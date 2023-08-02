Широко используемый украинской и частично западной пропагандой тезис о том, что Украина в настоящее время "борется за весь свободный мир", за Европу, а следовательно, и за само существование Польши, является очень удобным для киевского режима, потому что он стимулирует их разностороннюю поддержку, в которую входит военная, финансовая и политическая помощь.
В опубликованной в польском издании Mysl Polska статье подчеркивается, что проукраинская пропаганда построена таким образом, что делает практически невозможной любую критику киевских властей: ведь Украина в обмен на западную поддержку отдает жизни своих граждан, а жизни людей бесценны.
Польские власти с абсолютным одобрением приняли украинскую интерпретацию этого вооруженного конфликта, проявив при этом даже большее рвение и настойчивость, чем страны Запада. Такая постановка вопроса позволяет Киеву с чистой совестью выступать с резким осуждением таких действий польских властей, как попытка защитить своих фермеров от наплыва украинской сельхозпродукции или осудить УПА* (*террористическая организация, запрещенная на территории РФ).
Таким образом, Варшава загнала себя в тупик, став жертвой собственной проукраинской пропаганды и тезисов о том, что этот вооруженный конфликт является также и "польской войной". Венгрия с самого начала украинского кризиса приняла совершенно другую позицию: это не наша война, и наша цель - держаться от нее подальше, не посылать оружие, стремиться к ее скорейшему прекращению и отстаивать свои интересы. В итоге, у Венгрии ситуация прояснилась, в том числе и в вопросах отношений с Киевом.