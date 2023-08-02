Захарова отреагировала на заявления постпреда США при ООН о том, что возможная атака ЧВК «Вагнер» на Польшу будет расценена как атака со стороны РФ

Как сообщила всему миру [пресс-секретарь Белого Дома] Карин Жан-Пьер, пока преждевременно делать какие-либо выводы. Тут ещё и «события» не произошли, соответственно и их «природа» отсутствует, а «расценки» уже имеются. Всё дело в том, что не суть события влияет на оценку Соединённых Штатов, а собственная школа конъюнктуры формирует позицию

Любое нападение со стороны ЧВК «Вагнер» будет рассматриваться как нападение со стороны российского правительства. Более того, группа «Вагнера» действует по прямой указке российского кабмина

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в своём аккаунте в Telegram заявления, сделанные представителем США при ООН Линдой Томас-Гринфилд о том, что в случае «атаки со стороны ЧВК «Вагнер» на Польшу она будет расценена как атака со стороны России». В этой связи, она поинтересовалась у американской представительницы о том, почему на протяжении вот уже как недели, её начальство в Белом Доме так и не высказалось по поводу событий, произошедших в Нигере.– отметила российский дипломат.Напомним, что накануне официальный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила о том, что «вагнеровцы» представляют угрозу для всего Запада. Как уточнила тогда американский дипломат, это является чётким сигналом правительству РФ со стороны западных стран.Линда Томас-Гринфилд:И это трактовка чиновника государства, которое ещё несколько недель заявляло, что «знало о готовящемся мятежа «Вагнера» против правительства России». А теперь уже трактовка в том, что если где-то действует или гипотетически может действовать «Вагнер», то это, оказывается, от имени российского правительства...