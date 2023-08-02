Politico: В новом этапе контрнаступления ВСУ пока нет прорыва

После того, как ВСУ на прошлой неделе начали новый этап контрнаступления на юго-востоке страны, многие партнеры Украины рассчитывали на прорыв. Однако в итоге, их ждало разочарование, пишут авторы статьи для издания Politico.
В материале, со ссылкой на представителей Пентагона, говорится, что последняя атака, в результате которой Украина бросила в бой крупные резервы, включая подготовленные Западом, для продвижения на юг от города Орехов, пока не принесла существенных результатов.
Со слов источника издания в военном ведомстве США, в настоящее время Киев задействовал порядка 150 тыс военнослужащих на трех направлениях атаки, в том числе несколько бригад, прошедших подготовку на Западе. При этом украинское командование по-прежнему держит часть сил в резерве, поскольку солдаты ВСУ продолжают прощупывать сильно заминированную российскую оборону в поисках слабых мест.
Они добиваются в основном небольших, постепенных успехов на всех трех направлениях. При этом они по-прежнему сталкиваются с жестким сопротивлением российской армии
- заявил анонимный чиновник из Пентагона.
В свою очередь, американский бригадный генерал Патрик Райдер предупредил о том, что украинскую армию могут ожидать серьезные проблемы даже после прохождения первой полосы минных полей.
Даже когда украинским силам удастся расчистить минное поле и продвинуться вперед, Россия будет использовать артиллерию и вертолеты, чтобы сбросить еще больше мин позади них, пытаясь заманить подразделения в ловушку между минными полями
- отметил военный.
Авторы статьи подчеркивают, что украинские войска с нетерпением ожидают поставки основного боевого танка армии США M1 Abrams, которая ожидается уже в начале сентября и, как считают в Киеве, поможет прорвать оборонительные рубежи ВС РФ. Однако исходя из динамики украинской операции, чиновники из Пентагона прогнозируют, что контрнаступление ВСУ продлится как минимум до осени и, возможно, до зимы. Напомним, что ранее аналогичные надежды в ВСУ возлагались на немецкие танки Leopard.