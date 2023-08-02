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Politico: В новом этапе контрнаступления ВСУ пока нет прорыва

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Politico: В новом этапе контрнаступления ВСУ пока нет прорыва

После того, как ВСУ на прошлой неделе начали новый этап контрнаступления на юго-востоке страны, многие партнеры Украины рассчитывали на прорыв. Однако в итоге, их ждало разочарование, пишут авторы статьи для издания Politico.


В материале, со ссылкой на представителей Пентагона, говорится, что последняя атака, в результате которой Украина бросила в бой крупные резервы, включая подготовленные Западом, для продвижения на юг от города Орехов, пока не принесла существенных результатов.

Со слов источника издания в военном ведомстве США, в настоящее время Киев задействовал порядка 150 тыс военнослужащих на трех направлениях атаки, в том числе несколько бригад, прошедших подготовку на Западе. При этом украинское командование по-прежнему держит часть сил в резерве, поскольку солдаты ВСУ продолжают прощупывать сильно заминированную российскую оборону в поисках слабых мест.

Они добиваются в основном небольших, постепенных успехов на всех трех направлениях. При этом они по-прежнему сталкиваются с жестким сопротивлением российской армии

- заявил анонимный чиновник из Пентагона.

В свою очередь, американский бригадный генерал Патрик Райдер предупредил о том, что украинскую армию могут ожидать серьезные проблемы даже после прохождения первой полосы минных полей.

Даже когда украинским силам удастся расчистить минное поле и продвинуться вперед, Россия будет использовать артиллерию и вертолеты, чтобы сбросить еще больше мин позади них, пытаясь заманить подразделения в ловушку между минными полями

- отметил военный.

Авторы статьи подчеркивают, что украинские войска с нетерпением ожидают поставки основного боевого танка армии США M1 Abrams, которая ожидается уже в начале сентября и, как считают в Киеве, поможет прорвать оборонительные рубежи ВС РФ. Однако исходя из динамики украинской операции, чиновники из Пентагона прогнозируют, что контрнаступление ВСУ продлится как минимум до осени и, возможно, до зимы. Напомним, что ранее аналогичные надежды в ВСУ возлагались на немецкие танки Leopard.
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11 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 10:32
    +1
    украинские войска с нетерпением ожидают поставки основного боевого танка армии США M1 Abrams, которая ожидается уже в начале сентября и, как считают в Киеве, поможет прорвать оборонительные рубежи ВС РФ

    Кого они там ожидают? Амеры уже заявили что всё свинтят с этих Абрамсов - оставят по минимуму аппаратуры и прицелов. Даже броню с урановыми вставками снимут.
    Как бы шароварным вообще через ствол наводится не пришлось для стрельбы. Амеры боятся чтобы к нам в руки не попало их оборудование.
    Соотвественно оснащение этих Абрамсов будет не сильно отличаться от старых модификаций советских танков которые есть на вооружении у шароварных. Разве что - оооо, американьская вундервафля.

    зы И вообще - в Абрамсе не пофилонишь, автомата то заряжания там нет. Вот потеть придется захистникам то при заряжании....
    1. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 10:38
      +1
      Слово дали а поставлять бояться, может им предложить сразу у себя , украинские экипажи заваривать в танках и ставить на "не извлечение".
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 10:41
        0
        А как они в туалет ходить будут если их там заварят?? Прямо в танк? Дюже смердить будет. lol Наши их по запаху вычислять будут в засаде.
    2. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 10:59
      0
      Про броню глупость пишете. Урановую броню снять нельзя, это не конструктор и не модуль. Ее там (на предназначенных для Украины танках М1А1) изначально нет.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 11:01
        0
        За что купил - за то продал. Может Вы и правы что её там изначально нет на той модификации что будет поставляться.
  2. сайгон
    сайгон Сегодня, 10:34
    +2
    Странно все очень . Вот с какого органа они стали в позу ожидания успехов разнообразных в наступлении ? Нет конечно люди умные писать даже умеют , а подумать не завозили. Давно написано и доказано , что отраженное наступление не стоит начинать за ново в прежней конфигурации частей и по старым направлениям .
    Однако лупят там же , и ждут чуда - цитата Лаврова.
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 11:02
      0
      Да нет, опыт 1й и 2й МВ как раз доказал, что оборонительные линии прорываются не хитрыми тактикой и стратегией, а напором, количеством и потерями. Союзники в Италии в 1943-1944 почти год прорывали немецкую оборонительную линию, потеряв 50% личного состава (против 20% у немцев).
  3. Бодипанчер
    Бодипанчер Сегодня, 10:35
    +2
    У Абрамса гусеницы наверное от мин не слетают) Ждём рождения первого Абрамса Гуменюка. Химера Бабосенко, Леопард Сова и Джавелин Передылько уже есть.
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:39
    +1
    ранее аналогичные надежды в ВСУ возлагались на немецкие танки Leopard.

    А ещё раньше на Стингеры и Святые Джавелины, на Три Топора и т.д. Сейчас на Абрамы и Ф-16....
    Это карго культ одичавшего племени укронацистов.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:45
    0
    Прав был залужа, с таким вооружением и подготовкой войск ната бы никогда не пошла в наступление, даже против туземцев.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:13
    0
    в итоге, их ждало разочарование
    Но при этом старательно преподносят в своих СМИ материал так, чтобы у обывателя сложилось устойчивое впечатление об успехах ВСУ. Даже в Госдепе Сша говорят о том, что ВСУ медленно, но успешно наступают умалчивая о потерях, в т.ч. американской техники.
    чиновники из Пентагона прогнозируют, что контрнаступление ВСУ продлится как минимум до осени и, возможно, до зимы
    Оптимисты однако. У ВСУ резервы не бесконечны, а уже сегодня большая их часть брошена в наступление и несет потери.