Захарова отреагировала на заявления постпреда США при ООН о том, что возможная атака ЧВК «Вагнер» на Польшу будет расценена как атака со стороны РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в своём аккаунте в Telegram заявления, сделанные представителем США при ООН Линдой Томас-Гринфилд о том, что в случае «атаки со стороны ЧВК «Вагнер» на Польшу она будет расценена как атака со стороны России». В этой связи, она поинтересовалась у американской представительницы о том, почему на протяжении вот уже как недели, её начальство в Белом Доме так и не высказалось по поводу событий, произошедших в Нигере.
Как сообщила всему миру [пресс-секретарь Белого Дома] Карин Жан-Пьер, пока преждевременно делать какие-либо выводы. Тут ещё и «события» не произошли, соответственно и их «природа» отсутствует, а «расценки» уже имеются. Всё дело в том, что не суть события влияет на оценку Соединённых Штатов, а собственная школа конъюнктуры формирует позицию
– отметила российский дипломат.
Напомним, что накануне официальный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила о том, что «вагнеровцы» представляют угрозу для всего Запада. Как уточнила тогда американский дипломат, это является чётким сигналом правительству РФ со стороны западных стран.
Линда Томас-Гринфилд:
Любое нападение со стороны ЧВК «Вагнер» будет рассматриваться как нападение со стороны российского правительства. Более того, группа «Вагнера» действует по прямой указке российского кабмина
И это трактовка чиновника государства, которое ещё несколько недель заявляло, что «знало о готовящемся мятежа «Вагнера» против правительства России». А теперь уже трактовка в том, что если где-то действует или гипотетически может действовать «Вагнер», то это, оказывается, от имени российского правительства...