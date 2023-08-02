«Повреждено административное здание»: украинские СМИ рассказали о последствиях ударов российских БПЛА по Киеву

В ночь на 2 августа ВС РФ атаковали Киев с помощью беспилотных летательных аппаратов. О последствиях ночной атаки российских беспилотников пишут украинские паблики.
По утверждению мэра Киева Виталия Кличко, в результате атаки пострадавших не было, а 10 дронов якобы удалось сбить средствами противовоздушной обороны. Тем не менее, украинские СМИ сообщают о наличии разрушений в Соломенском районе украинской столицы.
Поврежден фасад административного здания
- сообщает украинская пресса со ссылкой на ГСЧС Украины.
О характере повреждений сообщается, что пострадали окна административного здания с 9 по 11 этажи. Что это за здание, не сообщается.
Кроме того, в Святошинском районе украинской столицы в результате падения фрагментов беспилотника загорелось дерево – такова официальная версия украинской администрации, но нельзя исключать и то, что дерево «подпалили» зенитчики ВСУ, пытаясь сбивать российские дроны.
Напомним также, что помимо Киева, этой ночью ВС РФ с помощью беспилотников атаковали инфраструктуру дунайских портов Украины – Рени, Килии и Измаила. Эти порты рассматривались киевским режимом в качестве резервных на случай блокирования черноморских портов. Но теперь Россия взялась и за дунайские порты, невзирая на близость границы со страной НАТО – Румынией.