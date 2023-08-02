В Кишиневе автомобиль протаранил ворота посольства России, водителя уже задержала полиция

В столице Молдавии Кишиневе автомобиль врезался в ворота здания посольства Российской Федерации. Водитель машины попытался скрыться, но вскоре его задержали полицейские в соседнем городе. Об этом информирует пресс-служба молдавской полиции.В ворота посольства въехал автомобиль Mercedes. Затем он скрылся с места происшествия. Полиция начала поиски данного автомобиля. Вскоре его обнаружили в районе города Страшены. Хотя полицейские требовали от водителя остановиться, он не подчинялся призывам и проехал еще некоторое время, врезавшись еще в два автомобиля.К счастью, в результате действий правонарушителя обошлось без жертв. Полицейские смогли остановить автомобиль в Страшенском районе. Сейчас сам водитель задержан, с ним проводятся необходимые следственные мероприятия.После начала спецоперации провокации против российских дипломатических представительств стали совершаться довольно часто. Далеко не во всех случаях провокаторы действуют по прямой наводке украинских спецслужб, это может быть и «самодеятельность» политически ангажированных или просто не очень адекватных людей.Подобные события требуют соответствующей реакции со стороны российского дипломатического ведомства. В первую очередь, нужно добиваться серьезного наказания для водителя автомобиля, а также выяснить, действовал ли он сам или получил конкретное задание от украинских спецслужб.