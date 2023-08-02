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Директор департамента МИД РФ: Украина остается де-юре членом СНГ

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Директор департамента МИД РФ: Украина остается де-юре членом СНГ

Хотя уже полтора года продолжается специальная военная операция ВС РФ, Украина до сих пор формально остается в составе Содружества независимых государств (СНГ). Об этом в интервью РИА Новости заявил директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян.


По словам дипломата, Украина является участницей более 150 международных договоров, которые подписывались по линии СНГ. Эти договоры продолжают действовать и в настоящее время.

На самом деле Украина де-юре остается в составе организации

- подчеркнул директор департамента МИД РФ в беседе с РИА Новости.

Агасандян отметил, что киевским режимом были денонсированы около 80 соглашений, но еще примерно 150 соглашений продолжают действовать. Прежде всего, это договоренности гуманитарного и экономического характера.

В мае 2023 года президентом Украины Владимиром Зеленским был внесен на рассмотрение Верховной Рады законопроект о выходе страны из соглашения о формировании Единого экономического пространства (ЕЭП) с Россией и Белоруссией.

Отдельно дипломат обратил внимание и на характер взаимоотношений Молдавии и СНГ. Сейчас прозападное правительство Молдавии делает все, чтобы нарушить существующие связи страны с Россией. Кишинев постепенно начал денонсацию соглашений, заключенных в свое время по линии СНГ. Интересно, что большинство жителей страны выступают против разрыва существующих связей с СНГ и Россией, но молдавские власти уверенно следуют за директивами Запада и не прислушиваются к мнению собственных граждан.
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15 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:29
    +6
    Смысл договоров если они все равно не работают. Ну не будут соблюдать еще 150, что им за это будет? Плевали они на де-юре и де-факто. И только мы носимся с этой списанной торбой...., в том числе и в медиа пространстве. Ответьте на вопрос - кому сегодня это нужно и для кого это важно?
    Не помню, чтобы широко транслировали саммиты стран СНГ с участием окраины и молдован, может пропустил.
    1. K._2
      K._2 Сегодня, 09:32
      +6
      Полстакана значит с Бегловым ещё раз на фоне жовто блакитной тряпки бдут выступать гордо..да, и не раз навреное. Толерантно. демократично, либерально, а главное по-партнёрски! Следующее заседание сразу в Ельцин-центре предлагаю провести и потом удивляться, чегойто укроделегация не приехала, а мы их флаг вывесили.
    2. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 10:01
      0
      СНГ...
      Многие уже давно разочаровались в самой идее, поэтому этот союз и ругают. Это не СССР, а нечто промежуточное между развалившимся социализмом и насаждаемым капитализмом. Организация, "сидящая на двух стульях". И сейчас от этого СНГ остались только разговоры и декларации.

      Но! Его основополагающие документы изначально подразумевали модернизацию СССР в виде конфедеративного союза вышедших республик. Там даже мысли не было о вражде и экономической изоляции. Нам выгодны положения многих договоров СНГ в том числе и потому, что там можно "накопать" изрядно норм, которые вполне легитимно позволяют пересобрать единое государство. Ибо когда писали основы, оно только развалилось, никто еще даже не смел и не думал вставить туда нормы о "вечном разводе" и окончательном разделе имущества...
      Еще можно, кстати, Беловежские соглашения денонсировать, это тоже интеграционный путь.

      Есть правовые инструменты, которые кажутся вышедшими в тираж и бесполезными. Отчасти это так. Но для поворота исторического процесса в нужном направлении, иногда нужно помнить историю и вовремя напоминать остальным подписантам важных договоров о взятых на себя обязательствах. Особенно если новые правительства выражают лояльность и готовность! hi
    3. Constantin N
      Constantin N Сегодня, 10:10
      0
      это в средневековье можно было объявить войну соседям и лет 100 воевать катастрофично ничего не менялось. А если сейчас объявить войну соседу можно уничтожить друг друга за полчаса, да еще и всем остальным в разной степени достанется. Поэтому какие-то соглашения нужны.
    4. hhurik
      hhurik Сегодня, 10:29
      +1
      В смысле - кому надо? wink А тусоваться на предмет выпить-закусить-культурная программа-взаимные подарки за госсчет, в командировки ездить? Есть подозрение - масса государственных людишек сидит на этом, и неплохо себя чувствуют. Вот в МВД,например https://www.bkbopcis.ru/

  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:40
    +5
    Я так понял,что они продолжают получать плюшки,главным образом от России?Чудны дела твои,Господи...
    1. knn54
      knn54 Сегодня, 10:29
      0
      Членство в содружестве необходимо Украине: ТОЛЬКО для развития отношений с другими ( не с РФ) странами, входящими в СНГ.
  3. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 09:42
    +2
    Сейчас прозападное правительство Молдавии делает все, чтобы нарушить существующие связи страны с Россией.

    Но мы, я так понимаю, "не будем поддаваться" на провокации до последнего
  4. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 09:56
    0
    Украина до сих пор формально остается в составе Содружества независимых государств (СНГ).
     Украина,еще и учредитель Содружества..И не торопятся расторгать другие соглашения,ибо они очень выгодны для них,хороший гешефт имеют
  5. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 09:56
    +1
    Если глубоко копать де-юре, то и СССР ещё существует...
  6. БойКот
    БойКот Сегодня, 10:00
    +1
    Сейчас прозападное правительство Молдавии делает все, чтобы нарушить существующие связи страны с Россией. Кишинев постепенно начал денонсацию соглашений, заключенных в свое время по линии СНГ
    Но для нашего правительства это "внутреннее дело суверенной страны", как это было с Украиной 20 лет до начала СВО. С известным результатом. Позод по граблям продолжается, и конца ему не видно.
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 10:08
      -1
      Цитата: БойКот
      Сейчас прозападное правительство Молдавии делает все, чтобы нарушить существующие связи страны с Россией. Кишинев постепенно начал денонсацию соглашений, заключенных в свое время по линии СНГ
      Но для нашего правительства это "внутреннее дело суверенной страны", как это было с Украиной 20 лет до начала СВО. С известным результатом. Позод по граблям продолжается, и конца ему не видно.

      А вы видимо рецепт знаете- как повлиять на Молдавию в нужном направлении??ну-ну..
  7. север 2
    север 2 Сегодня, 10:05
    +1
    СНГ- это "дети" Ельцина . Ну и какими они выросли за тридцать лет можно судить только зная число бюрократов , их обслуживающих . Этому дай то , другому дай это , за тем подотри здесь , этому сопли вытри тут... так ещё и драться вежду собой всё хотят эти "дети".Кстати , черты и характер попрошаек с гонором как то в этих "детях" очень уж характерны были и "папе" . Попрошайничал у Запада , но с гонором из танков расстрелял свой парламент в 1993 году... Может Россия всё таки будет не в "папу"... и откажется от таких родственничков ...
  8. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 10:06
    +1
    Да похоронить уже это недоразумение снг. У всех своя хата с краю а про снг вспоминают когда надо ништяков с рф поиметь и когда денег на командировках по линии снг распилить.
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:49
    0
    Смысл сегодня смотреть на де-юре если де-факто уже все мозги проело.