прав». Завтра, 3 августа, Трамп должен посетить судебное заседание.Как и следовало ожидать, американский суд раскручивает дело о событиях в Капитолии 6 января 2021 года. Тогда сторонники Трампа штурмовали Капитолий. Теперь экс-главу Белого дома обвиняют в том, что он через массовые беспорядки пытался воспрепятствовать утверждению результатов выборов, на которых победил кандидат от Демократической партии США Джо Байден.Понятно, что Вашингтон сейчас хочет любыми способами нейтрализовать Трампа, рассматриваемого в качестве главного конкурента действующего президента Джо Байдена на предстоящих в 2024 году президентских выборах. С этой целью против Трампа и возбуждаются уголовные дела, чтобы арестовать и заключить экс-президента под стражу, лишив его возможности участвовать в выборах.Победа Трампа могла бы очень серьезно помешать действующему политическому руководству США, в том числе и в плане помощи Украине. Кроме того, не исключено, что при Трампе началось бы расследование деятельности семейства Байденов, в том числе в связи с коррупцией и разворовыванием выделяемых Украине денежных средств.