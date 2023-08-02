Военное обозрение
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В США согласились модернизировать реактивные установки M270 MLRS для финской армии

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В США согласились модернизировать реактивные установки M270 MLRS для финской армии

Финляндия может заключить соглашение с предприятиями американского оборонно-промышленного комплекса на сумму 395 миллионов долларов. В Госдепартаменте США уже согласились модернизировать реактивные установки залпового огня M270 MLRS для финской армии.


Об этом сообщили в Агентстве по сотрудничеству в области безопасности американского Министерства обороны.

Эта правительственная организация США специализируется на вопросах поставок американских вооружений в другие страны.

Ранее Хельсинки обратился к Вашингтону с предложением модернизировать имеющиеся у Вооруженных сил Финляндии РСЗО M270A1 до версии M270A2. Обновление должно включить в себя замену на более современные систем связи, управления боем и прочего оборудования.


Данная предполагаемая продажа будет соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности, поскольку поможет укрепить оборону союзника по НАТО, который представляет важность для политической и экономической стабильности в Европе

- считают представители Агентства по сотрудничеству в сфере безопасности американского Минобороны.

Правительственные чиновники уже направили документы по предполагаемой сделке в Конгресс США на рассмотрение.

Военные расходы Финляндии. Недавно вступившей в НАТО, сейчас достигли максимума за последние 60 лет и составили 4,8 миллиарда долларов. Только за последний год они выросли на 36 процентов.
Использованы фотографии:
Lockheed Martin
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5 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 09:25
    0
    Военные расходы Финляндии. Недавно вступившей в НАТО, сейчас достигли максимума за последние 60 лет

    ***
    — Жили финны спокойно,сходили "за спичками" ...
    ***
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:26
    0
    А два года назад не нужно было модернизировать, устраивало? Типа, на соседа жути нагнать, ну и конечно лизнуть, как без этого.
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 09:41
      0
      Так американцы в том году новые ракеты GMLRS-ER начали производить. Дюже крутая штука с дальностью 150км. Вот для нее и нужен некий апгрейд установки.
  3. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 09:31
    0
    Для ВПК Америки наступили "золотые времена".
    Работают круглосуточно, в три смены!
    Одна надежда на "Самоходного Джо".
    Этот похоронит и США и их экономику не приходя в сознание. wink
  4. Escariot
    Escariot Сегодня, 09:36
    0
    Автор забыл упомянуть самое главное преимущество версии А2, а именно возможность стрельбы ракетами GMLRS повышенной до 150км дальности супротив стандартных 84км. Конечно там боевая часть поменьше будет, однако подобные системы дают бОльшую оперативную гибкость