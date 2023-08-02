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Захарова отреагировала на заявления постпреда США при ООН о том, что возможная атака ЧВК «Вагнер» на Польшу будет расценена как атака со стороны РФ

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Захарова отреагировала на заявления постпреда США при ООН о том, что возможная атака ЧВК «Вагнер» на Польшу будет расценена как атака со стороны РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в своём аккаунте в Telegram заявления, сделанные представителем США при ООН Линдой Томас-Гринфилд о том, что в случае «атаки со стороны ЧВК «Вагнер» на Польшу она будет расценена как атака со стороны России». В этой связи, она поинтересовалась у американской представительницы о том, почему на протяжении вот уже как недели, её начальство в Белом Доме так и не высказалось по поводу событий, произошедших в Нигере.


Как сообщила всему миру [пресс-секретарь Белого Дома] Карин Жан-Пьер, пока преждевременно делать какие-либо выводы. Тут ещё и «события» не произошли, соответственно и их «природа» отсутствует, а «расценки» уже имеются. Всё дело в том, что не суть события влияет на оценку Соединённых Штатов, а собственная школа конъюнктуры формирует позицию

– отметила российский дипломат.

Напомним, что накануне официальный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила о том, что «вагнеровцы» представляют угрозу для всего Запада. Как уточнила тогда американский дипломат, это является чётким сигналом правительству РФ со стороны западных стран.

Линда Томас-Гринфилд:

Любое нападение со стороны ЧВК «Вагнер» будет рассматриваться как нападение со стороны российского правительства. Более того, группа «Вагнера» действует по прямой указке российского кабмина

И это трактовка чиновника государства, которое ещё несколько недель заявляло, что «знало о готовящемся мятежа «Вагнера» против правительства России». А теперь уже трактовка в том, что если где-то действует или гипотетически может действовать «Вагнер», то это, оказывается, от имени российского правительства...
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14 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:40
    +4
    Если в Нигере оркестранты надают по заднице лягушатникам и полосатым нам объявят войну? Ой ли?
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 10:43
      0
      Цитата: Uprun
      Если в Нигере оркестранты надают по заднице лягушатникам и полосатым нам объявят войну? Ой ли?

      В третьем мире как обычно не считается, Бомбить друг друга и резать можно без затей.
      1. marchcat
        marchcat Сегодня, 10:50
        +2
        У представителей западной политики, такой бардак в голове, что они сами не понимают чего несут. Как у них всё это увязывается, стоит только догадываться. fool
        1. knn54
          knn54 Сегодня, 11:03
          +1
          Интересно,считают ли янкесы Западную Украину (т.н восточные кресы) территорией Польши?
    2. Стирбьорн
      Стирбьорн Сегодня, 11:07
      +1
      Цитата: Uprun
      Если в Нигере оркестранты надают по заднице лягушатникам и полосатым нам объявят войну? Ой ли?
      Нигер в НАТО не входит. Кстати, в Сирии у оркестрантов вышло наоборот, в плане надаваний по задницам полосатым (см Бой под Хашамом)
  2. Грац
    Грац Сегодня, 10:41
    0
    100% Нато готовит провокацию на польской территории с обвинением России для начала боевых действий
  3. Flashpoint
    Flashpoint Сегодня, 10:41
    +3
    У Лаврова лаконичнее : "Дебилы, *****!"
  4. tarabar
    tarabar Сегодня, 10:42
    +2
    Белые господа (и не только) совсем запутались в своих суждениях, выясняется что их хитрые финты через два хода оборачиваются против них. Порушены все стандарты, наворочена куча новых прецедентов, словоблудие которым они прикрываются уже раздражает многих. Я даже не представляю каким тяжелым будет похмелье после этого угара. Вот такая вот загогулина получается.
  5. МВГ
    МВГ Сегодня, 10:43
    +4
    Более того, группа «Вагнера» действует по прямой указке российского кабмина

    , как это по американски... Сегодня слушал комментарии заявлению генпрокурора США о Дональде Трампе в контексте высказывания "Трамп умышленно спровоцировал нападение на Белый Дом, оглашая заведомо недостоверные сведения". Доказательствами у них являются предположения, основанные на других предположениях...
    Это я к чему. У РФ есть прямо таки замечательная тема для обоснованных обвинений США в международном терроризме - это поставки вооружений на Украину, используемых для обстрелов мирного населения и гражданской инфраструктуры. А почему-то в этом направлении тишина. Или "это другое"?
  6. Бородач
    Бородач Сегодня, 10:43
    +1
    А у Запада всегда так. США - империя лжи. У них даже не двойные стандарты, десятерные. Тут помню. Тут не помню. А в этот договор селёдку заверну.
  7. Лешак
    Лешак Сегодня, 10:44
    +1
    Как говорится - покой нам только снится. Накал, возможно, начнёт спадать после победы России в СВО. Но этого пока не видно и "демократический" запад всё больше наглеет. request
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:46
    +1
    Мария нельзя писать такие витиеватые фразы трудные к пониманию даже на русском ,а тем более ,если это ещё перевести на американский! А нельзя проще: Ты тупая американская женщина( негров счас упоминать нельзя - вроде как дружить собрались)твоё место не на " высокой " трибуне СБ ОН,а то так и до третьей мировой недалеко,хочешь прямого конфликта двух ядерных держав?
  9. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 11:02
    +1
    Пусть поплачет представитель США в ООН.
    Может полегчает. Ну или попросит Пригожина не трогать Польшу.
  10. К-50
    К-50 Сегодня, 11:13
    0
    Захарова отреагировала на заявления постпреда США при ООН о том, что возможная атака ЧВК «Вагнер» на Польшу будет расценена как атака со стороны РФ

    А пин дос ный представитель сказал зачем музыкантам на пшеков нападать? am
    Типа сидели, буха ли (в смысле праздновали что-то) и решили на пшекию войной идти?
    Что до "белочки" типа допраздновались?
    Так это весь запад так себя ведёт. В России до синяков себя доводить мало желающих уже, но трезвую голову и сподручнее и для здоровья полезнее. lol