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Копорье – не пограничная крепость

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Копорье – не пограничная крепость

Карте Де Росси, 1688 год. Копорье на территории Ингрии



Да и Петербург уже есть.

Странно, что крепости Копорье на сайте ВО не посвящён ни один материал.

Во всех источниках, которые пишут о крепости, она именуется, как пограничная или как новгородский форпост.

Выскажу, как всегда, своё мнение и постараюсь доказать, что это не так.

Литературы о Копорье зЂло много, и всё же попробуем разобраться.

Название


О топониме «Копорье». Мне встретилось два варианта происхождения этого слова.

1. «Копор» от старофинского – двор.

2. «Копорье» от слова – копать.

Как на самом деле, мы не знаем, но я склоняюсь к первому варианту. Этот топоним сразу и бесповоротно вошёл в наш обиход и не изменился до сих пор.

Как мы знаем, первое упоминание о Копорье связано с Александром Ярославовичем. После битвы со шведами в 1240 году он уезжает, обидевшись на новгородцев, домой.

А в это время, ливонские рыцари, сговорившись с местными старейшинами, возводят в Копорье деревянную крепость.

Существует мнение, что Копорье было заложено как погост новгородцами в 1237 году (А. Плаксин) на водской земле, который и становится центром Водской пятины.

«Придоша немци на Водь с Чудью, и повоеваша все и дань на них возлозжиша, и срубить город в Копорьи погосте».

Только перед нависшей угрозой, новгородские бояре вновь просят Александра Ярославовича вернуться и продолжить княжить.

В 1241 году Александр изгоняет немцев из Копорья, а изменники из числа вожан и чуди – повешены.

В летописи говорится «взя город», но это не значит, что был штурм. Скорее всего, были переговоры.

Рыцарей отпускают, предварительно проведя разъяснительную беседу о границах Новгородской земли.

Крепость сжигают. Но вскоре строят новую и опять деревянную.

В 1256 году вновь упоминается Копорье.

Александр Ярославович ведёт войско на емь, т. е. на северный берег Финского залива. Место сбора Копорье.

И, как сказано в летописи, только тут войско узнаёт истинную цель похода. Часть новгородцев вернулась домой, а Александр с оставшимися по льду перешёл залив и, напав на финнов, с добычей вернулся.

В 1259 году сын Александра Ярославовича, Дмитрий становится князем новгородским. Жизнеописание князя Дмитрия не тема данной статьи, но всё же.

Дмитрий Александрович в 1277 году просит разрешение у новгородцев построить для себя крепость в Копорье.

Получив разрешение, он в 1279 году ставит деревянную, но через год перестраивает её в каменную. Есть предположение, что крепость просто сгорела. Вполне логично.

Ох, и не простые были отношения князей с новгородскими боярами.

Посадники понимали, что не только от внешних врагов замок будет защищать князя и отправили наблюдать за строительством посадника Михаила Мишинича. Дмитрий меняет его на более угодного себе Семена Михайлова.

Младший брат Дмитрия Андрей в 1282 году возвращается из Орды с ярлыком на новгородское княжение.

Вот такие отношения у родных братьев!

Новгородские бояре выбирают сторону Андрея. Посчитав, и не без основания, что Дмитрий чересчур усилился. И замок у него свой, и земли, ну и дружина (ЧВК). Прямо маркиз Карабас!

И это несмотря на его заслуги перед Новгородом, а это и взятие Юрьева, Раковорская битва, усмирение корел и т. д.

Основной страх испытали новгородские посадники, когда Дмитрий в 1281 году пошёл на Новгород со своей дружиной, чтобы отстоять возможность держать свой гарнизон в Копорье. И только уговоры архиепископа Климента остановили его на берегу Шелони.

Дмитрий запирается в Капорье со своей дружиной. Штурмовать их никто не собирается, новгородцы берут в заложники двух дочерей Дмитрия Александровича. Дмитрий соглашается покинуть свой замок на условиях новгородцев.

В 1283 году он возвращает себе владимирский стол.

Замок разрушили. Но в 1297 году вновь была построена.


План крепости.

За 60 с небольшим лет на этом пятачке было построено 5 крепостей.

Чем же так притягательно это место?


Ответ прост. В округе нет ни одного крупного населённого пункта, и Копорье выполняло административную функцию, и что не маловажно – близость от моря.

Если считать достоверным, что новгородцы в 1237 году тут заложили погост, то тогда они правильно оценили его стратегическое положение, место контроля над территорией.

Ливонские рыцари также оценили преимущество данного места.

Если сравнить Копорье и Раквере по месторасположению, то получается один в один.
Замки размещены на краю холма, строительный материал находится под ногами – возводя из него стены, вы тем самым формируете крепостной ров. Со стен замка в хорошую погоду видно море, что тоже немаловажно, если прибудут корабли можно подать условный сигнал. Расстояние до моря и обратно покрывается за световой день.

Место стратегическое и очень перспективное.

Это понимают и князь Дмитрий, и новгородские бояре.

В 1268 году Дмитрий Александрович сам видел, как работает эта схема в Раковоре. Что-то подобное он решил повторить и в Копорье.

Постепенно этот план стал реализовываться. Ему остаётся передислоцировать свою дружину в Копорский замок, что даст толчок к развитию данного региона. И глядишь, через год или два в гавани появятся иностранные корабли, а это и другая логистика для новгородских товаров, и отсутствие таможенных платежей, которые необходимо платить при доставке их в порты Риги и Ревель. И уже не обязательно ему быть князем новгородским, он становится феодалом.

Форпост


Вот тогда Копорье стало бы форпостом.

Выскажу крамольную мысль, надоумили Андрея Александровича поехать в Орду и просить ярлык на княжение в Новгороде, а также снабдили его богатыми подарками новгородские бояре. Тогда всё бьется!

Но не срослось у Дмитрия! А если бы получилось? Глядишь, мы бы имели и немного другую историю России.

Разрушив замок Дмитрия Александровича, новгородцы строят на его месте новую крепость. Им, видать, проект Дмитрия очень понравился, и они решили его реализовать, но одно дело построить крепость, а другое дело – реализация проекта.

Не нашлось тогда в округе фигуры равной по величине князю Дмитрию.

Крепость с землями передавалась в кормление различным людям, в их числе были и Гедеминовичи. Появляется даже князь Копорский.

Со строительством в 1384 году реально пограничной крепости Ям-на-Луге (Лузе), Копорье захирело. Военно-аминистраивный центр перемещается в Ямгород.

Надеюсь, что достаточно аргументировал своё мнение.

Миф


И наконец, постараюсь развеять один миф, хоть и не сильно распространённый, но всё же.

Т. к. во всех источниках написано, что Копорье – это пограничная крепость, а граница проходит, как известно, по берегу моря, реки, озера и т. д. То с какой стати отстоящая от берега более чем на 10 км крепость должна считаться пограничной?

Ладога – пограничная, Орешек – пограничный, Изборск – пограничный, Ям – и подавно.
Вот если бы река Копорка была бы судоходной, тогда и вопросов нет.


Река Копорка.

Но, к сожалению, Копорка – это речушка чуть поболе ручейка, да и своё начало она берет от родников, расположенных выше по течению от крепости 5–6 км.

Но есть старинные карты, где вокруг крепости нарисовано два судоходных рукава реки, а на реке корабли с парусами!


Карта.

Есть рисунки, где башни крепости отражаются в воде!


Рисунок крепости. Она на сувенирном магнитике

Приведу лишь один пример. Евгений Голомолзин пишет:

«Почему ушло море?
Так сложилось исторически, что все крепости строили возле воды – на берегах рек, озер и морей. Причина понятна – в древности дорог практически не было, поэтому перемещались по воде. По рекам, озерам и морям возили товары и перебрасывали армии. Нападения серьезного врага обычно ждали с воды, поскольку по суше ему было трудно перемещаться. Водные пути требовалось защищать, вот и строили укрепления на берегу. Что не так с Копорской крепостью?
…Как крепость оказалась вдали от берега? Ее что – разобрали по кирпичикам и перенесли подальше от воды? Ничего подобного – просто море внезапно отступило. Однако странно, что в истории описаны многочисленные сражения, которые происходили в Копорье, но нет никаких упоминаний, когда и почему исчезло море!
…Древние карты свидетельствуют о том, что с морем было все в порядке еще в XVI веке, а к XVIII веку оно резко отступило. Временной интервал сужается до 200 лет. Но почему это произошло, и куда делась вода – большая загадка.
И что же было на месте нынешнего Санкт-Петербурга?
И не вернется ли вода обратно?
Возможно, разгадка таится в каких-нибудь рукописях, рисунках или картах, спрятанных в подземельях древней цитадели, которые археологи пока еще не обнаружили».

Справедливости ради, надо сказать, что автор этой статьи правильно пишет, что Капорье находится на высоте 124 м над уровнем моря. И также он пишет, что место, где находится Санкт-Петербург, должно было быть морским дном, если у стен крепости плескались морские волны.

А Невская битва была тоже на дне моря (это я от себя добавил).

Но вот к какому выводу он приходит – вода ушла в некое сливное устройство! Занавес!
Этот вопрос мы обсуждали с одним из здешних коллег. Остались при своих, как говорится.

И эти все измышления и домыслы лишь только из-за того, что неправильно историки определили назначение крепости.

Всем порекомендую хорошую книгу Ольги Южаковой «Копорье – каменный страж Руси».

P. S. А теперь вопросы, на которые у меня нет ответа.

На фото, которые сделаны в мае этого года, есть интересные отверстия в крепостной стене.


Фото воротных башен.

На уровне земли видны арочные окна в воротных башнях.


Северная башня.

Со стороны крепости, наверное, можно попасть в эти башни.


На этом фото видна старая стена крепости и часть обрушившейся новой стены, которая была наружной и, скорее всего, она появилась в начале XVI века. Район Средней башни.


А на этом фото видна старая стена и отверстия, явно сооруженные при её строительстве. Их на этом участке, от северной воротной башни до средней, два. И они стали видны, когда новая стена обрушилась.

Что за арочные окна были в старой стене?

У меня ответов нет. Буду благодарен, если кто-то объяснит их назначение.
Автор:
Использованы фотографии:
tripadvisor.ru
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5 комментариев
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  1. Эдуард Ващенко
    Эдуард Ващенко Сегодня, 05:00
    +1
    Александр спасибо за статью!
    Но есть вопрос:
    Но есть старинные карты,

    Это точно карта современная, стилизированная под старину.
    Древние карты свидетельствуют о том, что с морем было все в порядке еще в XVI веке

    какие конкретно карты? русских карт не существовало от слова совсем, их просто не умели рисовать в это время на Русии, да и вообще с рациональным изображение, которое под воздействием Ренессанса охватило Европу, было у нас не просто плохо, его до XVIII в. просто не существовало.
    Остаются европейские карты, тогда какие? Вопрос скорее не к Вам, к цитате из Евгения Голомолзина, любителя путешественника, далекого от научного подхода: какие там могут "старинные карты" найти археологи? Когда археологи находили карты в этих районах раскопок? не убду вдаваться в технологические подробности свойства почв на северо-западе, сохранности материалов в них и пр.
    Несостоятельно говорить, что есть какие то древние карты, есть конкретные карты для этого периода, они крайне схематичны и очень условны.
    Достаточно посмотреть на "карты" к изданиям Герберштейна, а это лучшие что есть для этого времени, со знаменитой для альтернативщиков Тартарией.
    hi
    1. Luminman
      Luminman Сегодня, 05:42
      0
      Цитата: Эдуард Ващенко
      какие конкретно карты? русских карт не существовало

      Существовали карты шведские и карты Ливонского ордена. Позже - карты Ганзейского союза. Или вы полагаете, что потомки варягов-Рюриковичей не знали что такое карты?

      Цитата: Эдуард Ващенко
      есть конкретные карты для этого периода, они крайне схематичны и очень условны

      Все карты того периода были скорее, схематичны и условны. Если посмотреть на карты, спустя 250 лет, то они тоже будут условными. Например карта Тосканелли или глобус Бехайма, от которых у любого географа сразу же вылезут волосы...
    2. ee2100
      ee2100 Сегодня, 05:59
      0
      Всем доброго утра!
      Может я не достаточно правильно выразился. На многих старинных картах обозначено Копорье, да действительно схематично, рядом с берегом или на берегу реки.
      Некоторые из карт.




      Я же не писал,что на всех картах!
      Да и это не основная мысль статьи.
      Эти карты,рисунки и даже фотографии начала XX века используются людьми введенными в заблуждение определением крепости как "пограничная".
      Вы же написав:
      "Несостоятельно говорить, что есть какие то древние карты, есть конкретные карты для этого периода, они крайне схематичны и очень условны."(с) хотите поставить под сомнение мои выводы в целом ?
      А каково Ваше мнение о назначении данной крепости?
      И что за окна в стенах и башнях крепости Копорье?
  2. Kojote21
    Kojote21 Сегодня, 05:13
    0
    Всем доброе утро! hi
    Александру большое спасибо за статью, и хорошего дня вам! hi
  3. parusnik
    parusnik Сегодня, 06:01
    0
    Дмитрий в 1281 году пошёл на Новгород со своей дружиной, чтобы отстоять возможность держать свой гарнизон в Копорье. И только уговоры архиепископа Климента остановили его на берегу Шелони.
     Марш Справедливости, эпохи Средневековья. smile