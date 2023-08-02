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В Кишиневе автомобиль протаранил ворота посольства России, водителя уже задержала полиция

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В Кишиневе автомобиль протаранил ворота посольства России, водителя уже задержала полиция

В столице Молдавии Кишиневе автомобиль врезался в ворота здания посольства Российской Федерации. Водитель машины попытался скрыться, но вскоре его задержали полицейские в соседнем городе. Об этом информирует пресс-служба молдавской полиции.


В ворота посольства въехал автомобиль Mercedes. Затем он скрылся с места происшествия. Полиция начала поиски данного автомобиля. Вскоре его обнаружили в районе города Страшены. Хотя полицейские требовали от водителя остановиться, он не подчинялся призывам и проехал еще некоторое время, врезавшись еще в два автомобиля.

К счастью, в результате действий правонарушителя обошлось без жертв. Полицейские смогли остановить автомобиль в Страшенском районе. Сейчас сам водитель задержан, с ним проводятся необходимые следственные мероприятия.

После начала спецоперации провокации против российских дипломатических представительств стали совершаться довольно часто. Далеко не во всех случаях провокаторы действуют по прямой наводке украинских спецслужб, это может быть и «самодеятельность» политически ангажированных или просто не очень адекватных людей.

Подобные события требуют соответствующей реакции со стороны российского дипломатического ведомства. В первую очередь, нужно добиваться серьезного наказания для водителя автомобиля, а также выяснить, действовал ли он сам или получил конкретное задание от украинских спецслужб.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Jekader
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7 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 10:27
    +4
    В Кишиневе автомобиль протаранил ворота посольства России, водителя уже задержала полиция

    ***
    — "Одно слово - румын!" ...
    ***
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:29
      +3
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — "Одно слово - румын!" ...
      ***

      Скорее всего краинец, сбежавший из Украины.
  2. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 10:33
    +3
    Да неадекват какой нибудь, пьяный или обдолбленный.
  3. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 10:43
    +1
    Далеко не во всех случаях провокаторы действуют по прямой наводке украинских спецслужб, это может быть и «самодеятельность» политически ангажированных или просто не очень адекватных людей.

    what Как говорят полицейские: поймаем - спросим, все узнаем.
    Молдаванин (даже если и х@хол) таранящий ворота российского посольства уж точно не как муджахид/шахид на дижихад-мобиле где-то в Бейруте или Секторе Газа.
    Один вот "сочувствующий" в Таллине забрасывал наше посольство, слава Богу пока еще не тем, чем х@хлы в Польше стены зданий и сданных им квартир мажут...
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 10:50
    0
    Подобные события требуют соответствующей реакции со стороны российского дипломатического ведомства. В первую очередь, нужно добиваться серьезного наказания для водителя автомобиля,

    Для этого нужен политический вес, без него добиться чего либо не получится. А после многочисленных красных линий, выражений озабоченности и обещаний неминуемой кары небесной - Россию слушать не сильно хотят. Даже Молдова уподобилась Моське которая, не боясь, лает на слона.
  5. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 11:07
    +1
    Мозги полируют везде одинаково эффективно, не полируем мы полируют другие. Вот и ростки, недавно молдавский доктор,великий румын в душе, отказался обслуживать русскоязычную пациентку со словами "вы враги, калашников на вас нужен"
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:18
    0
    В Кишиневе автомобиль врезался в ворота здания посольства Российской Федерации
    Очередной молдово-румын, а может даже и свидомый решил высказать своё ФИ России. Богата молдавская земля ушлепками впрочем, как и украинская.