В австрийском издании Der Standard вышла статья аналитика Флориана Нидерндорфера, тематика которой связана с украинским контрнаступлением. Это контрнаступление длится практически два месяца, однако сколько-нибудь заметных результатов украинская армия к настоящему моменту не достигла. На ряде направлений российские войска переходят в контратаку, занимая территории, ранее контролируемые противником.
Нидерндорфер:
Как бы ни были велики ожидания на Западе в отношении украинской армии, оснащенной американскими и европейскими системами вооружения, сегодня, спустя почти два месяца после начала украинского контрнаступления ситуация на местах видится туманной.
Австрийский автор пишет, что, несмотря на заявления украинских властей о взятии под контроль за сутки нескольких квадратных километров территории и, несмотря на ожидания от ВСУ, под контролем России остаются территории, «по площади превосходящие Австрию».
Австрийский аналитик:
Спустя почти два месяца с начала контрнаступления ВСУ от стратегической цели – Азовского моря – по-прежнему отделяют 100 с лишним километров.
По его словам, для украинской армии время имеет решающее значение. Нидерндорфер пишет, что в октябре земля размокнет под осенними дождями, «начнётся на Украине сезон грязи, когда масштабные операции с применением танков станут ещё более сложными». Сейчас, как пишет австрийский автор, украинское наступление идёт крайне медленно, а поставленное Западом оружие используется малоэффективно.
Нидерндорфер пишет, что украинский президент попытался выставить взятие под контроль «села Старомайорское с некогда 900 жителями большой победой, глядя при этом на Запад».
Напомним, что вследствие контрударов российской армии ВСУ контроль утратили и над Старомайорским. По крайней мере, это село противник полностью не контролирует.
Далее приводится мнение военного аналитика Маркуса Райснера из военной академии в Винер-Нойштадте. По его словам, Украина подготовила 12 резервных бригад общей численностью в 60 тысяч человек. Однако две трети этих бригад уже пришлось развернуть на поле боя.
Райснер:
Однако у Киева всё ещё есть в запасе 82-я десантно-штурмовая бригада, которая оснащена 90 американскими бронетранспортерами Stryker, 40 немецкими танками Marder и 14 британскими основными боевыми танками Challenger и считается особенно мощной. Однако до сих пор атаки крупными соединениями в значительной степени терпели неудачу, потому что Украина не может сдерживать противника из-за нехватки военно-воздушных сил.
По словам преподавателя военной академии Австрии, фактор отсутствия крупных формирований ВВС и привёл к тому, что ВСУ стали использовать тактику мелких групп, но она «даёт крайне ограниченный результат».
Райснер отмечает, что «определённого успеха украинская армия добилась на флангах под Бахмутом (Артёмовском), но и то лишь по той причине, что у российских войск на этом направлении было мало времени для обустройства мощных рубежей обороны».
Аналитик Вальтер Файхтингер из Центра стратегического анализа в Вене:
Нехватка авиации украинцами не может быть полновесно компенсирована ни дальнобойной артиллерией, ни хорошей разведкой.
Поэтому тот же Файхтингер «видит ограниченные успехи ВСУ», которые, по его словам, «тоже не нужно приуменьшать».