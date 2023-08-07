Копорье – не пограничная крепость

Карте Де Росси, 1688 год. Копорье на территории Ингрии

Название

«Придоша немци на Водь с Чудью, и повоеваша все и дань на них возлозжиша, и срубить город в Копорьи погосте».

План крепости.

Чем же так притягательно это место?

Форпост

Миф

Река Копорка.

Карта.

Рисунок крепости. Она на сувенирном магнитике

«Почему ушло море?

Так сложилось исторически, что все крепости строили возле воды – на берегах рек, озер и морей. Причина понятна – в древности дорог практически не было, поэтому перемещались по воде. По рекам, озерам и морям возили товары и перебрасывали армии. Нападения серьезного врага обычно ждали с воды, поскольку по суше ему было трудно перемещаться. Водные пути требовалось защищать, вот и строили укрепления на берегу. Что не так с Копорской крепостью?

…Как крепость оказалась вдали от берега? Ее что – разобрали по кирпичикам и перенесли подальше от воды? Ничего подобного – просто море внезапно отступило. Однако странно, что в истории описаны многочисленные сражения, которые происходили в Копорье, но нет никаких упоминаний, когда и почему исчезло море!

…Древние карты свидетельствуют о том, что с морем было все в порядке еще в XVI веке, а к XVIII веку оно резко отступило. Временной интервал сужается до 200 лет. Но почему это произошло, и куда делась вода – большая загадка.

И что же было на месте нынешнего Санкт-Петербурга?

И не вернется ли вода обратно?

Возможно, разгадка таится в каких-нибудь рукописях, рисунках или картах, спрятанных в подземельях древней цитадели, которые археологи пока еще не обнаружили».

Фото воротных башен.

Северная башня.