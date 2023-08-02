Агентство Fitch понизило кредитный рейтинг США

«Да что они себе позволяют…» Международное рейтинговое агентство Fitch всё же пошло на снижение суверенного кредитного рейтинга США, впервые за последнее время опустив его с наивысшей планки. Теперь, по ранжированию Fitch, американская экономика имеет рейтинг не AAA, AA+.«ААА» – «наивысший уровень кредитоспособности», «AA+» - «очень высокий уровень кредитоспособности». То есть, он «очень высок», но есть и выше. Примерно такие формилировки используются рейтинговым агентством, которое, по всем правилам экономики, должно было давно опустить кредитный рейтинг США значительно ниже, исходя из неспособности Вашингтона добиться остановки роста госдолга.В Fitch комментируют своё решение, отмечая, что понижение кредитного рейтинга США связано с растущей долговой нагрузкой и рисками высокой инфляции и рецессии.Напомним, что ранее, буквально в последний момент, американские власти произвели «трюк», который, по сути, отменяет потолок государственного долга США, как минимум до вступления в должность следующего президента. Если этим президентом вновь станет Байден, то трюк проведут и ещё раз (как минимум). Если в кресле окажется его противник, то вопрос госдолга будет использоваться как политический – для «торговли» во внутриполитической системе Соединённых Штатов.Как понижение Fitch кредитного рейтинга США повлияет на сами США? На данном этапе никак не повлияет по той причине, что власти США, как отмечено, сами для себя отменили необходимость расплачиваться по долгам, а если это частично и будут делать, то новыми напечатанными (эмитированными) средствами.