Целенаправленная и устойчивая приверженность производству боеприпасов имеет решающее значение для оживления нашей больной промышленной базы и устранения нехватки боеприпасов

Военный конфликт на Украине показал, что Соединенные Штаты столкнулись с острым дефицитом не только в наличии, но и в возможностях производства почти всех видов боеприпасов. Да что там США, все страны НАТО оказались неспособны обеспечить даже текущие потребности ВСУ в снарядах, а тем более создавать их запасы в собственных арсеналах. Почему сложилась такая ситуация, чем это грозит безопасности Америки, и что делать с данной проблемой в статье для онлайн-издания 19FortyFive рассуждает эксперт в области обороны Американского института предпринимательства (AEI) Маккензи Иглен.В нехватке обычных боеприпасов натовского стандарта признались даже в Белом доме, оправдывая этим предоставление Украине кассетных снарядов, напоминает эксперт. При этом для налаживания необходимого количества выпуска боеприпасов потребуется значительное время, миллиардные инвестиции, а главное, создание новых производственных мощностей.После окончания холодной войны Пентагон изменил приоритеты расходования оборонного бюджета, резко сократив финансирование закупки боеприпасов в пользу других статей. С более чем 30 миллиардов долларов в конце холодной войны финансирование сократилось примерно до 10 миллиардов долларов во время так называемых «каникул закупок» 1990-х годов, и сегодня оно составляет чуть менее 20 миллиардов долларов.В результате оборонные компании США не только уменьшили текущее производство боеприпасов, но и перестали инвестировать в будущее развитие данного направления выпуска этой продукции. Возросший спрос на снаряды, ракеты и мины после начала конфликта на Украине показал, что американский ВПК утратил возможность его удовлетворения.Хуже того, считает эксперт, недофинансирование производства боеприпасов, истощение их запасов в арсенале армии США грозит в будущем тем, что Соединенные Штаты окажутся неспособны эффективно противостоять такому противнику как Китай в случае военного противостояния в защите Тайваня. К примеру, в 2024 году Пентагон заказал производство и поставку только 118 противокорабельных ракет большой дальности LRASM. Компьютерные расчеты показывают, что данного количества ракет хватит максимум на неделю боевых действий с армией КНР.При этом Конгресс США продолжает урезать статьи оборонного бюджета, направленные на закупку боеприпасов, подчеркивает Иглен. Тем самым законодатели дают очередной сигнал предприятиям американского ВПК, что покупка данного вида продукции для Пентагона не является приоритетной. Соответственно, корпорации военно-промышленного комплекса и дальше будут сокращать инвестиции в развитие производства боеприпасов, что чревато общим падением боеспособности американской армии.— заключает военный эксперт.