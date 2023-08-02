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Американский эксперт: Украинский конфликт показал, что США испытывают острую нехватку боеприпасов

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Американский эксперт: Украинский конфликт показал, что США испытывают острую нехватку боеприпасов

Военный конфликт на Украине показал, что Соединенные Штаты столкнулись с острым дефицитом не только в наличии, но и в возможностях производства почти всех видов боеприпасов. Да что там США, все страны НАТО оказались неспособны обеспечить даже текущие потребности ВСУ в снарядах, а тем более создавать их запасы в собственных арсеналах. Почему сложилась такая ситуация, чем это грозит безопасности Америки, и что делать с данной проблемой в статье для онлайн-издания 19FortyFive рассуждает эксперт в области обороны Американского института предпринимательства (AEI) Маккензи Иглен.


В нехватке обычных боеприпасов натовского стандарта признались даже в Белом доме, оправдывая этим предоставление Украине кассетных снарядов, напоминает эксперт. При этом для налаживания необходимого количества выпуска боеприпасов потребуется значительное время, миллиардные инвестиции, а главное, создание новых производственных мощностей.

После окончания холодной войны Пентагон изменил приоритеты расходования оборонного бюджета, резко сократив финансирование закупки боеприпасов в пользу других статей. С более чем 30 миллиардов долларов в конце холодной войны финансирование сократилось примерно до 10 миллиардов долларов во время так называемых «каникул закупок» 1990-х годов, и сегодня оно составляет чуть менее 20 миллиардов долларов.

В результате оборонные компании США не только уменьшили текущее производство боеприпасов, но и перестали инвестировать в будущее развитие данного направления выпуска этой продукции. Возросший спрос на снаряды, ракеты и мины после начала конфликта на Украине показал, что американский ВПК утратил возможность его удовлетворения.

Хуже того, считает эксперт, недофинансирование производства боеприпасов, истощение их запасов в арсенале армии США грозит в будущем тем, что Соединенные Штаты окажутся неспособны эффективно противостоять такому противнику как Китай в случае военного противостояния в защите Тайваня. К примеру, в 2024 году Пентагон заказал производство и поставку только 118 противокорабельных ракет большой дальности LRASM. Компьютерные расчеты показывают, что данного количества ракет хватит максимум на неделю боевых действий с армией КНР.

При этом Конгресс США продолжает урезать статьи оборонного бюджета, направленные на закупку боеприпасов, подчеркивает Иглен. Тем самым законодатели дают очередной сигнал предприятиям американского ВПК, что покупка данного вида продукции для Пентагона не является приоритетной. Соответственно, корпорации военно-промышленного комплекса и дальше будут сокращать инвестиции в развитие производства боеприпасов, что чревато общим падением боеспособности американской армии.

Целенаправленная и устойчивая приверженность производству боеприпасов имеет решающее значение для оживления нашей больной промышленной базы и устранения нехватки боеприпасов

— заключает военный эксперт.
Использованы фотографии:
Сайт Пентагона
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15 комментариев
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  1. свой1970
    свой1970 Сегодня, 10:16
    +1
    А мне нравиться фото взятое с "сайта Пентагона"...
    Жалко, следующего нет....
    Но скорее- не жалко good
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:19
      +1
      Ну,показывает окружающим,как можно самоубиться.А вообще,эта война многое поменяет в уставах и доктринах многих стран.Подходов к вооружению,тактике,вообще к многому в военном деле.И да,этот амерзец похоже всего навсего достает готовую мину из тубуса..
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 10:24
        +1
        Наверно он шароварных учит так миномет заряжать. lol
        Ну а что, зачетно. Интересно, расчет миномета и обучаемые вместе с фотографом выжили?
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 10:30
          0
          Было видео из Афганистана.Пару лет назад.Там журналистка вместе с расчетом гикнулась..
          1. Nexcom
            Nexcom Сегодня, 10:34
            0
            Таки запихнули мину взрывателем вниз, в ствол миномета ??? lol
            1. dmi.pris1
              dmi.pris1 Сегодня, 10:45
              0
              Я не знаю как.Скорее всего двойное заряжание получилось,или негодный боеприпас.Там со взрывателями мин бывают казусы.
      2. свой1970
        свой1970 Сегодня, 10:42
        0
        Цитата: dmi.pris1
        И да,этот амерзец похоже всего навсего достает готовую мину из тубуса..

        Возможно, не спорю - но даже это он делает как то странно.Не логично...
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:27
      +1
      Цитата: свой1970
      Жалко, следующего нет....
      Но скорее- не жалко

      Зато есть новости:
      Президент США Джо Байден намерен обратиться к конгрессу с просьбой профинансировать вооружение для Тайваня в рамках дополнительного бюджета для Украины, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
      "Белый дом попросит конгресс профинансировать вооружения для Тайваня в рамках запроса на выделение дополнительных бюджетных ассигнований для Украины", - пишет издание.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 10:34
        0
        У,какой коварный дед!Хочет от утырков оторвать жирный кусок...Какалы будут в шоке
    3. knn54
      knn54 Сегодня, 10:33
      0
      Блефуют янкесы. Просто нужен повод для поставок данных боеприпасов.И склады подготовить под "свежую" продукцию.
  2. EXPrompt
    EXPrompt Сегодня, 10:21
    +1
    А чего, куда США не перестали инвестировать и поддерживать..
    Так куда ни кинь..
    Разруха и проблемы от электрических сетей, и рельсов до постройки новых ядерных реакторов..
    Чуют что в21веке им это все не нужно будет.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:27
    0
    Западный инвевестор ещё сто раз подумает об инвестициях в производство боеприпасов,окупаемость может оказаться низкой .Война на Украине может неожиданно закончиться ,а война США с Россией и КНР и неначаться.То ли дело Ф 35,Б21,Зумвальты - всё то что имеет высочайшую добавчную стоимость.И начинает приносить прибыль сразу ,начиная с чертежей.Лучший вариант хапнуть деньгов и ни чего стоящего не произвести,но отрекламировать что это прорыв.
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 10:35
      0
      Поэтому Конгресс согласовывает длительные контракты на поставку боеприпасов рассчитаные на лет 5 вперёд
  4. Сергей Т19
    Сергей Т19 Сегодня, 10:28
    0
    Россия как буд то не испытывает. Нам тоже их кратно не хватает.
    1. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 10:44
      0
      С чего вы взяли, что не хватает? На фронте да может местами и временами не хватать, но это вопросы к логистике и ВСУ тоже "мышей ловит" охотиться за складами БП.