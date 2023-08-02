Военное обозрение
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Западная пресса обвинила Украину в хамстве в отношении США и Европы в ответ на военную и финансовую помощь

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Западная пресса обвинила Украину в хамстве в отношении США и Европы в ответ на военную и финансовую помощь

Руководство Украины оскорбительно ведет себя в отношении США и европейских государств, заставляя Запад сомневаться в признательности за оказываемую военную и финансовую помощь. Об этом пишет американский журнал Washington Examiner.


По утверждению западной прессы, Украина допускает хамство в отношении стран Запада, хотя полностью зависит от них в финансовом и военном отношениях. Киевский режим пытается путем критики воздействовать на Запад и добиться более масштабных военных поставок, но в действительности такое поведение может привести к противоположному эффекту. Уже сейчас на Западе многие недовольны поведением украинских политиков.

Ранее украинское министерство иностранных дел вызвало посла Польши на Украине Бартоша Цихоцкого. Ему выразили протест из-за недавнего заявления министра канцелярии президента Польши Анджея Дуды Марчина Пшидача, в котором польский чиновник обвинил Киев в неблагодарности за оказываемую поддержку.

После этого с осуждением действий Киева выступил уже премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, а ведь Варшава является одним из ближайших покровителей украинского режима. Именно поляки составляют основную часть воюющих на стороне ВСУ иностранных наемников.

Посла Украины в Польше в ответ также пригласили в МИД страны для разъяснений по поводу позиции Киева. Причина разногласий - категорический отказ Польши разрешать ввоз украинского зерна.

Между тем, хамство Украины в адрес Запада началось уже довольно давно. Еще в прошлом году тогдашний посол Украины в ФРГ Андрей Мельник позволял себе грубые высказывания в адрес канцлера Германии Олафа Шольца, которого он, в частности, назвал «обиженной ливерной колбасой».
Использованы фотографии:
Wikipedia / DiscoverWithDima
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27 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 08:02
    +9
    Западная пресса обвинила Украину в хамстве

    ***

    — «З глузду з'їхали , чи що?»...


    ***
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:19
      +12
      Ну так посади свинью за стол, она ноги на стол и на шею хозяину дома еще закинет. Наглость Украины это не второе счастье, а первый стиль существования.
      1. Пауль Зиберт
        Пауль Зиберт Сегодня, 08:38
        +8
        А что они хотели от свинособак?
        Недаром немцы во время войны называли своих союзников бандеровцев "хундешвайн" - "собакосвиньи"...
        Есть примета.
        Если ты думаешь, что тебе должны родители - ты ребёнок.
        Если ты думаешь, что тебе должно государство - ты либерал.
        А если ты думаешь, что тебе должен весь мир - ты xoxoл... wink
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 09:51
        +3
        Цитата: Silver99
        Ну так посади свинью за стол, она ноги на стол и на шею хозяину дома еще закинет.

        У них жизненное кредо такое, насикать в колодец из которого пьют и пилить сук, на котором сидят.
      3. aleks neym_2
        aleks neym_2 Сегодня, 10:07
        +2
        Ничего...матрасники, гейропейцы и это схавают - с одного корыта жрут!
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 08:02
    +8
    Вот, началось. Шароварных беженцев уже топчут за поведение. Взялись и официальные высказывания.
    А раньше то что - не слышали? Сами распустили краинцев, теперь начали возмущаться. Поздно.
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 08:07
      +2
      Ничего хорошего в этом нет для нас нет. Это говорит о том, что Западу необходим очередной "договорняк".
  3. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 08:05
    +5
    Скорее всего, никаких последствий это хамство не будет иметь. В ближайшем обозримом будущем . Так как для Запада , эти издержки вполне оправданы. По этому, на эти "мелочи" пока внимания особо не обращают.
    Слишком многое поставлено на кон. Цель оправдывает средства .
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 08:30
      0
      Так как для Запада , эти издержки вполне оправданы.
      ...это ты о чём....на западе налоги, цены на энергоносители повышаются регулярно..безработица растёт...и ситуация ухудшается....ещё в добавок заканчивается контракт с по Дружбе. а у других поставщиков цены выше крыши...какая цель ...ни одной цели достигнуто не было и не будет...потому что у руля западного одни идиоты
  4. Бодипанчер
    Бодипанчер Сегодня, 08:06
    +12
    Если хамство работает почему бы нет. Мельник назвал шольца обиженным и колбасой, тот дал леопарды и бмп.
    1. ИВЗ
      ИВЗ Сегодня, 10:08
      +1
      Мельник назвал шольца обиженным и колбасой, тот дал леопарды и бмп.
      Ну дал-то не потому что обозвали, а потому что заставили дать. И тянул с этим делом сколько мог. Обижать партнёров глупо.
    2. 41 РЕГИОН
      41 РЕГИОН Сегодня, 10:32
      0
      Цитата: Бодипанчер
      Мельник назвал шольца обиженным и колбасой, тот дал леопарды и бмп.

      А что бы дать что то ещё Шольц может сказать "сначала люстрируйте Мельника "
      Удивительно что Шольц пока молчит по этому поводу
  5. ИВЗ
    ИВЗ Сегодня, 08:07
    +7
    заставляя Запад сомневаться в признательности за оказываемую военную и финансовую помощь
    Выжали из ситуации всё что смогли и похоже готовятся к выходу из проекта Начали готовить общественное мнение, провоцируют конфликт с правительством Украины, в общем всё как учили.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:10
    +4
    Украина допускает хамство в отношении стран Запада, хотя полностью зависит от них в финансовом и военном отношениях.
    Тю, проснулись. Сами вырастили, выкормили вот теперь и расхлебывайте.
  7. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 08:10
    +3
    До Запада начинает доходить, с кем он связался. Не до западных властей конечно, они-то это знали всегда. До общественности начинает доходить.
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 08:20
      +6
      Запад прекрасно знал и знает с кем связался. Сейчас Запад воюет с нами жизнями украинцев. Возникнет необходимость для запада в передышке, уберут Зе и отправят Украину на "переговоры". Через время для нас все повторится вновь.
    2. RVAPatriot
      RVAPatriot Сегодня, 08:22
      +2
      Не начинает до общественности доходить! Людям запада счас через пропаганду начинают навязывать другое мнение... Раньше было "Надо 404 помогать", теперь "От нее одни проблемы".... Зачем западу порося, от которого нету никакого толка, а кормить надо?
    3. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 08:42
      +1
      . До общественности начинает доходить.
      ...возможно..хотя то ли ещё будет..платёжки населению приходят с тарифами всё больше и больше...короче докормились киевскую хунту
  8. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:11
    +2
    Походу, до них начало доходить с кем связались, а выпутаться уже не просто.
  9. notingem
    notingem Сегодня, 08:19
    +5
    Ну хоть кто то мировым ГЕГЕМОНАМ хамит. Хамы всех стран ОБЬЕДИНЯЙТЕСЬ
  10. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 08:26
    +2
    Мока они готовы подыхать за одну мысль об марковке( несбыточную примерно никогда) им все будут прощать. Но как товарные количества шароварн ков кончится, тогда будут вешать всех собак.
  11. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:28
    +1
    Это говорит о том, что Украина утратила статус "любимой жены".
  12. Дедок
    Дедок Сегодня, 08:48
    +3
    неспроста на этом фоне появилась инфа о том, кто должен замещать зелю, если его не станет
  13. Валерий-010
    Валерий-010 Сегодня, 08:59
    +2
    ТАРАС ШЕВЧЕНКО - "украинцы"

    украинец останется хохлом,
    Хоть ты пусти ЕГО в Европу.
    Где надо действовать умом,
    Он подставляет только жопу.

    И потому-то на Руси
    Завещано аж Мономахом:
    "Связаться Боже упаси!
    С тремя - жидом, хохлом и ляхом.".

    Коварен еврей, хотя и слеп;
    Кичливый лях - похуже бляди;
    украинец же - съест с тобою хлеб,
    И тут же в суп тебе нагадит.

    "украинцы" - Т.Г. Шевченко 1851 год. (c)
  14. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 09:01
    +1
    слышно бурление смыва урины в унитаз
  15. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 10:06
    +1
    Европа сама породила этого монстра, позволяя капризному ребёнку вести себя как хочет, орать и дрыгать ногами в любом месте, валяться по полу и требовать купить игрушку с полки, истерить и бить взрослых по ногам, - в ответ только умиляясь и говоря "только посмотрите, какое развитое и смышленое дитя!"
  16. -sa-
    -sa- Сегодня, 10:38
    0
    Плевать на руку кормящую и просить больше и больше,а после ненавидеть,винить в своих бедах,это у них обычное дело.тому пример советский союз,который восстановил украину из пепла,после того как во вторую мировую к ним европа свои ценности приносила.тому пример россия,которая им до 2014г продавала газ дешевле чем собственному народу и европе и поддерживала как могла их заводы.а с учетом того что рф платила за транзит,то газ украине доставался бесплатно.так всё равно россия плохая была и жить мешала.то же самое отношение ждёт и европу с сша