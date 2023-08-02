Politico: В новом этапе контрнаступления ВСУ пока нет прорыва

Они добиваются в основном небольших, постепенных успехов на всех трех направлениях. При этом они по-прежнему сталкиваются с жестким сопротивлением российской армии

Даже когда украинским силам удастся расчистить минное поле и продвинуться вперед, Россия будет использовать артиллерию и вертолеты, чтобы сбросить еще больше мин позади них, пытаясь заманить подразделения в ловушку между минными полями