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Австрийский аналитик: Спустя почти два месяца с начала контрнаступления ВСУ под контролем РФ по-прежнему территории, превосходящие по площади Австрию

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Австрийский аналитик: Спустя почти два месяца с начала контрнаступления ВСУ под контролем РФ по-прежнему территории, превосходящие по площади Австрию

В австрийском издании Der Standard вышла статья аналитика Флориана Нидерндорфера, тематика которой связана с украинским контрнаступлением. Это контрнаступление длится практически два месяца, однако сколько-нибудь заметных результатов украинская армия к настоящему моменту не достигла. На ряде направлений российские войска переходят в контратаку, занимая территории, ранее контролируемые противником.


Нидерндорфер:

Как бы ни были велики ожидания на Западе в отношении украинской армии, оснащенной американскими и европейскими системами вооружения, сегодня, спустя почти два месяца после начала украинского контрнаступления ситуация на местах видится туманной.

Австрийский автор пишет, что, несмотря на заявления украинских властей о взятии под контроль за сутки нескольких квадратных километров территории и, несмотря на ожидания от ВСУ, под контролем России остаются территории, «по площади превосходящие Австрию».

Австрийский аналитик:

Спустя почти два месяца с начала контрнаступления ВСУ от стратегической цели – Азовского моря – по-прежнему отделяют 100 с лишним километров.

По его словам, для украинской армии время имеет решающее значение. Нидерндорфер пишет, что в октябре земля размокнет под осенними дождями, «начнётся на Украине сезон грязи, когда масштабные операции с применением танков станут ещё более сложными». Сейчас, как пишет австрийский автор, украинское наступление идёт крайне медленно, а поставленное Западом оружие используется малоэффективно.

Нидерндорфер пишет, что украинский президент попытался выставить взятие под контроль «села Старомайорское с некогда 900 жителями большой победой, глядя при этом на Запад».

Напомним, что вследствие контрударов российской армии ВСУ контроль утратили и над Старомайорским. По крайней мере, это село противник полностью не контролирует.

Далее приводится мнение военного аналитика Маркуса Райснера из военной академии в Винер-Нойштадте. По его словам, Украина подготовила 12 резервных бригад общей численностью в 60 тысяч человек. Однако две трети этих бригад уже пришлось развернуть на поле боя.

Райснер:

Однако у Киева всё ещё есть в запасе 82-я десантно-штурмовая бригада, которая оснащена 90 американскими бронетранспортерами Stryker, 40 немецкими танками Marder и 14 британскими основными боевыми танками Challenger и считается особенно мощной. Однако до сих пор атаки крупными соединениями в значительной степени терпели неудачу, потому что Украина не может сдерживать противника из-за нехватки военно-воздушных сил.

По словам преподавателя военной академии Австрии, фактор отсутствия крупных формирований ВВС и привёл к тому, что ВСУ стали использовать тактику мелких групп, но она «даёт крайне ограниченный результат».

Райснер отмечает, что «определённого успеха украинская армия добилась на флангах под Бахмутом (Артёмовском), но и то лишь по той причине, что у российских войск на этом направлении было мало времени для обустройства мощных рубежей обороны».

Аналитик Вальтер Файхтингер из Центра стратегического анализа в Вене:

Нехватка авиации украинцами не может быть полновесно компенсирована ни дальнобойной артиллерией, ни хорошей разведкой.

Поэтому тот же Файхтингер «видит ограниченные успехи ВСУ», которые, по его словам, «тоже не нужно приуменьшать».
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19 комментариев
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  1. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 08:50
    +1
    «видит ограниченные успехи ВСУ»
    ...если только в самоубийстве...может ему стоило б обозреть хунтярские кладбища которые разрастаются снежным комом..и это вершина айсберга, остальные или в траншеях закопаны или зверьём растянуты....в принципе это и была стратегия коллективной империи лжи
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:52
      +1
      это им никак нельзя показывать в западных сми - вся выстроенная система оболванивания рухнет.
      1. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Сегодня, 09:15
        0
        вся выстроенная система оболванивания рухнет.
        ..да ни чё там не рухнет...тамошнему пиплу по барабану, тем более фискальная система работает безотказно пока....пипл если и выходит на протесты то только из меркантильного интереса...и так будет всегда в обозримом будущем
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:51
    -1
    Что есть той Австрии?Нам необходимо освободить всю территорию от украинства.Жизненно необходимо
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 09:05
      +1
      Нам необходимо освободить всю территорию от украинства.Жизненно необходимо
      ...всю не стоит..может хватит постоянно на одни и те же грабли наступать....сам подумай...мощная карательная машина СССР после войны ещё 10 лет выкуривала бандеровцев, и всё равно дело до конца не довела, чё уж про сейчас говорить...так гемороя себе прибавить..отрезать от Чёрного моря и будет достаточно..а там они сами себя как пауки в банке перегрызут
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 09:06
      -3
      Цитата: dmi.pris1
      Что есть той Австрии?Нам необходимо освободить всю территорию от украинства.Жизненно необходимо

      Ой да бросьте. Уже понятно , что за Киевом к моменту прекращения огня , останется от 75 до 80% от территории которая де-юре считается украинской. Даже для того что бы полностью взять под контроль Донбас ВС РФ придется увеличить СВ хотя бы на 300-400 тыс человек.
      1. nik-mazur
        nik-mazur Сегодня, 10:54
        0
        Цитата: Арон Заави
        Уже понятно , что за Киевом к моменту прекращения огня , останется от 75 до 80% от территории

        Что бы делать такие утверждения, нужно знать, когда наступит этот самый момент прекращение огня. Вы знаете?
  3. Wer bist do
    Wer bist do Сегодня, 08:54
    0
    Я бы отметил, что, несмотря на два месяца кровопролитных боёв, натиск укров не снижается, они продолжают медленно,но верно переть на выбранных направлениях.
    1. nik-mazur
      nik-mazur Сегодня, 11:00
      0
      Цитата: Wer bist do
      несмотря на два месяца кровопролитных боёв, натиск укров не снижается

      И о чём это говорит, по-вашему?
      Если что, немцы во Второй Мировой в декабре сорок четвёртого начали наступление в Арденнах, которое продлилось до конца января сорок пятого. А самую последнюю наступательную операцию провели в марте сорок пятого под Балатоном. То есть всего за два месяца до капитуляции Германии.
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:57
    +1
    "...Ограниченные успехи ВСУ..."? Скорее позиционный тупик ВСУ.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:57
    +1
    Эксперт решил Австриями территорию России померить? 38 попугаев ему в помощь, там еще и мартышки были.....
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 09:07
      0
      Цитата: Uprun
      Эксперт решил Австриями территорию России померить? 38 попугаев ему в помощь, там еще и мартышки были.....

      В принципе автор писал для своих сограждан. Вряд ли он думал, что российская пресса обратит внимание на его статью.
  6. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 09:03
    -2
    А была под контролем территория еще с Францию. Да сплыла
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:07
    +2
    Признают, что успехов у ВСУ практически нет и в то же время всеми силами пытаются это оправдать ссылаясь на некие "отдельные успехи". Питают надежды на резерв в 60 тыс., но при этом вынуждены сказать, что большая часть резерва уже задействована и так же несет потери. Не этого "западные союзники" ждали от Киева, совершенно не этого.
  8. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 09:08
    +1
    . 82-я десантно-штурмовая бригада, которая оснащена 90 американскими бронетранспортерами Stryker, 40 немецкими танками Marder и 14 британскими основными боевыми танками Challenger и считается особенно мощной.

    До 4-го июня "особенно мощной" считалась 33-я механизированная. Теперь вот 82-я. Скоро самой мощной будет та, где есть хотя бы один танк и средства передвижения.
  9. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 09:26
    +1
    Западу не привыкать делать правду кривдой и наоборот. Поэтому могут плести что угодно. В отсутствии результатов они могут начать утверждать, что основной задачей контранступа было удержание войск РФ в обороне и лишение возможности захвата новых территорий. Великая перемога. Бу-га-га.
  10. Cannon
    Cannon Сегодня, 10:04
    -1
    [quote=Крымский партизан 1974]мощная карательная машина СССР после войны ещё 10 лет выкуривала бандеровцев, и всё равно дело до конца не довела, чё уж про сейчас говорить...так гемороя себе прибавить..отрезать от Чёрного моря и будет достаточно..а там они сами себя как пауки в банке перегрызут[/quote ]++++++++Почему не довела. Очень даже довели .СМЕРШевцы сажали,а идиот Хрущёв выпустил 100 000 фашистов в 1955 и даже не поразил их в правах.Поэтому к 1985г 50% партийного, комсомольского и руководящего состава УСССР состояло из бандеровцев или их детей. Этим же и Путин занимается.Азовцев взял и поменял на Медведчука нахрен никому не нужного,
    1. убей фашиста
      убей фашиста Сегодня, 10:53
      0
      навозцев меняли на наших пленных солдат и в том числе на медведчука. нравится кому-то это или нет, но последний это наш агент влияния и его выдергивать было необходимо, так же как разведчиков легальных и нелегальных. это правило, которое реализуют все нормальные страны.
    2. nik-mazur
      nik-mazur Сегодня, 11:06
      0
      Цитата: Cannon
      Азовцев взял и поменял на Медведчука нахрен никому не нужного

      Хватит уже лохматить бабушку – мариупольских пленных, включая азовцев поменяли не на Медведчука, а на 55 российских военнослужащих.