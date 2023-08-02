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Польское издание: Варшава загнала себя в тупик, став жертвой собственной проукраинской пропаганды

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Польское издание: Варшава загнала себя в тупик, став жертвой собственной проукраинской пропаганды

Широко используемый украинской и частично западной пропагандой тезис о том, что Украина в настоящее время "борется за весь свободный мир", за Европу, а следовательно, и за само существование Польши, является очень удобным для киевского режима, потому что он стимулирует их разностороннюю поддержку, в которую входит военная, финансовая и политическая помощь.


В опубликованной в польском издании Mysl Polska статье подчеркивается, что проукраинская пропаганда построена таким образом, что делает практически невозможной любую критику киевских властей: ведь Украина в обмен на западную поддержку отдает жизни своих граждан, а жизни людей бесценны.

Польские власти с абсолютным одобрением приняли украинскую интерпретацию этого вооруженного конфликта, проявив при этом даже большее рвение и настойчивость, чем страны Запада. Такая постановка вопроса позволяет Киеву с чистой совестью выступать с резким осуждением таких действий польских властей, как попытка защитить своих фермеров от наплыва украинской сельхозпродукции или осудить УПА* (*террористическая организация, запрещенная на территории РФ).

Таким образом, Варшава загнала себя в тупик, став жертвой собственной проукраинской пропаганды и тезисов о том, что этот вооруженный конфликт является также и "польской войной". Венгрия с самого начала украинского кризиса приняла совершенно другую позицию: это не наша война, и наша цель - держаться от нее подальше, не посылать оружие, стремиться к ее скорейшему прекращению и отстаивать свои интересы. В итоге, у Венгрии ситуация прояснилась, в том числе и в вопросах отношений с Киевом.
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11 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:09
    +1
    А вот если бы не польские фермеры....То все в "Польской мысли"было бы замечательно... yes
  2. aleks neym_2
    aleks neym_2 Сегодня, 10:10
    +4
    Влезть в дерьмо и не испачкавшись? Так не бывает...
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:15
    +2
    Польша сама себя зангнала в тупик ,поверив Украине что та принесёт ей российские земли на блюдечке ,с рабским поклоном.Но тут наступил контрнаступ и даже какое-то соревнование у операторов Ланцетов- уничтожение Крабов, желательно с экипажем и фейерверком.
  4. Илья22558
    Илья22558 Сегодня, 10:16
    +1
    Плохая компания как угли: если не обожжет, то испачкает! Забыли об этой истине поляки...
  5. Лешак
    Лешак Сегодня, 10:17
    +2
    Польша хотела показать свою преданность, заокеанскому, хехемону и получить с Украины плюшки в виде территорий, ну и перевооружиться за счёт западных партнёров - отправляя устаревшее на окраину и получая современное с запада. В этой "разноприбыльности" и есть засада. Слишком много хотели. Получилось же только стать одним из злейших врагов России и, при первой возможности, получить крепкую оплеуху .
  6. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 10:18
    +3
    Сначала пшеки толкают укров на бойню. А после истребления наиболее обороноспособной части населения руины, после разрушения руинской промышленности, поляки захватят часть территорий руины. А выжившее население в качестве рабов, за похлебку, будут использовать у себя на полях... Тут как раз и обиженку полякам уместно включать. Мол, вот сейчас восстановим "историческую справедливость". Под это проводят идеологическую подготовку... Все у них по плану идет.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:37
      +1
      Цитата: Александр Х
      Мол, вот сейчас восстановим "историческую справедливость". Под это проводят идеологическую подготовку... Все у них по плану идет.

      Поэтому и терпят поляк, краинское хамство, а вот когда наступит "историческая справедливость, вот тогда поляки и покажут "рагулям", кто в доме хозяин, а кто бомж, без имени.
  7. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 10:20
    +3
    . Таким образом, Варшава загнала себя в тупик,

    Вот кого абсолютно не жалко, так это поляков. Если сохранят хоть остатки благоразумия, то избежат очередного раздела. Но долги выплачивать будут долго.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:39
      +1
      Цитата: Южноукраинец
      Вот кого абсолютно не жалко, так это поляков.

      А мне не жалко, ни тех и не других, они "два сапога на одну ногу".
  8. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:52
    0
    Венгрия ведет свою игру, при разделе пирога они свой кусок не упустят.
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:01
    +2
    Варшава загнала себя в тупик, став жертвой собственной проукраинской пропаганды и тезисов о том, что этот вооруженный конфликт является также и "польской войной"
    Да и черт с ней с той Варшавой. В тупике они или нет мало влияет на то, что это страна - прямой враг России и не исключено, что вслед за украинцами в горнило будут брошены поляки. Пока только польские "добровольцы" и польское оружие воюют против наших ребят. Польша надеется, что все таки отхватит бывшие "свои" земли, а вот на них тогда по отношению к украинцам вся дружба закончится.