Вооруженные силы Российской Федерации продолжают успешно наступать на Куземовском участке Купянского направления. Это следует из сообщения начальника пресс-центра группировки войск «Запад» ВС РФ Сергея Зыбинского, опубликованного в аккаунтах Министерства обороны Российской Федерации.
Как отмечается в сообщении, в течение трех дней наступления у Куземовки штурмовые подразделения ВС РФ нанесли поражение формированиям двух бригад ВСУ. Речь идет о 32-й отдельной механизированной и 25-й отдельной воздушно-десантной бригадах ВСУ, а в атаках против них участвовали бойцы мотострелковой бригады 1-й танковой армии ВС РФ.
В результате боев российским штурмовикам удалось захватить восемь опорных пунктов и четыре блиндажа. Были уничтожены три пулеметных расчета и до роты пехоты противника в районе к юго-западу от урочища «Лес Попов».
Кроме того, авиация и артиллерия ВС РФ продолжают наносить удары по позициям противника. В частности, ударные вертолеты Ка-52, Ми-35 и самолеты Су-25 нанесли 13 ударов с воздуха по местам скопления личного состава и военной техники противника – 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ и формирований территориальной обороны.
Отлично работают и российские артиллеристы. Так, расчет гаубицы Д-30 под командованием ефрейтора Андрея Зыкова уничтожил минометный расчет ВСУ под населенным пунктом Берестовое.
Средствам противовоздушной обороны удалось уничтожить из ЗРК «Бук» и ЗРК С-300 выпущенные противником реактивные снаряды РСЗО HIMARS. С их помощью ВСУ пытались нанести удар по позициям российской армии, но эти планы не были реализованы из-за грамотной работы наших зенитчиков.