Руководство Украины оскорбительно ведет себя в отношении США и европейских государств, заставляя Запад сомневаться в признательности за оказываемую военную и финансовую помощь. Об этом пишет американский журнал Washington Examiner.По утверждению западной прессы, Украина допускает хамство в отношении стран Запада, хотя полностью зависит от них в финансовом и военном отношениях. Киевский режим пытается путем критики воздействовать на Запад и добиться более масштабных военных поставок, но в действительности такое поведение может привести к противоположному эффекту. Уже сейчас на Западе многие недовольны поведением украинских политиков.Ранее украинское министерство иностранных дел вызвало посла Польши на Украине Бартоша Цихоцкого. Ему выразили протест из-за недавнего заявления министра канцелярии президента Польши Анджея Дуды Марчина Пшидача, в котором польский чиновник обвинил Киев в неблагодарности за оказываемую поддержку.После этого с осуждением действий Киева выступил уже премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, а ведь Варшава является одним из ближайших покровителей украинского режима. Именно поляки составляют основную часть воюющих на стороне ВСУ иностранных наемников.Посла Украины в Польше в ответ также пригласили в МИД страны для разъяснений по поводу позиции Киева. Причина разногласий - категорический отказ Польши разрешать ввоз украинского зерна.Между тем, хамство Украины в адрес Запада началось уже довольно давно. Еще в прошлом году тогдашний посол Украины в ФРГ Андрей Мельник позволял себе грубые высказывания в адрес канцлера Германии Олафа Шольца, которого он, в частности, назвал «обиженной ливерной колбасой».