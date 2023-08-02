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Asia Times: Обещания Вашингтона о том, что оружие НАТО не будет использоваться для атак на РФ, нарушаются

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Asia Times: Обещания Вашингтона о том, что оружие НАТО не будет использоваться для атак на РФ, нарушаются

Запад во главе с Соединенными Штатами с самого начала украинского конфликта накачивает Украину своим оружием самого разного вида. При этом из Вашингтона не раз звучали заявления о том, что натовское оружие, переданное Киеву, не будет использоваться для ударов по территории России (имеются в виду территории без учёта новых регионов).


Однако уже давно ясно, что обещания Вашингтона – это пустые слова. Как отмечает издание Asia Times, Украина активно использует оружие НАТО и, в частности, американское оружие против России.

По словам авторов издания, Киев располагает американскими беспилотниками, ракетами и кассетными боеприпасами, которые используются для атак на Россию. Все это приводит к тому, что урегулирование украинского конфликта становится все более невозможным, отмечает Asia Times.

Напомним, что вчера в Вашингтоне вновь заявляли о том, что США не поддерживают украинские атаки на российскую территорию. Об этом сказал координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, отвечая на вопросы журналистов. Он сказал также, что Украина сама отвечает за выбор целей и свои действия.

Однако очевидно и другое – без неофициального одобрения своего главного покровителя Киев на подобные действия не пошел бы.
Использованы фотографии:
Википедия/Zach Rudisin
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10 комментариев
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  1. Romanovski
    Romanovski Сегодня, 11:58
    -2
    А вот и свежая новость и русскоязычного СМИ Ирана:"""....Бойцы турецкого ЧВК «SADAT» и группировки «Серые волки» воюют на стороне Украины

    В 2022 г. по итогам радиоперехвата стало известно о переброске через Польшу 3.000 человек из «серых волков» на харьковское и одесско-николаевское направление. Отмечалось, что в круг задач «волков» входит управление турецкими дронами Bayraktar, обучение украинцев диверсиям и тактике ведения боя. По некоторым данным, члены организации составляют костяк крымско-татарского батальона им. Н. Челебиджихана.

    Осенью 2022 г. были обнародованы сведения о том, что под руководством «Серых волков» планируется создать в Украине некий «тюркский легион», который должен объединить «все тюркские народы земного шара».

    В этой связи проект батальона «Туран», в состав которого входят казахи, киргизы, уйгуры и азербайджанцы, в открытых источниках связывают с авторством «волков», указывая на единство целей, форм работы и символики....""".
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 14:13
      0
      А наш собирается к "таракану" на поклон............
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:00
    +1
    Ответ должен быть однозначным: уничтожение всех ЦПР на (в) Украине: от собственно украинских до НАТОвских.
  3. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 12:17
    0
    координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, отвечая на вопросы журналистов. Он сказал также, что Украина сама отвечает за выбор целей и свои действия.

    И этот "пургу несёт".
    Должность обязывает.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:23
    0
    обещания Вашингтона – это пустые слова
    Это уже давно аксиома. Как и то, что без помощи англосаксов (спутниковая группировка, технические возможности, современное оружие) Украина единолично не может провести крупную террористическую атаку.
  5. knn54
    knn54 Сегодня, 12:25
    0
    " Джентльмен" - хозяин своего слова. Захотел - дал, захотел - взял обратно.
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:27
    0
    Кто-т в мире еще верит словам "джентльмена"?
    1. RuAbel
      RuAbel Сегодня, 12:55
      0
      Нет!, сэр!
      Коротко, но по уставу армии США, админ, сэр!
  7. RuAbel
    RuAbel Сегодня, 12:52
    0
    Никто и не верил, включая Штаты, что будут какие-то ограничения по применению. Но noblese, как говорится, oblige, и такой гарант мира во всём мире просто обязан подстелить соломки. Какие-то остатки дипломатии там ещё теплятся. Но все всё понимают, Джон. И помнят.
  8. r5555
    r5555 Сегодня, 13:19
    -1
    С нашыми няшками, любителями красных фламастеров, и не то еще будет.