Копорье – не пограничная крепость

Карте Де Росси, 1688 год. Копорье на территории Ингрии
Да и Петербург уже есть.
Странно, что крепости Копорье на сайте ВО не посвящён ни один материал.
Во всех источниках, которые пишут о крепости, она именуется, как пограничная или как новгородский форпост.
Выскажу, как всегда, своё мнение и постараюсь доказать, что это не так.
Литературы о Копорье зЂло много, и всё же попробуем разобраться.
Название
О топониме «Копорье». Мне встретилось два варианта происхождения этого слова.
1. «Копор» от старофинского – двор.
2. «Копорье» от слова – копать.
Как на самом деле, мы не знаем, но я склоняюсь к первому варианту. Этот топоним сразу и бесповоротно вошёл в наш обиход и не изменился до сих пор.
Как мы знаем, первое упоминание о Копорье связано с Александром Ярославовичем. После битвы со шведами в 1240 году он уезжает, обидевшись на новгородцев, домой.
А в это время, ливонские рыцари, сговорившись с местными старейшинами, возводят в Копорье деревянную крепость.
Существует мнение, что Копорье было заложено как погост новгородцами в 1237 году (А. Плаксин) на водской земле, который и становится центром Водской пятины.
«Придоша немци на Водь с Чудью, и повоеваша все и дань на них возлозжиша, и срубить город в Копорьи погосте».
Только перед нависшей угрозой, новгородские бояре вновь просят Александра Ярославовича вернуться и продолжить княжить.
В 1241 году Александр изгоняет немцев из Копорья, а изменники из числа вожан и чуди – повешены.
В летописи говорится «взя город», но это не значит, что был штурм. Скорее всего, были переговоры.
Рыцарей отпускают, предварительно проведя разъяснительную беседу о границах Новгородской земли.
Крепость сжигают. Но вскоре строят новую и опять деревянную.
В 1256 году вновь упоминается Копорье.
Александр Ярославович ведёт войско на емь, т. е. на северный берег Финского залива. Место сбора Копорье.
И, как сказано в летописи, только тут войско узнаёт истинную цель похода. Часть новгородцев вернулась домой, а Александр с оставшимися по льду перешёл залив и, напав на финнов, с добычей вернулся.
В 1259 году сын Александра Ярославовича, Дмитрий становится князем новгородским. Жизнеописание князя Дмитрия не тема данной статьи, но всё же.
Дмитрий Александрович в 1277 году просит разрешение у новгородцев построить для себя крепость в Копорье.
Получив разрешение, он в 1279 году ставит деревянную, но через год перестраивает её в каменную. Есть предположение, что крепость просто сгорела. Вполне логично.
Ох, и не простые были отношения князей с новгородскими боярами.
Посадники понимали, что не только от внешних врагов замок будет защищать князя и отправили наблюдать за строительством посадника Михаила Мишинича. Дмитрий меняет его на более угодного себе Семена Михайлова.
Младший брат Дмитрия Андрей в 1282 году возвращается из Орды с ярлыком на новгородское княжение.
Вот такие отношения у родных братьев!
Новгородские бояре выбирают сторону Андрея. Посчитав, и не без основания, что Дмитрий чересчур усилился. И замок у него свой, и земли, ну и дружина (ЧВК). Прямо маркиз Карабас!
И это несмотря на его заслуги перед Новгородом, а это и взятие Юрьева, Раковорская битва, усмирение корел и т. д.
Основной страх испытали новгородские посадники, когда Дмитрий в 1281 году пошёл на Новгород со своей дружиной, чтобы отстоять возможность держать свой гарнизон в Копорье. И только уговоры архиепископа Климента остановили его на берегу Шелони.
Дмитрий запирается в Капорье со своей дружиной. Штурмовать их никто не собирается, новгородцы берут в заложники двух дочерей Дмитрия Александровича. Дмитрий соглашается покинуть свой замок на условиях новгородцев.
В 1283 году он возвращает себе владимирский стол.
Замок разрушили. Но в 1297 году вновь была построена.
План крепости.
За 60 с небольшим лет на этом пятачке было построено 5 крепостей.
Чем же так притягательно это место?
Ответ прост. В округе нет ни одного крупного населённого пункта, и Копорье выполняло административную функцию, и что не маловажно – близость от моря.
Если считать достоверным, что новгородцы в 1237 году тут заложили погост, то тогда они правильно оценили его стратегическое положение, место контроля над территорией.
Ливонские рыцари также оценили преимущество данного места.
Если сравнить Копорье и Раквере по месторасположению, то получается один в один.
Замки размещены на краю холма, строительный материал находится под ногами – возводя из него стены, вы тем самым формируете крепостной ров. Со стен замка в хорошую погоду видно море, что тоже немаловажно, если прибудут корабли можно подать условный сигнал. Расстояние до моря и обратно покрывается за световой день.
Место стратегическое и очень перспективное.
Это понимают и князь Дмитрий, и новгородские бояре.
В 1268 году Дмитрий Александрович сам видел, как работает эта схема в Раковоре. Что-то подобное он решил повторить и в Копорье.
Постепенно этот план стал реализовываться. Ему остаётся передислоцировать свою дружину в Копорский замок, что даст толчок к развитию данного региона. И глядишь, через год или два в гавани появятся иностранные корабли, а это и другая логистика для новгородских товаров, и отсутствие таможенных платежей, которые необходимо платить при доставке их в порты Риги и Ревель. И уже не обязательно ему быть князем новгородским, он становится феодалом.
Форпост
Вот тогда Копорье стало бы форпостом.
Выскажу крамольную мысль, надоумили Андрея Александровича поехать в Орду и просить ярлык на княжение в Новгороде, а также снабдили его богатыми подарками новгородские бояре. Тогда всё бьется!
Но не срослось у Дмитрия! А если бы получилось? Глядишь, мы бы имели и немного другую историю России.
Разрушив замок Дмитрия Александровича, новгородцы строят на его месте новую крепость. Им, видать, проект Дмитрия очень понравился, и они решили его реализовать, но одно дело построить крепость, а другое дело – реализация проекта.
Не нашлось тогда в округе фигуры равной по величине князю Дмитрию.
Крепость с землями передавалась в кормление различным людям, в их числе были и Гедеминовичи. Появляется даже князь Копорский.
Со строительством в 1384 году реально пограничной крепости Ям-на-Луге (Лузе), Копорье захирело. Военно-аминистраивный центр перемещается в Ямгород.
Надеюсь, что достаточно аргументировал своё мнение.
Миф
И наконец, постараюсь развеять один миф, хоть и не сильно распространённый, но всё же.
Т. к. во всех источниках написано, что Копорье – это пограничная крепость, а граница проходит, как известно, по берегу моря, реки, озера и т. д. То с какой стати отстоящая от берега более чем на 10 км крепость должна считаться пограничной?
Ладога – пограничная, Орешек – пограничный, Изборск – пограничный, Ям – и подавно.
Вот если бы река Копорка была бы судоходной, тогда и вопросов нет.
Река Копорка.
Но, к сожалению, Копорка – это речушка чуть поболе ручейка, да и своё начало она берет от родников, расположенных выше по течению от крепости 5–6 км.
Но есть старинные карты, где вокруг крепости нарисовано два судоходных рукава реки, а на реке корабли с парусами!
Карта.
Есть рисунки, где башни крепости отражаются в воде!
Рисунок крепости. Она на сувенирном магнитике
Приведу лишь один пример. Евгений Голомолзин пишет:
«Почему ушло море?
Так сложилось исторически, что все крепости строили возле воды – на берегах рек, озер и морей. Причина понятна – в древности дорог практически не было, поэтому перемещались по воде. По рекам, озерам и морям возили товары и перебрасывали армии. Нападения серьезного врага обычно ждали с воды, поскольку по суше ему было трудно перемещаться. Водные пути требовалось защищать, вот и строили укрепления на берегу. Что не так с Копорской крепостью?
…Как крепость оказалась вдали от берега? Ее что – разобрали по кирпичикам и перенесли подальше от воды? Ничего подобного – просто море внезапно отступило. Однако странно, что в истории описаны многочисленные сражения, которые происходили в Копорье, но нет никаких упоминаний, когда и почему исчезло море!
…Древние карты свидетельствуют о том, что с морем было все в порядке еще в XVI веке, а к XVIII веку оно резко отступило. Временной интервал сужается до 200 лет. Но почему это произошло, и куда делась вода – большая загадка.
И что же было на месте нынешнего Санкт-Петербурга?
И не вернется ли вода обратно?
Возможно, разгадка таится в каких-нибудь рукописях, рисунках или картах, спрятанных в подземельях древней цитадели, которые археологи пока еще не обнаружили».
Так сложилось исторически, что все крепости строили возле воды – на берегах рек, озер и морей. Причина понятна – в древности дорог практически не было, поэтому перемещались по воде. По рекам, озерам и морям возили товары и перебрасывали армии. Нападения серьезного врага обычно ждали с воды, поскольку по суше ему было трудно перемещаться. Водные пути требовалось защищать, вот и строили укрепления на берегу. Что не так с Копорской крепостью?
…Как крепость оказалась вдали от берега? Ее что – разобрали по кирпичикам и перенесли подальше от воды? Ничего подобного – просто море внезапно отступило. Однако странно, что в истории описаны многочисленные сражения, которые происходили в Копорье, но нет никаких упоминаний, когда и почему исчезло море!
…Древние карты свидетельствуют о том, что с морем было все в порядке еще в XVI веке, а к XVIII веку оно резко отступило. Временной интервал сужается до 200 лет. Но почему это произошло, и куда делась вода – большая загадка.
И что же было на месте нынешнего Санкт-Петербурга?
И не вернется ли вода обратно?
Возможно, разгадка таится в каких-нибудь рукописях, рисунках или картах, спрятанных в подземельях древней цитадели, которые археологи пока еще не обнаружили».
Справедливости ради, надо сказать, что автор этой статьи правильно пишет, что Капорье находится на высоте 124 м над уровнем моря. И также он пишет, что место, где находится Санкт-Петербург, должно было быть морским дном, если у стен крепости плескались морские волны.
А Невская битва была тоже на дне моря (это я от себя добавил).
Но вот к какому выводу он приходит – вода ушла в некое сливное устройство! Занавес!
Этот вопрос мы обсуждали с одним из здешних коллег. Остались при своих, как говорится.
И эти все измышления и домыслы лишь только из-за того, что неправильно историки определили назначение крепости.
Всем порекомендую хорошую книгу Ольги Южаковой «Копорье – каменный страж Руси».
P. S. А теперь вопросы, на которые у меня нет ответа.
На фото, которые сделаны в мае этого года, есть интересные отверстия в крепостной стене.
Фото воротных башен.
На уровне земли видны арочные окна в воротных башнях.
Северная башня.
Со стороны крепости, наверное, можно попасть в эти башни.
На этом фото видна старая стена крепости и часть обрушившейся новой стены, которая была наружной и, скорее всего, она появилась в начале XVI века. Район Средней башни.
А на этом фото видна старая стена и отверстия, явно сооруженные при её строительстве. Их на этом участке, от северной воротной башни до средней, два. И они стали видны, когда новая стена обрушилась.
Что за арочные окна были в старой стене?
У меня ответов нет. Буду благодарен, если кто-то объяснит их назначение.