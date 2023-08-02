Австрийский аналитик: Спустя почти два месяца с начала контрнаступления ВСУ под контролем РФ по-прежнему территории, превосходящие по площади Австрию

Как бы ни были велики ожидания на Западе в отношении украинской армии, оснащенной американскими и европейскими системами вооружения, сегодня, спустя почти два месяца после начала украинского контрнаступления ситуация на местах видится туманной.

Спустя почти два месяца с начала контрнаступления ВСУ от стратегической цели – Азовского моря – по-прежнему отделяют 100 с лишним километров.

Однако у Киева всё ещё есть в запасе 82-я десантно-штурмовая бригада, которая оснащена 90 американскими бронетранспортерами Stryker, 40 немецкими танками Marder и 14 британскими основными боевыми танками Challenger и считается особенно мощной. Однако до сих пор атаки крупными соединениями в значительной степени терпели неудачу, потому что Украина не может сдерживать противника из-за нехватки военно-воздушных сил.

Нехватка авиации украинцами не может быть полновесно компенсирована ни дальнобойной артиллерией, ни хорошей разведкой.