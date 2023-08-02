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Штурмовые подразделения ВС РФ нанесли поражение формированиям двух бригад ВСУ на Куземовском участке Купянского направления

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Штурмовые подразделения ВС РФ нанесли поражение формированиям двух бригад ВСУ на Куземовском участке Купянского направления

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают успешно наступать на Куземовском участке Купянского направления. Это следует из сообщения начальника пресс-центра группировки войск «Запад» ВС РФ Сергея Зыбинского, опубликованного в аккаунтах Министерства обороны Российской Федерации.


Как отмечается в сообщении, в течение трех дней наступления у Куземовки штурмовые подразделения ВС РФ нанесли поражение формированиям двух бригад ВСУ. Речь идет о 32-й отдельной механизированной и 25-й отдельной воздушно-десантной бригадах ВСУ, а в атаках против них участвовали бойцы мотострелковой бригады 1-й танковой армии ВС РФ.

В результате боев российским штурмовикам удалось захватить восемь опорных пунктов и четыре блиндажа. Были уничтожены три пулеметных расчета и до роты пехоты противника в районе к юго-западу от урочища «Лес Попов».


Кроме того, авиация и артиллерия ВС РФ продолжают наносить удары по позициям противника. В частности, ударные вертолеты Ка-52, Ми-35 и самолеты Су-25 нанесли 13 ударов с воздуха по местам скопления личного состава и военной техники противника – 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ и формирований территориальной обороны.

Отлично работают и российские артиллеристы. Так, расчет гаубицы Д-30 под командованием ефрейтора Андрея Зыкова уничтожил минометный расчет ВСУ под населенным пунктом Берестовое.

Средствам противовоздушной обороны удалось уничтожить из ЗРК «Бук» и ЗРК С-300 выпущенные противником реактивные снаряды РСЗО HIMARS. С их помощью ВСУ пытались нанести удар по позициям российской армии, но эти планы не были реализованы из-за грамотной работы наших зенитчиков.

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4 комментария
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:05
    0
    Все это хорошо, но про 4 блиндажа не стоило......., если бы это были ДФС по аналогии укрепрайонов в ЗабВО, то да. Блиндаж и землянка синонимы, но имеют принципиальное отличие от ДОТ и ДЗОТ. Как-то так.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 09:19
      -1
      В тексте статьи звучит как издёвка
      . удалось захватить восемь опорных пунктов и четыре блиндажа
  2. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 09:09
    +3
    Вперёд, ребята! Вернуть, что утратили в прошлом году!
    "Хорошо, что нам дали приказ наступать!
    Отбирать наши пяди и крохи!" - пел Владимир Высоцкий.
    Вернём пяди - вернём Харьков, вернём Харьков - вернём Украину!
  3. monetam
    monetam Сегодня, 09:13
    +2
    Там бы до естественного рубежа дойти, до Оскола , вот был бы хороший результат !