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«Повреждено административное здание»: украинские СМИ рассказали о последствиях ударов российских БПЛА по Киеву

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«Повреждено административное здание»: украинские СМИ рассказали о последствиях ударов российских БПЛА по Киеву

В ночь на 2 августа ВС РФ атаковали Киев с помощью беспилотных летательных аппаратов. О последствиях ночной атаки российских беспилотников пишут украинские паблики.


По утверждению мэра Киева Виталия Кличко, в результате атаки пострадавших не было, а 10 дронов якобы удалось сбить средствами противовоздушной обороны. Тем не менее, украинские СМИ сообщают о наличии разрушений в Соломенском районе украинской столицы.

Поврежден фасад административного здания

- сообщает украинская пресса со ссылкой на ГСЧС Украины.

О характере повреждений сообщается, что пострадали окна административного здания с 9 по 11 этажи. Что это за здание, не сообщается.


Кроме того, в Святошинском районе украинской столицы в результате падения фрагментов беспилотника загорелось дерево – такова официальная версия украинской администрации, но нельзя исключать и то, что дерево «подпалили» зенитчики ВСУ, пытаясь сбивать российские дроны.




Напомним также, что помимо Киева, этой ночью ВС РФ с помощью беспилотников атаковали инфраструктуру дунайских портов Украины – Рени, Килии и Измаила. Эти порты рассматривались киевским режимом в качестве резервных на случай блокирования черноморских портов. Но теперь Россия взялась и за дунайские порты, невзирая на близость границы со страной НАТО – Румынией.
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7 комментариев
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  1. Светлан
    Светлан Сегодня, 09:10
    +2
    Ну ночью Кличко по ходу дома ночует.. А что за административное здание? Их же в таком городе как Киев не одно должно быть. То есть, наверняка не одно.
    1. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт Сегодня, 10:03
      +2
      А меня больше всего смущает маленькая дырочка на фасаде этого административного здания!..
      Это от боевой части в 50 кг образовалось?
      Серьёзно?
      Там бы весь подъезд сложился. Да ещё бы и горело всё, как пионерский костёр...
      Заврались xoxлы, скоро и своей пропаганде верить перестанут.
      Будут верить только Соловьёву и Скабеевой! wink
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:11
    +1
    Удар по административному зданию в Киеве, ЕС выпросило.Неубедительно нас убеждало,не давать ответ за 300 кв/ метров стекла,в одной из башен Москва - сити..
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:17
    +4
    пострадали окна административного здания с 9 по 11 этажи
    А не украинская ли ракета по касательной зацепила угол здания (судя по фото)? Смысл нашим запускать небольшой беспилотник на высотное здание? Еще можно понять несколько и в окна на разных этажах - взрывы, пожар и все такое.
    1. KCA
      KCA Сегодня, 09:25
      +2
      Ну как небольшой, 50кг ВВ не 500, но тоже не мало, видел я высотное здание Белого дома в Мск в 1993 году, так по нему снарядами не стреляли, болванками без ВВ вообще, но раскурочили неслабо
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:17
    +2
    Зри в корень, ответка была в другой стороне.
  5. Грац
    Грац Сегодня, 10:13
    +2
    ну если б в это офисное здание герань влетела с 50 кг тротила, думаю разрушений было бы больше, это укры сами шмальнули может из стингера или чего то такого