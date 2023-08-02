Хотя уже полтора года продолжается специальная военная операция ВС РФ, Украина до сих пор формально остается в составе Содружества независимых государств (СНГ). Об этом в интервью РИА Новости заявил директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян.
По словам дипломата, Украина является участницей более 150 международных договоров, которые подписывались по линии СНГ. Эти договоры продолжают действовать и в настоящее время.
На самом деле Украина де-юре остается в составе организации
- подчеркнул директор департамента МИД РФ в беседе с РИА Новости.
Агасандян отметил, что киевским режимом были денонсированы около 80 соглашений, но еще примерно 150 соглашений продолжают действовать. Прежде всего, это договоренности гуманитарного и экономического характера.
В мае 2023 года президентом Украины Владимиром Зеленским был внесен на рассмотрение Верховной Рады законопроект о выходе страны из соглашения о формировании Единого экономического пространства (ЕЭП) с Россией и Белоруссией.
Отдельно дипломат обратил внимание и на характер взаимоотношений Молдавии и СНГ. Сейчас прозападное правительство Молдавии делает все, чтобы нарушить существующие связи страны с Россией. Кишинев постепенно начал денонсацию соглашений, заключенных в свое время по линии СНГ. Интересно, что большинство жителей страны выступают против разрыва существующих связей с СНГ и Россией, но молдавские власти уверенно следуют за директивами Запада и не прислушиваются к мнению собственных граждан.