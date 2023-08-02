Запад во главе с Соединенными Штатами с самого начала украинского конфликта накачивает Украину своим оружием самого разного вида. При этом из Вашингтона не раз звучали заявления о том, что натовское оружие, переданное Киеву, не будет использоваться для ударов по территории России (имеются в виду территории без учёта новых регионов).
Однако уже давно ясно, что обещания Вашингтона – это пустые слова. Как отмечает издание Asia Times, Украина активно использует оружие НАТО и, в частности, американское оружие против России.
По словам авторов издания, Киев располагает американскими беспилотниками, ракетами и кассетными боеприпасами, которые используются для атак на Россию. Все это приводит к тому, что урегулирование украинского конфликта становится все более невозможным, отмечает Asia Times.
Напомним, что вчера в Вашингтоне вновь заявляли о том, что США не поддерживают украинские атаки на российскую территорию. Об этом сказал координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, отвечая на вопросы журналистов. Он сказал также, что Украина сама отвечает за выбор целей и свои действия.
Однако очевидно и другое – без неофициального одобрения своего главного покровителя Киев на подобные действия не пошел бы.