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Армия США готовит новую артиллерийскую стратегию, вызванную конфликтом на Украине

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Армия США готовит новую артиллерийскую стратегию, вызванную конфликтом на Украине

По словам американского генерала Джеймса Рейни, Армия США работает над новой стратегией ведения артиллерийского огня на поле боя, которая будет выработана к концу этого года.


Рейни отметил, что пришло время для анализа, который может послужить основой для артиллерийской стратегии, основанной как на том, что происходит сегодня на Украине, так и на том, что нужно тихоокеанской армии США с точки зрения ведения обычного огня.

Согласно информационному бюллетеню Пентагона от 25 июля, армия направила большое количество артиллерии для оказания помощи Украине в ее борьбе с Россией, в том числе по меньшей мере 198 155-мм гаубиц, 72 105-мм гаубицы, несколько миллионов артиллерийских снарядов и 38 высокомобильных артиллерийских ракетных систем.

Новая стратегия определит как возможности того, что существует, так и то, что может понадобиться армии, считает Рейни. В стратегии также будут рассмотрены новые технологии для усиления обычного огня на поле боя, такие как усовершенствование метательного вещества, которое позволяет пушкам средней дальности стрелять так же далеко, как системам большей дальности.

По словам генерала, еще одной областью, которая будет влиять на стратегию ведения огня, будет робототехника, такая как, например, автоматическое заряжание боеприпасов.

Как пишет издание Defense News, в настоящее время армия разрабатывает систему пушечной артиллерии увеличенной дальности действия, в которой используется орудие 58 (натовская версия) калибра, установленный на шасси гаубицы с интегрированным управлением Paladin производства BAE Systems.

По данным издания, Армия США готовит 20 прототипов системы артиллерии повышенной дальности (ERCA). Наблюдения в ходе ранних испытаний прототипов показывают чрезмерный износ ствольной коробки после относительно небольшого количества выстрелов. Армия планирует собрать больше информации в ходе эксплуатационных испытаний для определения надежности.

Роль ERCA в стратегии еще предстоит выяснить, но, по словам Дуга Буша, начальника отдела закупок армии, программа создания прототипа испытывает некоторую задержку. Несмотря на это, Рейни считает, что запрос на ведения огня на большие дистанции является абсолютно обоснованным.

Я думаю, что всё, что мы видим на Украине, касается актуальности точного огня, всех новых технологий, но главным убийцей на поле боя является обычная артиллерия, осколочно-фугасная артиллерия

- сказал генерал.
Использованы фотографии:
Википедия/Ana Henderson
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19 комментариев
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  1. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 10:19
    0
    Для контрбатарейной борьбы отлично бы подошли Торнадо-Г и современная версия урагана, но нужны корректируемые снаряды для них, а я так понимаю у нас только 300 мм корректируемые с дальностью 120 километров, да и бч там 150 кг, что явно избыточно для контрбатарейной борьбы.
    Да разрабатывают ПТРК Гермес, но там будет оптическая гсн вроде, что сильно удорожает его использование. Скорее всего его будут применять только на участках массового прорыва противника, когда большие силы нужно остановить.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 10:24
      0
      Цитата: Лт. запаса ВВС
      Для контрбатарейной борьбы отлично бы подошли.....

      .......БПЛА камикадзе в большом к-ве. Те же Ланцет-3.
      Чем больше БЧ - тем лучше. Тогда цель и расчёт будут гарантированно уничтожены даже при небольшом отклонении.
      1. Лт. запаса ВВС
        Лт. запаса ВВС Сегодня, 10:31
        +1
        Цитата: Румaтa
        Для контрбатарейной борьбы отлично бы подошли.....

        .......БПЛА камикадзе в большом к-ве. Те же Ланцет-3.
        Чем больше БЧ - тем лучше. Тогда цель и расчёт будут гарантированно уничтожены даже при небольшом отклонении.

        Слишком медленно, вот например РЛС Зоопарк-1М засек позицию противника в 25-30 километрах, и сколько пройдёт времени пока запустят ланцет и он долетит до цели? Противник сменит позицию минут через 5.
        1. spirit
          spirit Сегодня, 10:46
          +1
          Противник сменит позицию минут через 5.
          Все верно.Ланцет это хорошо но это "свободная " охота.А так Украинцы вполне успешно применяют связку дальнобойной артиллерии+ радар.Вот это и будут улучшать Американцы.Еще мобильнее,дальнобойнее, точнее+ лучший контр батарейный радар.Тут не нужно придумывать что то революционное а улучшать что хорошо работает.А у нас тут беда, радаров не хватает ,артиллерия по дальности уступает,скорость принятия решений хромает.Вот тут и надо работать, А не мсту на тягачи устанавливать, под видов революционных образцов...
          1. Orange-Bigg
            Orange-Bigg Сегодня, 11:04
            0
            Поэтому для контрбатарейной борьбы нужен Гермес наземного базирования с дальностью поражения 100 км,САУ Коалиция-СВ хотя бы на будущее,а на прямо сейчас САО Мальва и Мста-СМ2,последние 2 по слухам смогут применять Краснополь-ДМ.
            Для дальнобойного Краснополь-ДМ с дальностью до 70 км. Строевые САУ Мста-С не способны ими работать, а дорогую Коалицию, для которых он разрабатывался, выпускать в условиях военного времени не целесообразно. Есть неофициальная инфа, что модернизированные Мста-СМ2, которые сейчас только пошли в войска смогут. Их вроде ка адаптировали по ДМ. Будет неплохо, если они смогут ими работать. Там практически по оснащению тот же боевой модуль, что и у Коалиции, но с серийным стволом 2А64М2.
            Дело в том что ни одна иностранная серийная САУ не стреляет стандартными ОФ дальше 30 км и то это только немецкая PzH 2000. Остальные же +/- так же как и Мста 24-27 км. Боле того китайская и корейская САУ скопирована с нашей Мсты и дальнобойные УАС Краснополь- М1 закупали в России.Нужна САУ для использования с закрытых позиций дальнобойных удлиненных боеприпасов с увеличенным донным газогенератором линейки Краснополь. Строевая Мста-С для этого не подходит. Только модернизированная Мста-СМ2 или Коалиция-СВ. Как раз у тульского УАС Краснполь-ДМ дальность до 70 км. и в случае с Мальвой со спутниковым навигационно-прицельным комплексом, является отличной и более дешевой альтернативой Коалиции с боевым модулем, которую в ближайшее время в серию не планируют.
  2. Дедок
    Дедок Сегодня, 10:22
    0
    а как у нас?
    собираются запустить в производство Мальву, а она "вписывается современную картину боя?
    или это "пережиток" прошлых - "розовых" мечтаний?
    1. Лт. запаса ВВС
      Лт. запаса ВВС Сегодня, 10:25
      0
      Цитата: Дедок
      а как у нас?
      собираются запустить в производство Мальву, а она "вписывается современную картину боя?
      или это "пережиток" прошлых - "розовых" мечтаний?

      Нужна Коалиция-СВ, но как оказалось там не стандартные 152 мм снаряды, у нас и так сейчас 2 типа 152 мм снарядов, для Мсты-С, Акации один тип и для Гиацинта-Б/С другой.
  3. andelc
    andelc Сегодня, 10:22
    +1
    Да, по итогам СВО много придётся сделать выводов по применению и составу артиллерии в армии. Как при наступлении, так и при обороне. Жалко только, что американцы новые уставы напишут не своей, а нашей кровью...
    1. Лт. запаса ВВС
      Лт. запаса ВВС Сегодня, 10:29
      0
      Цитата: andelc
      Да, по итогам СВО много придётся сделать выводов по применению и составу артиллерии в армии. Как при наступлении, так и при обороне.

      Нужна система автоматической контрбатарейной борьбы, БПЛА или Зоопарк-1М засекают местоположение противника, автоматически передают данные на САУ, САУ автоматически корректируют огонь, человек только контролирует. Ведь смысл контрбатарейной борьбы быстрее накрыть противника пока он не ушёл с позиции, скорость реакции имеет первостепенное значение.
      1. BlackMokona
        BlackMokona Сегодня, 10:58
        +1
        Цитата: Лт. запаса ВВС
        Нужна система автоматической контрбатарейной борьбы, БПЛА или Зоопарк-1М засекают местоположение противника, автоматически передают данные на САУ, САУ автоматически корректируют огонь, человек только контролирует. Ведь смысл контрбатарейной борьбы быстрее накрыть противника пока он не ушёл с позиции, скорость реакции имеет первостепенное значение.

        Такая новая что публике ещё 10 лет назад показывали
  4. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 10:30
    0
    Артиллерия думаю будет отодвигаться от ЛБС, развиваться будет дальнебойная и высокоточная. Обычную артиллерию постепенно вытеснят БПЛА, по мере их удешевлению и насыщению, разными видами. Хотя будущее покажет.
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 10:50
      0
      По групповым целям высокоточная и дальнобойная артиллерия не нужна. Дальнобойные снаряды стоят дорого и с'едают ствол, а высокоточные вообще очень дорогие. Так что от массовой артиллерии отказа не предвидится.
      Ну а БПЛА тоже не панацея, ибо постоянно разрабатываются новые системы борьбы с ними. Например США планирует использовать боевые лазеры и даже успешно произвели испытания подобной установки.
  5. космонафт
    космонафт Сегодня, 10:38
    -2
    если перевести на человеческий язык слова генерала-дайте бабла на распил.американская артилерия и сейчас бьёт дальше нашей.а принципиально новое придумать это не с потолка нарисовать.в том то и проблема что ,,Наблюдения в ходе ранних испытаний прототипов показывают чрезмерный износ ствольной коробки после относительно небольшого количества выстрелов,, и это далеко не одна проблема
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 10:59
      0
      Ну это больше проблема концепции применения. США планировали уничтожать одиночные цели на большом расстоянии с помощью управляемых снарядов, что чего большой настрел орудия и не нужен, а ВСУ использует эти орудия для перепахивания укрепрайонов с помощью чугуния времён корейской войны.
    2. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 11:15
      0
      Именно американская артиллерия (САУ М109 и других САУ у американцев нет) по дальности стрельбы своим огрызком длиной 39 калибров уступает нашей. США "запустили" направление дальнобойных САУ
  6. aleksr2005
    aleksr2005 Сегодня, 10:48
    -1
    Неудевительно. Западники умеют быстро работать над ошибками, поэтому и правят миром. Это мы можем десятилетиями не решать проблему(ы) со словами - работает же, херли вам надо.
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 11:18
      0
      Быстро? ERCA отстрелялась в 2018г. Прошло 5 лет, а воз и ныне там.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:59
    0
    Если США хотят прямого конфликта с КНР и Россией все эти новые стратегии пустая трата денег.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:04
    0
    Армия США работает над новой стратегией ведения артиллерийского огня на поле боя
    Не удивительно. На этом конфликте учимся не только мы, но и наши враги наблюдая со стороны, анализируя и делая свои выводы. И это относится не только к американцам.